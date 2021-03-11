Мы подготовили для вас рецепт блинов на минеральной воде, которые получаются тонкими, как кружево. Попробуйте приготовить дома.

На Масленицу готовят блины, оладьи с добавлением молока, яиц, кефира и постные блины. По этому рецепту с добавлением подсолнечного масла, минеральной воды, они получаются вкусными, тонкими и легкими. Также можно добавить любую начинку: соленую или сладкую, фрукты, овощи, ягоды.

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Рецепт постных блинов

Ингредиенты:

- 350 граммов муки (2 стакана);

- 2 стакана минеральной воды (сильноглазированная);

- 2 столовые ложки масла;

- 2-3 столовые ложки сахара;

- 1/2 чайной ложки соли.

Постные блины / Фото Рexels