Зробіть смачний подарунок своїй коханій половинці на День Валентина та здивуйте її кулінарними шедеврами з ніжної та соковитої курочки. Ну а з рецептами ми вам радо допоможемо!

Сирне суфле з курочкою Страва з курки на Валентина/Наша Ряба Інгредієнти:

– 200 г м'яса курячих стегон ТМ "Наша Ряба";

– 2 ст. л вершкового масла;

– ½ склянки борошна;

– 1 ч.л цукру;

– 1 ч. л розпушувача;

– 6 курячих яєць;

– 1 склянка молока;

– сіль, перець на ваш смак;

– 1 склянка домашнього сиру;

– 350 г твердого сиру;

– ⅓ склянки крем-сиру;

– 50 г ріпчастої цибулі. Приготування: Ретельно миємо куряче м'ясо, нарізаємо кубиком та обсмажуємо на розігрітій сковорідці. Нарізаємо цибулю кубиком та обсмажуємо на сковорідці до золотистої скоринки. Можна смажити на тій самій сковорідці, що й курку – смак цибулі буде насичений та ароматний. Розігріваємо духовку до 175 градусів. Форму для випікання розміром 30х20 см змащуємо вершковим маслом. У мисці змішуємо попередньо просіяне борошно, цукор та розпушувач. Робимо у гірці борошна рівчик та вибиваєте в нього яйця, виливаємо молоко, додаємо сіль та перець. Збиваємо масу до однорідної консистенції. У збиту масу додаємо домашній сир, тертий сир, курочку та цибулю. Також додаємо до маси крем-сир та вершкове масло й вимішуємо все ложкою. Отриману суміш виливаємо у форму або маленькі форми та запікаємо в духовці до золотистої скоринки протягом 30-40 хвилин. Смачного! Тайський рис із куркою в ананасі Курка в ананасі/Наша Ряба Інгредієнти:

– 400 г філе стегна ТМ "Наша Ряба";

– 4 курячих яйця;

– 400 г рису;

– 1 цибулина;

– 1 ананас;

– 2 гілочки естрагону;

– 50 г смаженого арахісу;

– 100 г олії для смаження;

– 2 зубчики часнику;

– 60 г соєвого соусу;

– 20 г імбиру;

– 1 ст. л цукру;

– перець чилі на ваш смак. Приготування: Промиваємо рис та відварюємо його в підсоленій воді до готовності. Розрізаємо ананас навпіл та обережно вирізаємо середину. З половинок ананасу робимо чашу. Нарізаємо цибулю, курку і філе ананаса кубиком, а часник та імбир натираємо на дрібній тертці. Розігріваємо сковорідку з олією та обсмажуємо курку й цибулю до готовності. Виймаємо в тарілку. У цю ж сковорідку виливаємо яйця та при постійному помішуванні смажимо до готовності. Додаємо до скрамблу ананаси, рис та курку з цибулею і, розмішуючи, просмажуємо. Приправляємо чилі, імбиром, часником, арахісом і просмажуємо ще 5 хвилин. Заправляємо готову страву соєвим соусом, цукром та естрагоном і подаємо у половинках ананасу. Смачного! Курка селестіно Селестіно/Наша Ряба Інгредієнти:

– 4 шт. курячих стегон ТМ "Наша Ряба";

– 100 г оливкової олії;

– 150 г помідорів чері;

– 200 г грибів лисички;

– 100 г білого вина;

– 50 г коньяку;

– 3 зубчики часнику;

– 2 гілочки петрушки;

– сіль, перець на ваш смак. Приготування: Ретельно миємо курочку, просушуємо паперовими рушниками та натираємо сіллю і меленим чорним перцем. Відставляємо м'ясо маринуватися в холодильнику протягом години. Промиваємо лисички та обсмажуємо їх разом із курячими стегнами на розігрітій олії до золотистої скоринки – 10-12 хвилин обсмажування буде достатньо. Збільшуємо вогонь та додаємо до страви чері, вливаємо коньяк та підпалюємо – фламбуємо страву у сковорідці, доки не випарується весь спирт. Далі додаємо вино та випарюємо на маленькому вогні. Приправляємо дрібно січеним часником і зеленю. Смачного!