Лучшие блины в вашей жизни – готовим лимонный торт на Масленицу
24 февраля 2023, 11:50Читати новину українською
Источник:Николай Люлько
На Масленицу всегда готовят блины, бережно заворачивают в них начинки и подают на стол с соусами. Мы предлагаем немного поэкспериментировать и приготовить из них торт.
Лимонный торт из блинов – станет отлично украшением стола, как праздничного, так и обыденного.
Читайте также 15 минут и готово: три рецепта сытных завтраков на любой вкус
Благодаря нежной начинке с легкой кислинкой торт из блинов влюбит вас из первого кусочка.
Рецепт лимонного блинного торта
- Время: 2 часа
- Порции: 6 – 8
– 6 куриных яиц;
– 80 граммов сахара;
– 6 граммов соли;
– 250 граммов муки;
– 500 граммов молока;
– 40 граммов масла.
Приготовление:
- Смешиваем все ингредиенты в однородную массу, оставляем на 30 минут, чтобы отдохнуть тесто. Если у вас будут комочки – процедите смесь через сито.
- Обжариваем блины на разогретой сковороде с обеих сторон до готовности.
– 200 граммов сока лимона;
– цедра трех лимонов;
– 120 граммов сахара;
– 90 граммов сливочного масла;
– 6 яичных желтков.
Приготовление:
- Соединяем все ингредиенты, кроме масла. Замешиваем до однородной массы и завариваем на паровой бане постоянно помешивая до густого состояния (когда пойдет первый хороший пар готовый крем, или когда смесь наберет 85 градусов).
- В горячий крем добавляем масло и вмешиваем его.
- Отправляем в холодильник на 1 час, чтобы полностью остыл и стал еще гуще.
– 500 граммов маскарпоне;
– 20 граммов ванильного сахара.
Приготовление:
- Сочетаем маскарпоне и ванильный сахар.
- Быстро взбиваем до однородной массы.
- Переводим блины поочередно чередуя с лимонным и сливочным кремом.
- Посыпаем все сахаром и наслаждаемся.
Приятного аппетита!