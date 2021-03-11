Чтобы блины получились тоненькими, без комочков и золотистого цвета мы подготовили для вас несколько простых советов по приготовлению блюда и рецепт на молоке.

Чтобы ваши блины всегда были удачными следует готовить их исключительно из пшеничной муки. При использовании рисовой, гречневой или овсяной муки блины получатся другой консистенции, но будут также вкусные.

Читайте также Как приготовить постные блины: рецепт на минеральной воде

А вы знали, что в приготовлении блинов нужно всегда соблюдать правила? К примеру, чтобы в тесте не было комочков, добавляйте муку небольшими порциями и обязательно просеивайте ее через сито несколько раз.

Тонкие блины можно сделать на воде, а вот на молоке вы получите более нежные и душистые блины. А для жарки нужно использовать специальную сковородку, если такой нет – возьмите с антипригарным покрытием.

Как приготовить блины на молоке

Ингредиенты:

– 300 мл теплого молока;

– 250 г муки;

– 1 ст. л растительного масла;

– 2 ст. л сахара;

– 2 яйца;

– щепотка соли.

Взбейте яйца в глубокой миске в пышную пену, лучше использовать миксер. Добавьте к яйцам сахар, соль и масло и снова взбейте. Молоко подогрейте, но не доводите до кипения. Теплое молоко смешайте с яйцами и сахаром. Добавляйте малыми порциями муку и постоянно перемешивайте до тех пор, пока не исчезнут все "комочки". Тесто должно быть в меру жидким и напоминать жидкую сметану. Выливайте на сковородку без масла и жарьте с обеих сторон до румяного цвета. Приятного аппетита!

Сладкие блины можно подавать с разнообразными начинками: творогом, шоколадом, арахисовой пастой, вареньем и джемами.