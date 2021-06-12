Куряча грудка – це не тільки швидко, а й легко, смачно і дієтично. Рецепти з курятини повинні бути в арсеналі кожної господині чи господаря. Найкращим бонусом до неперевершеного смаку є дієтичність та користь курячого м’яса. Калорійність на 100 грам продукту становить 113 ккал, а вміст білка 30 грам. Саме тому ми зібрали для вас 10 швидких та простих рецептів із курячих філе.