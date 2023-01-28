Блинчики с твердым сыром: таких вы еще не пробовали

Такой вариант домашних блинчиков точно понравится как детям, так и взрослым.

Блинчики с твердым сыром – отличный вариант для завтрака, обеда или ужина. Их можно начинять разными солеными продуктами, а можно есть просто без ничего, или с соусом.

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Поверьте, этот рецепт блинов станет для вас подлинным открытием.

Рецепт блинчиков с твердым сыром

Время: 1 час

1 час Порции: 15 – 17 штук

– 500 граммов молока;– 200 граммов муки;– 2 яйца;– 4 столовые ложки масла;– 1 чайная ложка разрыхлителя;– 2 столовые ложки сахара;– 1 чайная ложка соли;– 150 граммов твердого сыра;– любимая зелень.

Приготовление :

Яйца слегка взбиваем с сахаром и солью, добавляем молоко (немножко теплое), перемешиваем до однородности.

Добавляем муку просеянную с разрыхлителем, взбиваем блендером до однородности.

Добавляем растительное масло и натертый на мелкую терку сыр и перемешиваем до однородной консистенции.

Жарим блины на разогретой сковороде с обеих сторон.

Приятного тебе аппетита!