Куриные рулеты с маринованными помидорами

  • Количество порций – 4 персоны
  • Время приготовления – 70 минут

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Куриные рулеты с маринованными помидорами / Фото natareli

Ингредиенты:

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Приготовление:

  1. Нагрейте духовку до 250º С. Отбейте каждую куриную грудку. В небольшой миске соедините чеснок, цедру лимона и пармезан.
  2. Выложите по 8 листьев шпината на каждую куриную отбивную, а затем посыпьте сверху чесночной смесью. Сверните курицу и закрепите зубочисткой (поместите зубочистку параллельно шву, чтобы облегчить вращение рулетов). Приправьте курицу 1/2 ч. ложками соли и перца.
  3. Нагрейте 1 ст. ложку масла в большой сковороде и на среднем уровне осторожно обжарьте швом вниз рулеты, пока они со всех сторон не подрумянятся, 6 7 минут.
  4. Переложите в духовку и выпекайте до готовности, еще 8 9 минут. Полейте лимонным соком.
  5. Пока курица печется, приготовьте гарнир. Смешайте помидоры, лук, красный винный уксус, 2 столовые ложки масла и 1/2 ч. ложки соли и перца.
  6. Подавайте с курицей.

Курица на гриле с салатом из копченой кукурузы

  • Количество порций 4 персоны
  • Время приготовления 40 минут

Курица на гриле с салатом из копченой кукурузы / Фото deztop

Ингредиенты:

Приготовление:

  1. Приправьте половинки куриных грудок без костей солью и перцем и обжарьте на среднем огне, по 5 6 минут с одной стороны.
  2. Между тем обжарьте лайм без кожуры и початки кукурузы со всех сторон, 6 8 минут.
  3. Отсоедините зерна кукурузы от початка и перемешайте с соком 2 половинок лайма, измельченной кинзой, зелеными оливками, тертым сыром, дальше нужно приправить солью и перцем.
  4. Подавайте курицу с кукурузой и половинками лайма и полейте смесью оливкового масла и копченой паприки.

Куриные такос

  • Количество порций 4 персоны
  • Время приготовления 25 минут

Куриные такос / Фото gastronom

Ингредиенты:

Приготовление:

  1. Нагрейте духовку до 250 ° С. Выстелите противень фольгой.
  2. В миске смешайте курицу с какао-порошком, чили, корицей и ¼ чайной ложки соли и перца.
  3. Переложите курицу на подготовленный противень и пеките до готовности, примерно 12 минут.
  4. Тем временем в большой миске соедините красный лук, красный перец, капусту и посыпьте соком лайма и ¼ чайной ложки соли и перца.
  5. Теплые кукурузные такос наполните курицей и овощами. Подавайте с кинзой, йогуртом и половинками лайма, если хотите.

Гранатово-медовая глазированная курица и сквош

  • Количество порций 4 персоны
  • Время приготовления 40 минут

Гранатово-медовая глазированная курица и сквош / Фото chef

Ингредиенты:

Приготовление:

  1. Нагрейте духовку до 250 ° С. Удалите семена из кабачка/тыквы и нарежьте ломтиками толщиной 2 сантиметра. Мелко нарежьте 1 пучок мяты.
  2. На большой противень выложите ломтики кабачков, смазать 1 столовой ложкой оливкового масла, ½ чайной ложки соли и щепоткой кайенского перца. Жарьте до золотистой корочки и мягкости, 20 – 25 минут.
  3. Между тем на большой сковороде на среднем огне нагрейте 1 столовую ложку оливкового масла. Приправьте 4 куриные грудки ½ чайной ложки соли и ¼ чайной ложки черного перца. Обжарьте курицу до появления золотистой корочки, 6 8 минут с каждой стороны.
  4. Отдельно приготовьте гранатовую глазурь. Добавьте в сотейник 1/3 стакана гранатового сока, и готовьте в течение 1 минуты. Добавьте ¼ стакана меда и 1 столовую ложку бальзамического уксуса и варите до густой и сиропа подобной формы от 3 до 5 минут.
  5. Промажьте курицу глазурью. Перед подачей к кабачку добавьте измельченную фету, гранатовые зерна и мяту.

Сливочно-лимонная куриная паста

  • Количество порций 4 персоны
  • Время приготовления 45 минут

Сливочно-лимонная куриная паста / Фото 1000.menu

Ингредиенты:

Приготовление:

  1. Приготовьте пасту по инструкции, указанной на упаковке, добавляя горох в течение последних 2 минут варки. Зарезервируйте 1 стакан жидкости для приготовления макаронных изделий, а затем слейте макароны и горох.
  2. Тем временем разогрейте оливковое масло в большой глубокой сковороде. Приправьте курицу солью и перцем и жарьте до золотистой корочки со всех сторон, 4 5 минут.
  3. Добавьте к курице лимонный сок, покрывая все кусочки. Далее добавьте сливочный сыр и размешивайте до расплавления. Затем снять с огня.
  4. Смешайте цедру лимона и пармезан, затем петрушку. Залейте этой смесью пасту.
  5. Подавайте горячими.

Сливочный кукурузный суп с курицей

  • Количество порций 8 персон
  • Время приготовления 1 час 20 минут

Сливочный кукурузный суп с курицей / Фото 1000.menu

Ингредиенты:

Приготовление:

  1. Отделите зерна кукурузы от початков. Выдавите соки из початков в кастрюлю с соусом на 5 – 6 литров. Кочаны вместе с курицей добавьте в кастрюлю и залейте 8 стаканами воды и 1/2 чайной ложки соли. Нужно нагреть до кипения на высокой температуре.
  2. Уменьшите огонь, чтобы поддерживать легкое кипячения. Готовьте 20 – 25 минут или до готовности курицы, периодически переворачивая куриные грудки. Снимите котел с огня и дайте остыть.
  3. Переложите курицу в большую миску. Когда остынет достаточно, выньте и выбросьте кости, порежьте на маленькие кусочки.
  4. Между тем в кастрюле с соусом нагрейте масло и масло на среднем огне, пока масло не растает. Добавьте сельдерей, морковь, лук и 1/2 чайной ложки соли. Варить 10 минут или до размягчения овощей, часто помешивая.
  5. Посыпте овощи мукой; варите 1 минуту, помешивая. Добавьте зерна кукурузы.
  6. Доведите до кипения на высокой температуре: кипятить 1 минуту, помешивая.
  7. Уменьшите огонь, чтобы поддерживать кипение. Варите 15 минут, периодически помешивая.
  8. Добавьте эстрагон, курицу, 1 чайную ложку соли и 1/2 чайной ложки перца.
  9. Подавайте горячим.

Паста орзо с курицей и соусом песто

  • Количество порций 8 персон
  • Время приготовления 30 минут

Паста орзо с курицей и соусом песто / Фото liebherr

Ингредиенты:

Приготовление:

  1. Подготовьте пасту орзо по инструкции на упаковке. Слейте воду, затем переложите в большую миску и залейте 1 столовой ложкой масла.
  2. Тем временем разогрейте остаток масла в большой сковороде на среднем огне.
  3. Приправьте курицу ½ чайной ложки соли и перца и жарьте до золотистой корочки, 5 7 минут с каждой стороны.
  4. В другой большой миске смешайте уксус и 1/4 чайной ложки соли и перца. Добавьте цукини и кабачки. Дайте замариноваться овощам не менее 5 минут.
  5. Переложите овощи в миску с орзо, оставив уксус в миске, хорошо перемешайте.
  6. Взбейте песто с уксусом, затем добавьте немного в пасту и посыпьте миндалем.
  7. Подавайте с курицей.

Жареная курица с брокколи, жареным на лимоне

  • Количество порций 8 персон
  • Время приготовления 35 минут

Жареная курица с брокколи, жареным на лимоне / Фото crushpixel

Ингредиенты:

Приготовление:

  1. Нагрейте духовку до 250° С.
  2. На противень выстелите фольгу и на нее положите брокколи и чеснок с 1 ст. ложкой масла и 1/4 ч. ложки соли и перца. Запекайте 10 минут.
  3. Между тем измельчите куриные грудки на равные кусочки, приправьте 1/4 ч. ложки соли и перца, а затем обмажьте мукой.
  4. Нагрейте 1 ст. ложку масла в большой сковороде на среднем огне и жарьте курицу до золотистой корочки, 3 – 5 минут с каждой стороны.
  5. Добавьте куриные филе к брокколи и выпекайте, пока курица не зажарится, а брокколи станет золотисто-коричневым и нежным, примерно 6 минут.
  6. Приготовьте соус. Добавьте остальное масло, затем кусочки лимона, и готовьте, помешивая, до появления румянца, примерно 3 минуты.
  7. Добавьте лимонный сок и 1/3 стакана воды и варите, помешивая. Полейте этим соусом куриные филе и подавайте с брокколи.

Средиземноморские куриные боулы

  • Количество порций 4 персоны
  • Время приготовления 30 минут

Средиземноморский куриный боул / Фото magic bowls

Ингредиенты:

Приготовление:

  1. Замаринуйте курицу с маслом, орегано, солью и перцем. Добавьте помидоры и лук, перемешайте.
  2. Разложите ровным слоем в фритюрнице и жарьте при температуре 200 ° С, периодически встряхивая корзину, пока курица не станет золотистой, 15 – 20 минут.
  3. Между тем кускус перемешайте с цедрой лимона и готовьте по указаниям, которые указаны на упаковке.
  4. Подавайте курицу и овощи на подушке из кускуса.
  5. Посыпьте укропом и фетой и подавайте с лимонными четвертинками по желанию.

Куриное филе с целыми персиками и голландским соусом

  • Количество порций 4 персоны
  • Время приготовления 40 минут

Куриное филе с целыми персиками и голландским соусом / Фото gettyimages

Ингредиенты:

Приготовление:

  1. Куриные грудки сначала нужно порежьте на равномерные кусочки, далее замаринуйте солью и перцем и другими специями по вкусу.
  2. Затем обжаривайте на сковороде 3 минуты с каждой стороны.
  3. Далее положите мясо на противень, а сверху на каждое филе персики.
  4. Перемешайте голландский соус со сливками или молоком. Залейте этой смесью персики и мясо.
  5. Выпекайте курицу при температуре 180 ° C градусов, 25 минут.
  6. Для гарнира подойдет рис, спаржа на пару или брокколи.
  7. Подавайте.

Приятного аппетита!

 