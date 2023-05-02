Читати серію книг про Гаррі Поттера на голодний шлунок небажано, тому що на сторінках битв добра зі злом також багато "апетитних" описів їжі. Навіть про найпростіші страви розповідається як про чарівну насолоду.

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Фантастична кулінарія місис Візлі, рясні бенкети у Гоґвортсі, дивовижні смаколики – кожен знайде тут щось собі до смаку та має можливість почаклувати на власній кухні.

Шоколадні жаби

Шоколадні жаби — одні з перших чарівних ласощів, з якими Гаррі та читачі знайомляться у частині про філософський камінь. Колекційні картки відомих чаклунів доступні лише як сувенір, шанувальники можуть приготувати ці ласощі на власних кухнях.

Магічні ласощі / Фото screenrant

По суті, шоколадні жаби — це звичайний шоколад, сформований у бажану форму. Єдиним складним обладнанням, яким мав би володіти кухар-магл, є формочки у вигляді жаби. Розтопіть шоколад, вилийте його у ємкість та смакуйте особливими цукерками.

Гарбузові пиріжки

Якщо є ласощі, які так само часто з’являються в чарівному світі як вершкове пиво чи драже Берті Боттса, то це гарбузові пиріжки.

Для їх приготування можна купити готове листкове тісто, зробити гарбузову начинку та сформувати пиріжки.

Шматочок чарівного світу, який можна відтворити вдома / Фото screenrant

Загалом, гарбуз є інгредієнтом, який часто зустрічається у світі Гоґвортсу. Чарівники смакують його у різний спосіб, від пирогів до соку.

Картопляна запіканка з м'ясом

Як і багато інших страв у списку, пастуший пиріг є звичним явищем у Великій Британії.

Для приготування пирога необхідно стушкувати фарш з овочами, викласти їх на картопляне пюре та запекти у духовці. Це гаряча та ситна страва, спробувати яку повинен кожен шанувальник "Поттеріани".

Торт до Дня народження Гаррі

Знайомство Гаррі із світом чарівників розпочинається із милого жесту Геґріда – він дарує Гаррі торт. Цей момент, який не зможе забути жоден справжній фанат серіалу.

Десерт на особливий День народження / Фото screenrant

За своєю суттю цей великий торт – це бісквіт у вершковій глазурі. Відтворити його вдома зможе навіть цілковитий новачок у кулінарії.

Бутерброди з солониною

Якщо пасажири Гоґвортського експресу не мають достатньо галеонів, щоб купити весь десертний візок, приємно взяти з собою в дорогу обід, приготовлений мамою. Можливо, Рон Візлі не має смаку до солонини, але це улюблений обід, який багато хто взяв із собою у ланч-бокс.

Двома основними інгредієнтами є солонина та скибочки хліба, будь-які додаткові інгредієнти – вже на ваш смак.