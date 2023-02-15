Блинный торт на Масленицу: рецепт с икрой и красной рыбой
15 февраля 2023, 16:02Читати новину українською
Источник:Валерия Велигура
Блинчики – универсальные. Из них можно готовить торты, заворачивать в блинчики, начинять и обжаривать в яйце или просто есть сразу из сковородки.
Мы предлагаем приготовить из блинов аппетитный, яркий торт. Перемазать слои нежным крем-сыром, добавить немного красной рыбы и икры.
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Такое оригинальное блюдо станет изюминкой любого стола, обыденного или праздничного. Попытайтесь, вам понравится!
Рецепт блинного торта с красной рыбой и икрой
- Время: 60 минут
- Порции: 4 – 6
– 2 яйца;
– 1 чайная ложка сахара;
– половина чайной ложки соли;
– 60 граммов муки;
– 60 граммов кукурузного крахмала;
– 400 граммов молока;
– 40 граммов масла.
Для начинки:
– 350 граммов крем-сыра (Филадельфия, или другой сыр);
– 3 средних огурца;
– пучок укропа;
– 200 граммов слабосоленого лосося;
– красная икра для декора.
Приготовление:
- Смешиваем яйца, сахар, соль, муку и крахмал. Добавляем молоко, растительное масло и тщательно перемешиваем. Перед первым блинчиком смазываем сковороду растительным маслом и хорошо разогреваем.
- Жарим блины с обеих сторон до золотистого цвета. Кладем один на один, даем остыть и вырезаем круги.
- Сочетаем крем-сыр, натертый свежий огурец и измельченный укроп. ⠀
- Блинчики смазываем начинкой, кладем один на один и между ними добавляем лосось. Украшаем икрой и убираем в холодильник на несколько часов. ⠀
Приятного аппетита!