Ці млинці й самі по собі дуже смачні. Проте разом з вершковим сиром та ікрою вони принесуть вам подвійне задоволення на свята.

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Рецепт новорічної закуски з млинців та червоної ікри

  • Час: 1 година
  • Порцій: 5

Приготування:

  1. Змішайте яйця, сіль, цукор та половину молока. Додайте просіяне борошно та розмішайте до зникнення грудочок. Влийте решту молока, олію і знову перемішайте.
  2. Смажте млинці з двох боків, кожен змащуйте вершковим маслом.
  3. Змастіть один бік млинця вершковим сиром, підігніть 2 краї до середини, утворивши напівпрямокутник, після чого скрутіть його в рулетик.
  4. Розріжте скручений млинець навпіл, викладіть на тарілку та прикрасьте зверху червоною ікрою.