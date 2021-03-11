Как приготовить постные блины рецепт на минеральной воде
Мы подготовили для вас рецепт блинов на минеральной воде, которые получаются тонкими, как кружево. Попробуйте приготовить дома.
Источник:24 канал
На Масленицу готовят блины, оладьи с добавлением молока, яиц, кефира и постные блины. По этому рецепту с добавлением подсолнечного масла, минеральной воды, они получаются вкусными, тонкими и легкими. Также можно добавить любую начинку: соленую или сладкую, фрукты, овощи, ягоды.
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Рецепт постных блинов
Постные блины / Фото Рexels
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миску вылейте один стакан минеральной воды с солью, перемешайте, добавьте половину муки, перемешайте, добавьте масло, сахар, вторую часть муки, минеральную воду, перемешайте до однородной консистенции.
- Разогрейте сковороду, смажьте один раз маслом, потому что в тесте есть жир. Вылейте тесто, сформируйте блин, обжарьте с двух сторон до румяной корочки.
- Выложите на тарелку. Подавайте горячими с любой начинкой. Приятного аппетита!
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