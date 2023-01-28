Блинчики с твердым сыром: таких вы еще не пробовали
28 января 2023, 13:44Читати новину українською
Источник:Юлия Симончук
Такой вариант домашних блинчиков точно понравится как детям, так и взрослым.
Блинчики с твердым сыром – отличный вариант для завтрака, обеда или ужина. Их можно начинять разными солеными продуктами, а можно есть просто без ничего, или с соусом.
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Поверьте, этот рецепт блинов станет для вас подлинным открытием.
Рецепт блинчиков с твердым сыром
- Время: 1 час
- Порции: 15 – 17 штук
– 500 граммов молока;
– 200 граммов муки;
– 2 яйца;
– 4 столовые ложки масла;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 2 столовые ложки сахара;
– 1 чайная ложка соли;
– 150 граммов твердого сыра;
– любимая зелень.
Приготовление :
- Яйца слегка взбиваем с сахаром и солью, добавляем молоко (немножко теплое), перемешиваем до однородности.
- Добавляем муку просеянную с разрыхлителем, взбиваем блендером до однородности.
- Добавляем растительное масло и натертый на мелкую терку сыр и перемешиваем до однородной консистенции.
- Жарим блины на разогретой сковороде с обеих сторон.
Приятного тебе аппетита!