Нежное и сочное куриное мясо со сливочным соусом и грибами понравится всем. Блюдо можно подавать в будни и праздники.

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Это может быть основное блюдо или гарнир к картофелю или рису. По желанию приготовьте салаты из свежих овощей.

Как приготовить куриную грудку су-вид с грибным соусом

Время: 25 минут

25 минут Порции: 2

2 Калорийность на 100 граммов: 145 ккал

Ингредиенты:

– 200 – 300 граммов куриной грудки су-вид;

– 100 граммов лука;

– 20 граммов чеснока;

– 300 граммов грибов (шампиньоны);

– 200 граммов сливок 33%;

– 10 граммов зелени;

– 70 граммов масла.



Куриная грудка су-вид в грибном соусе / Фото Наша Ряба