Лимонний торт з млинців – стане відмінно окрасою столу, як святкового, так і буденного.
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Завдяки ніжній начинці з легкою кислинкою торт з млинців закохає вас з першого шматочка.
Рецепт лимонного млинцевого торта
- Час: 2 години
- Порції: 6 – 8
Приготування:
- Змішуємо всі інгредієнти в однорідну масу, залишаємо на 30 хвилин, аби тісто відпочило. Якщо у вас будуть грудочки – процідіть суміш через сито.
- Обсмажуємо млинці на розігрітій сковорідці з обох сторін до готовності.
Приготування:
- З'єднуємо всі інгредієнти окрім масла. Замішуємо до однорідної маси та заварюємо на паровій бані постійно помішуючи до густого стану (коли піде перший гарний пар крем готовий, або коли суміш набере 85 градусів).
- В гарячий крем додаємо масло та вмішуємо його.
- Відправляємо в холодильник на 1 годину, щоб повністю охолов та став ще густіший.
Приготування:
- Поєднуємо маскарпоне та ванільний цукор.
- Швидко збиваємо до однорідної маси.
- Перекладаємо млинці по черзі чергуючи з лимонним та вершковим кремом.
- Посипаємо все цукром та насолоджуємося.
Смачного!