Лучшие блины в вашей жизни – готовим лимонный торт на Масленицу

24 февраля 2023, 11:50
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Николай Люлько

На Масленицу всегда готовят блины, бережно заворачивают в них начинки и подают на стол с соусами. Мы предлагаем немного поэкспериментировать и приготовить из них торт.

Лимонный торт из блинов – станет отлично украшением стола, как праздничного, так и обыденного.

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Благодаря нежной начинке с легкой кислинкой торт из блинов влюбит вас из первого кусочка.

Рецепт лимонного блинного торта

  • Время: 2 часа
  • Порции: 6 – 8
Ингредиенты для блинов:
– 6 куриных яиц;
– 80 граммов сахара;
– 6 граммов соли;
– 250 граммов муки;
– 500 граммов молока;
– 40 граммов масла.

Приготовление:

  • Смешиваем все ингредиенты в однородную массу, оставляем на 30 минут, чтобы отдохнуть тесто. Если у вас будут комочки – процедите смесь через сито.
  • Обжариваем блины на разогретой сковороде с обеих сторон до готовности.
Ингредиенты для лимонной начинки:
– 200 граммов сока лимона;
– цедра трех лимонов;
– 120 граммов сахара;
– 90 граммов сливочного масла;
– 6 яичных желтков.

Приготовление:

  • Соединяем все ингредиенты, кроме масла. Замешиваем до однородной массы и завариваем на паровой бане постоянно помешивая до густого состояния (когда пойдет первый хороший пар готовый крем, или когда смесь наберет 85 градусов).

  • В горячий крем добавляем масло и вмешиваем его.
  • Отправляем в холодильник на 1 час, чтобы полностью остыл и стал еще гуще.
Ингредиенты для сливочного крема:
– 500 граммов маскарпоне;
– 20 граммов ванильного сахара.

Приготовление:

  • Сочетаем маскарпоне и ванильный сахар.
  • Быстро взбиваем до однородной массы.
  • Переводим блины поочередно чередуя с лимонным и сливочным кремом.
  • Посыпаем все сахаром и наслаждаемся.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак