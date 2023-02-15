Ми пропонуємо приготувати з млинців апетитний, яскравий торт. Перемастити шари ніжним крем-сиром, додати трішки червоної риби та ікри.
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Така оригінальна страва стане родзинкою будь-якого столу, буденного чи святкового. Спробуйте, вам сподобається!
Рецепт млинцевого торта з червоною рибою та ікрою
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4 – 6
Приготування:
- Змішуємо яйця, цукор, сіль, борошно та крохмаль. Додаємо молоко, олію та ретельно перемішуємо. Перед першим млинцем змащуємо сковорідку олією та добре розігріваємо.
- Смажимо млинці з обох боків до золотистого кольору. Кладемо один на один, даємо охолонути і вирізаємо кола.
- Поєднуємо крем-сир, натертий свіжий огірок та подрібнений кріп. ⠀
- Млинці змащуємо начинкою, кладемо один на один і між ними додаємо лосось. Прикрашаємо ікрою і прибираємо у холодильник на декілька годин. ⠀
Смачного!