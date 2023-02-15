Ми пропонуємо приготувати з млинців апетитний, яскравий торт. Перемастити шари ніжним крем-сиром, додати трішки червоної риби та ікри.

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Така оригінальна страва стане родзинкою будь-якого столу, буденного чи святкового. Спробуйте, вам сподобається!

Рецепт млинцевого торта з червоною рибою та ікрою

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4 – 6

Інгредієнти для тіста:

– 2 яйця;

– 1 чайна ложка цукру;

– половина чайної ложки солі;

– 60 грамів борошна;

– 60 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 400 грамів молока;

– 40 грамів олії.

Для начинки:

– 350 грамів крем-сиру (Філадельфія, або інший сир);

– 3 середніх огірки;

– пучок кропу;

– 200 грамів слабосоленого лосося;

– червона ікра для декору.

Приготування:

Змішуємо яйця, цукор, сіль, борошно та крохмаль. Додаємо молоко, олію та ретельно перемішуємо. Перед першим млинцем змащуємо сковорідку олією та добре розігріваємо.

Смажимо млинці з обох боків до золотистого кольору. Кладемо один на один, даємо охолонути і вирізаємо кола.

Поєднуємо крем-сир, натертий свіжий огірок та подрібнений кріп. ⠀

Млинці змащуємо начинкою, кладемо один на один і між ними додаємо лосось. Прикрашаємо ікрою і прибираємо у холодильник на декілька годин. ⠀

Смачного!