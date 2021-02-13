Сделайте вкусный подарок своей любимой половинке на День Валентина и удивите ее кулинарными шедеврами из нежной и сочной курочки. Ну, а с рецептами мы вам с радостью поможем!

Сырное суфле с курочкой

Блюдо из курицы на Валентина / Наша Ряба Ингредиенты:

– 200 г мяса куриных бедер ТМ "Наша Ряба";

– 2 ст. л сливочного масла;

– ½ стакана муки;

– 1 ч.л сахара,

– 1 ч. л. разрыхлителя;

– 6 куриных яиц;

– 1 стакан молока

– соль, перец по вашему вкусу;

– 1 стакан творога;

– 350 г твердого сыра;

– ⅓ стакана крем-сыра;

– 50 г репчатого лука. Приготовление: Тщательно моем куриное мясо, нарезаем кубиком и обжариваем на разогретой сковородке. Нарезаем лук кубиком и обжариваем на сковороде до золотистой корочки. Можно жарить на той же сковороде, что и курицу – вкус лука будет насыщенный и ароматный. Разогреваем духовку до 175 градусов. Форму для выпекания размером 30х20 см смазываем сливочным маслом. В миске смешиваем предварительно просеянную муку, сахар и разрыхлитель. Делаем в горке муки ровчик и выбиваете в него яйца, выливаем молоко, добавляем соль и перец. Взбиваем массу до однородной консистенции. Во взбитую массу добавляем творог, тертый сыр, курочку и лук. Также добавляем к массе крем-сыр и сливочное масло и вымешиваем все ложкой. Полученную смесь выливаем в форму или маленькие формы и запекаем в духовке до золотистой корочки в течение 30-40 минут. Приятного аппетита! Тайский рис с курицей в ананасе

Курица в ананасе / Наша Ряба Ингредиенты:

– 400 г филе бедра ТМ "Наша Ряба";

– 4 куриных яйца,

– 400 г риса;

– 1 луковица;

– 1 ананас;

– 2 веточки эстрагона;

– 50 г жареного арахиса;

– 100 г масла для жарки;

– 2 зубчика чеснока;

– 60 г соевого соуса;

– 20 г имбиря;

– 1 ст. л сахара,

– перец чили на ваш вкус. Приготовление: Промываем рис и отвариваем его в подсоленной воде до готовности. Разрезаем ананас пополам и осторожно вырезаем середину. Из половинок ананаса делаем чашу. Нарезаем лук, курицу и филе ананаса кубиком, а чеснок и имбирь натираем на мелкой терке. Разогреваем сковороду с маслом и обжариваем курицу и лук до готовности. Вынимаем в тарелку. В эту же сковороду выливаем яйца и при постоянном помешивании жарим до готовности. Добавляем к скрамблу ананасы, рис и курицу с луком и, размешивая, прожариваем. Приправляем чили, имбирем, чесноком, арахисом и прожаривают еще 5 минут. Заправляем готовое блюдо соевым соусом, сахаром и эстрагоном и подаем в половинках ананаса. Приятного аппетита! Курица Селестино

Селестино / Наша Ряба Ингредиенты:

– 4 шт. куриных бедер ТМ "Наша Ряба";

– 100 г оливкового масла;

– 150 г помидоров черри;

– 200 г грибов лисички;

– 100 г белого вина;

– 50 г коньяка;

– 3 зубчика чеснока;

– 2 веточки петрушки;

– соль, перец по вашему вкусу. Приготовление: Тщательно моем курочку, просушиваем бумажными полотенцами и натираем солью и молотым черным перцем. Отставляем мясо мариноваться в холодильнике в течение часа. Промываем лисички и обжариваем их вместе с куриными бедрами на разогретом масле до золотистой корочки – 10-12 минут обжаривания будет достаточно. Увеличиваем огонь и добавляем к блюду черри, вливаем коньяк и поджигаем – фламбируем блюдо в сковороде, пока не испарится весь спирт. Далее добавляем вино и выпариваем на маленьком огне. Приправляем мелко рубленным чесноком и зеленью. Приятного аппетита!