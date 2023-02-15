Блинный торт на Масленицу: рецепт с икрой и красной рыбой

Блинчики – универсальные. Из них можно готовить торты, заворачивать в блинчики, начинять и обжаривать в яйце или просто есть сразу из сковородки.

Мы предлагаем приготовить из блинов аппетитный, яркий торт. Перемазать слои нежным крем-сыром, добавить немного красной рыбы и икры.

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Такое оригинальное блюдо станет изюминкой любого стола, обыденного или праздничного. Попытайтесь, вам понравится!

Рецепт блинного торта с красной рыбой и икрой

Время: 60 минут

60 минут Порции: 4 – 6

– 2 яйца;– 1 чайная ложка сахара;– половина чайной ложки соли;– 60 граммов муки;– 60 граммов кукурузного крахмала;– 400 граммов молока;– 40 граммов масла.– 350 граммов крем-сыра (Филадельфия, или другой сыр);– 3 средних огурца;– пучок укропа;– 200 граммов слабосоленого лосося;– красная икра для декора.

Приготовление:

Смешиваем яйца, сахар, соль, муку и крахмал. Добавляем молоко, растительное масло и тщательно перемешиваем. Перед первым блинчиком смазываем сковороду растительным маслом и хорошо разогреваем.

Жарим блины с обеих сторон до золотистого цвета. Кладем один на один, даем остыть и вырезаем круги.

Сочетаем крем-сыр, натертый свежий огурец и измельченный укроп. ⠀

Блинчики смазываем начинкой, кладем один на один и между ними добавляем лосось. Украшаем икрой и убираем в холодильник на несколько часов. ⠀

Приятного аппетита!