Вкусные блюда из курятины на День Валентина: праздничные рецепты
СПЕЦПРОЕКТ
Сделайте вкусный подарок своей любимой половинке на День Валентина и удивите ее кулинарными шедеврами из нежной и сочной курочки. Ну, а с рецептами мы вам с радостью поможем!
Источник:Наша Ряба
Сырное суфле с курочкой
Блюдо из курицы на Валентина / Наша Ряба
Приготовление:
- Тщательно моем куриное мясо, нарезаем кубиком и обжариваем на разогретой сковородке.
- Нарезаем лук кубиком и обжариваем на сковороде до золотистой корочки. Можно жарить на той же сковороде, что и курицу – вкус лука будет насыщенный и ароматный.
- Разогреваем духовку до 175 градусов. Форму для выпекания размером 30х20 см смазываем сливочным маслом.
- В миске смешиваем предварительно просеянную муку, сахар и разрыхлитель. Делаем в горке муки ровчик и выбиваете в него яйца, выливаем молоко, добавляем соль и перец. Взбиваем массу до однородной консистенции.
- Во взбитую массу добавляем творог, тертый сыр, курочку и лук. Также добавляем к массе крем-сыр и сливочное масло и вымешиваем все ложкой.
- Полученную смесь выливаем в форму или маленькие формы и запекаем в духовке до золотистой корочки в течение 30-40 минут. Приятного аппетита!
Тайский рис с курицей в ананасе
Курица в ананасе / Наша Ряба
Приготовление:
- Промываем рис и отвариваем его в подсоленной воде до готовности.
- Разрезаем ананас пополам и осторожно вырезаем середину. Из половинок ананаса делаем чашу.
- Нарезаем лук, курицу и филе ананаса кубиком, а чеснок и имбирь натираем на мелкой терке.
- Разогреваем сковороду с маслом и обжариваем курицу и лук до готовности. Вынимаем в тарелку.
- В эту же сковороду выливаем яйца и при постоянном помешивании жарим до готовности. Добавляем к скрамблу ананасы, рис и курицу с луком и, размешивая, прожариваем.
- Приправляем чили, имбирем, чесноком, арахисом и прожаривают еще 5 минут.
- Заправляем готовое блюдо соевым соусом, сахаром и эстрагоном и подаем в половинках ананаса. Приятного аппетита!
Курица Селестино
Селестино / Наша Ряба
Приготовление:
- Тщательно моем курочку, просушиваем бумажными полотенцами и натираем солью и молотым черным перцем. Отставляем мясо мариноваться в холодильнике в течение часа.
- Промываем лисички и обжариваем их вместе с куриными бедрами на разогретом масле до золотистой корочки – 10-12 минут обжаривания будет достаточно.
- Увеличиваем огонь и добавляем к блюду черри, вливаем коньяк и поджигаем – фламбируем блюдо в сковороде, пока не испарится весь спирт.
- Далее добавляем вино и выпариваем на маленьком огне. Приправляем мелко рубленным чесноком и зеленью. Приятного аппетита!
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