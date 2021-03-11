Тонкощі приготування млинців: рецепт на молоці
Щоб млинці вийшли тоненькими, без грудочок та золотистого кольору ми підготували для вас кілька простих порад щодо приготування страви та рецепт на молоці.
Джерело:24 канал
Щоб ваші млинці завжди були вдалими слід готувати їх виключно з пшеничного борошна. При використанні рисового, гречаного чи вівсяного борошна млинці вийдуть іншої консистенції, але смакуватимуть теж відмінно.
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А ви знали, що у приготуванні млинців потрібно завжди дотримуватися правил? До прикладу, що у тісті не було грудочок, додавайте борошно невеликими порціями та обов'язково просіювати його через сито кілька разів.
Тонкі млинці можна зробити на воді, а от на молоці ви отримаєте більш ніжні та запашні млинці.А для смаження потрібно використовувати спеціальну сковорідку, якщо такої немає – візьміть з антипригарним покриттям.
Як приготувати млинці на молоці
- Збийте яйця в глибокій мисці у пишну піну, краще використовувати міксер. Додайте до яєць цукор, сіль та олію і знову збийте.
- Молоко підігрійте, але не доводьте до кипіння. Тепле молоко змішайте з яйцями та цукром.
- Додавайте малими порціями борошно та постійно перемішуйте до того часу, поки не зникнуть всі "грудочки".
- Тісто має бути в міру рідким і нагадувати рідку сметану. Виливайте на сковорідку без олії та смажте з обох боків до рум'яного кольору. Смачного!
Солодкі млинці можна подавати з різноманітними начинками: сиром, шоколадом, арахісовою пастою, варенням та джемами.
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