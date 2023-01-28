Блинчики с твердым сыром: таких вы еще не пробовали

28 января 2023, 13:44
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Источник:

Юлия Симончук

Такой вариант домашних блинчиков точно понравится как детям, так и взрослым.

Блинчики с твердым сыром – отличный вариант для завтрака, обеда или ужина. Их можно начинять разными солеными продуктами, а можно есть просто без ничего, или с соусом.

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Поверьте, этот рецепт блинов станет для вас подлинным открытием.

Рецепт блинчиков с твердым сыром

  • Время: 1 час
  • Порции: 15 – 17 штук
Ингредиенты:
– 500 граммов молока;
– 200 граммов муки;
– 2 яйца;
– 4 столовые ложки масла;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 2 столовые ложки сахара;
– 1 чайная ложка соли;
– 150 граммов твердого сыра;
– любимая зелень.

Приготовление :

  • Яйца слегка взбиваем с сахаром и солью, добавляем молоко (немножко теплое), перемешиваем до однородности.
  • Добавляем муку просеянную с разрыхлителем, взбиваем блендером до однородности.
  • Добавляем растительное масло и натертый на мелкую терку сыр и перемешиваем до однородной консистенции.
  • Жарим блины на разогретой сковороде с обеих сторон.

Приятного тебе аппетита!

Автор: Богданна Рибак