Просто, но изысканно: рецепт королевских блинов с красной икрой на Новый год

19 декабря 2023, 23:38
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Источник:

cesmak.info

Ни один новогодний стол не обходится без закусок. А особое место среди них занимают блины с красной икрой.

Эти блины и сами по себе очень вкусные. Однако вместе со сливочным сыром и икрой они доставят вам двойное удовольствие на праздники.

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Рецепт новогодней закуски из блинов и красной икры

  • Время: 1 час
  • Порций: 5
Ингредиенты:
– 2 яйца;
– 1 стакан молока;
– 2 стакана муки;
– 1 столовая ложка сахара;
– половина чайной ложки соли;
– 40 миллилитров подсолнечного масла;
– 50 граммов сливочного масла 73%;
– 80 граммов красной икры;
– 150 граммов сливочного сыра.

Приготовление:

  1. Смешайте яйца, соль, сахар и половину молока. Добавьте просеянную муку и размешайте до исчезновения комочков. Влейте остальное молоко, масло и снова перемешайте.
  2. Жарьте блины с двух сторон, каждый смазывайте сливочным маслом.
  3. Смажьте одну сторону блинчика сливочным сыром, подогните 2 края к середине, образовав полупрямоугольник, после чего скрутите его в рулетик.
  4. Разрежьте скрученный блинчик пополам, выложите на тарелку и украсьте сверху красной икрой.
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Автор: Ольга Котів