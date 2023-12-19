Просто, но изысканно: рецепт королевских блинов с красной икрой на Новый год
19 декабря 2023, 23:38Читати новину українською
Источник:cesmak.info
Ни один новогодний стол не обходится без закусок. А особое место среди них занимают блины с красной икрой.
Эти блины и сами по себе очень вкусные. Однако вместе со сливочным сыром и икрой они доставят вам двойное удовольствие на праздники.
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Рецепт новогодней закуски из блинов и красной икры
- Время: 1 час
- Порций: 5
– 2 яйца;
– 1 стакан молока;
– 2 стакана муки;
– 1 столовая ложка сахара;
– половина чайной ложки соли;
– 40 миллилитров подсолнечного масла;
– 50 граммов сливочного масла 73%;
– 80 граммов красной икры;
– 150 граммов сливочного сыра.
Приготовление:
- Смешайте яйца, соль, сахар и половину молока. Добавьте просеянную муку и размешайте до исчезновения комочков. Влейте остальное молоко, масло и снова перемешайте.
- Жарьте блины с двух сторон, каждый смазывайте сливочным маслом.
- Смажьте одну сторону блинчика сливочным сыром, подогните 2 края к середине, образовав полупрямоугольник, после чего скрутите его в рулетик.
- Разрежьте скрученный блинчик пополам, выложите на тарелку и украсьте сверху красной икрой.