Читать серию книг о Гарри Поттере на голодный желудок нежелательно, потому что на страницах сражений добра со злом также много "аппетитных" описаний пищи. Даже о самых простых блюдах рассказывается как о волшебном наслаждении.

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Фантастическая кулинария миссис Уизли, обильные пиры в Хогвартсе, удивительные вкусности – каждый найдет здесь что-то по вкусу и имеет возможность поколдовать на собственной кухне.

Шоколадные лягушки

Шоколадные лягушки — одно из первых волшебных лакомств, с которыми Гарри и читатели знакомятся в части о философском камне. Коллекционные карточки известных колдунов доступны только как сувенир, поклонники могут приготовить это лакомство на собственных кухнях.

Магическое лакомство / Фото screenrant

По сути, шоколадные лягушки – это обычный шоколад, сформированный в желаемую форму. Единственным сложным оборудованием, которым должен обладать повар-магл, являются формочки в виде лягушки. Растопите шоколад, вылейте его в емкость и наслаждайтесь особыми конфетами.

Тыквенные пирожки

Если есть лакомство, которое так же часто появляется в волшебном мире как сливочное пиво или драже Берти Боттса, то это тыквенные пирожки.

Для их приготовления можно купить готовое слоеное тесто, сделать тыквенную начинку и сформовать пирожки.

Кусочек волшебного мира, который можно воспроизвести дома / Фото screenrant

В общем, тыква является ингредиентом, часто встречающимся в мире Хогвартса. Волшебники смакуют его разными способами, от пирогов до сока.

Картофельная запеканка с мясом

Как и многие другие блюда в списке, пастуший пирог является привычным явлением в Великобритании.

Для приготовления пирога необходимо тушить фарш с овощами, выложить их на картофельное пюре и запечь в духовке. Это горячее и сытное блюдо, попробовать которое должен каждый поклонник "Поттерианы".

Торт ко Дню рождения Гарри

Знакомство Гарри с миром волшебников начинается с милого жеста Хагрида – он дарит торт Гарри. Этот момент, который не сможет забыть ни настоящий фанат сериала.

Десерт на особый день рождения / Фото screenrant

По сути, этот большой торт – это бисквит в сливочной глазури. Воспроизвести его дома сможет даже полный новичок в кулинарии.

Бутерброды с солониной

Если пассажиры Хогвартского экспресса не имеют достаточно галеонов, чтобы купить всю десертную тележку, приятно взять с собой в дорогу обед, приготовленный мамой. Возможно, у Рона Уизли нет любви к солонине, но это любимый обед, который многие взяли с собой в ланч-бокс.

Двумя основными ингредиентами являются солонина и ломтики хлеба, любые дополнительные ингредиенты – уже по вашему вкусу.