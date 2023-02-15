Мы предлагаем приготовить из блинов аппетитный, яркий торт. Перемазать слои нежным крем-сыром, добавить немного красной рыбы и икры.
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Такое оригинальное блюдо станет изюминкой любого стола, обыденного или праздничного. Попытайтесь, вам понравится!
Рецепт блинного торта с красной рыбой и икрой
- Время: 60 минут
- Порции: 4 – 6
Приготовление:
- Смешиваем яйца, сахар, соль, муку и крахмал. Добавляем молоко, растительное масло и тщательно перемешиваем. Перед первым блинчиком смазываем сковороду растительным маслом и хорошо разогреваем.
- Жарим блины с обеих сторон до золотистого цвета. Кладем один на один, даем остыть и вырезаем круги.
- Сочетаем крем-сыр, натертый свежий огурец и измельченный укроп. ⠀
- Блинчики смазываем начинкой, кладем один на один и между ними добавляем лосось. Украшаем икрой и убираем в холодильник на несколько часов. ⠀
Приятного аппетита!