Нежное и сочное куриное мясо со сливочным соусом и грибами понравится всем. Блюдо можно подавать в будни и праздники.
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Это может быть основное блюдо или гарнир к картофелю или рису. По желанию приготовьте салаты из свежих овощей.
Как приготовить куриную грудку су-вид с грибным соусом
- Время: 25 минут
- Порции: 2
- Калорийность на 100 граммов: 145 ккал
Куриная грудка су-вид в грибном соусе / Фото Наша Ряба
- Лук, чеснок очистите, измельчите ножом, обжарьте на сковороде на растительном масле до готовности.
- Грибы тщательно помойте, нарежьте пластинами. Обжарьте до золотистого цвета, добавьте в лук. Далее – влейте сливки, сок из пакета, доведите до кипения.
- Мясо нарежьте ломтиками, выложите в кастрюлю, влейте соус и прогрейте в течение десяти минут на маленьком огне до готовности.
- Зелень помойте, измельчите ножом.
- Снимите с огня, добавьте зелень. Выложите в тарелки. Приятного аппетита!