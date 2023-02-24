Лимонный торт из блинов – станет отлично украшением стола, как праздничного, так и обыденного.

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Благодаря нежной начинке с легкой кислинкой торт из блинов влюбит вас из первого кусочка.

Рецепт лимонного блинного торта

  • Время: 2 часа
  • Порции: 6 – 8

Приготовление:

  • Смешиваем все ингредиенты в однородную массу, оставляем на 30 минут, чтобы отдохнуть тесто. Если у вас будут комочки – процедите смесь через сито.
  • Обжариваем блины на разогретой сковороде с обеих сторон до готовности.

Приготовление:

  • Соединяем все ингредиенты, кроме масла. Замешиваем до однородной массы и завариваем на паровой бане постоянно помешивая до густого состояния (когда пойдет первый хороший пар готовый крем, или когда смесь наберет 85 градусов).
  • В горячий крем добавляем масло и вмешиваем его.
  • Отправляем в холодильник на 1 час, чтобы полностью остыл и стал еще гуще.

Приготовление:

  • Сочетаем маскарпоне и ванильный сахар.
  • Быстро взбиваем до однородной массы.
  • Переводим блины поочередно чередуя с лимонным и сливочным кремом.
  • Посыпаем все сахаром и наслаждаемся.

Приятного аппетита!