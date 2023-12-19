Ці млинці й самі по собі дуже смачні. Проте разом з вершковим сиром та ікрою вони принесуть вам подвійне задоволення на свята.

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Рецепт новорічної закуски з млинців та червоної ікри

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 5

Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 1 склянка молока;

– 2 склянки борошна;

– 1 столова ложка цукру;

– половина чайної ложки солі;

– 40 мілілітрів олії;

– 50 грамів вершкового масла 73%;

– 80 грамів червоної ікри;

– 150 грамів вершкового сиру.

Приготування:

Змішайте яйця, сіль, цукор та половину молока. Додайте просіяне борошно та розмішайте до зникнення грудочок. Влийте решту молока, олію і знову перемішайте. Смажте млинці з двох боків, кожен змащуйте вершковим маслом. Змастіть один бік млинця вершковим сиром, підігніть 2 краї до середини, утворивши напівпрямокутник, після чого скрутіть його в рулетик. Розріжте скручений млинець навпіл, викладіть на тарілку та прикрасьте зверху червоною ікрою.

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