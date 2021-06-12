Курячі рулети з маринованими помідорами
- Кількість порцій – 4 персони
- Час приготування – 70 хвилин
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Курячі рулети з маринованими помідорами / Фото Natareli
Інгредієнти:
До теми Як приготувати смачну курячу грудку су-від із грибним соусом: простий рецепт
Приготування:
- Нагрійте духову піч до 250º С. Відбийте кожну курячу грудку. У невеликій мисці з’єднайте часник, цедру лимона та пармезан.
- Викладіть по 8 листків шпинату на кожну курячу відбивну, а потім посипте зверху часниковою сумішшю. Згорніть курку і закріпіть зубочисткою (помістіть зубочистку паралельно шву, щоб полегшити обертання рулетів). Приправте курку 1/2 ч. ложками солі і перцю.
- Нагрійте 1 ст. ложку олії у великій пательні і на середньому рівні обережно обсмажте швом вниз рулети, поки вони з усіх боків не підрум’яняться, 6 – 7 хвилин.
- Перекладіть у духовку та випікайте до готовності, ще 8 – 9 хвилин. Полийте лимонним соком.
- Поки курка печеться, приготуйте гарнір. Змішайте помідори, цибулю, червоний винний оцет, 2 столові ложки олії та 1/2 ч. ложки солі та перцю.
- Подавайте з куркою.
Курка на грилі з салатом з копченої кукурудзи
- Кількість порцій – 4 персони
- Час приготування – 40 хвилин
Курка на грилі з салатом з копченої кукурудзи / Фото deztop
Інгредієнти:
Приготування:
- Приправте половинки курячих грудок без кісток сіллю і перцем і обсмажте на середньому вогні, по 5 – 6 хвилин з однієї сторони.
- Тим часом обсмажте лайм без шкірки та качани кукурудзи з усіх боків, 6 – 8 хвилин.
- Від’єднайте зерна кукурудзи від качана і перемішайте з соком 2 половинок лайма, подрібненою кінзою, зеленими оливками, тертим сиром, далі потрібно приправити сіллю і перцем.
- Подавайте курку з кукурудзою та половинками лайма та полийте сумішшю оливкової олії та копченої паприки.
Курячі такос
- Кількість порцій – 4 персони
- Час приготування – 25 хвилин
Курячі такос / Фото gastronom
Інгредієнти:
Приготування:
- Нагрійте духову піч до 250 ° С. Вистеліть деко фольгою.
- У мисці змішайте курку з какао-порошком, чилі, корицею та ¼ чайної ложки солі та перцю.
- Перекладіть курку на підготовлений лист і печіть до готовності, приблизно 12 хвилин.
- Тим часом у великій мисці з’єднайте червону цибулю, червоний перець, капусту та притрусіть соком лайма та ¼ чайної ложки солі та перцю.
- Теплі кукурудзяні такос наповніть куркою та овочами. Подавайте з кінзою, йогуртом та половинками лайму, якщо бажаєте.
Гранатово-медова глазурована курка та сквош
- Кількість порцій – 4 персони
- Час приготування – 40 хвилин
Гранатово-медова глазурована курка та сквош / Фото chef
Інгредієнти:
Приготування:
- Нагрійте духову піч до 250 ° С. Видаліть насіння з кабачка/гарбуза і наріжте скибочками товщиною 2 сантиметри. Дрібно наріжте 1 пучок м’яти.
- На велику деку викладіть скибочки кабачків, змастити 1 столовою ложкою оливкової олії, ½ чайної ложки солі та щіпкою каєнського перцю. Смажте до золотистої скоринки та м’якості, 20 – 25 хвилин.
- Тим часом на великій пательні на середньому вогні нагрійте 1 столову ложку оливкової олії. Приправте 4 курячі грудки ½ чайної ложки солі та ¼ чайної ложки чорного перцю. Смажте курку до появи золотистої скоринки, 6 – 8 хвилин з кожної сторони.
- Окремо приготуйте гранатову глазур. Додайте у сотейник 1/3 склянки гранатового соку, і готуйте протягом 1 хвилини. Додайте ¼ склянки меду і 1 столову ложку бальзамічного оцту і варіть до густої та сиропоподібної форми від 3 до 5 хвилин.
- Промажте курку глазур’ю. Перед подачею до кабачка додайте подрібнену фету, гранатові зерна та м’ята.
Вершково-лимонна куряча паста
- Кількість порцій – 4 персони
- Час приготування – 45 хвилин
Вершково-лимонна куряча паста / Фото 1000.menu
Інгредієнти:
Приготування:
- Приготуйте пасту за інструкцією, що зазначена на упаковці, додаючи горох протягом останніх 2 хвилин варіння. Зарезервуйте 1 склянку рідини для приготування макаронних виробів, а потім злийте макарони та горох.
- Тим часом розігрійте оливкову олію у великій глибокій пательні. Приправте курятину сіллю і перцем і смажте до золотистої скоринки з усіх боків, 4 – 5 хвилин.
- Додайте до курки лимонний сік, покриваючи усі шматочки. Далі додайте вершковий сир і розмішуйте до розплавлення. Потім зняти з вогню.
- Змішайте цедру лимона і пармезан, потім петрушку. Залийте цією сумішшю пасту.
- Подавайте гарячими.
Вершковий кукурудзяний суп з куркою
- Кількість порцій – 8 персон
- Час приготування – 1 година 20 хвилин
Вершковий кукурудзяний суп з куркою / Фото 1000.menu
Інгредієнти:
Приготування:
- Відділіть зерна кукурудзи від качанів. Вичавіть соки з качанів у каструлю з соусом на 5 – 6 літрів. Качани разом з куркою додайте до каструлі і залийте 8 склянками води і 1/2 чайної ложки солі. Потрібно нагріти до кипіння на високій температурі.
- Зменште вогонь, щоб підтримувати легке кип’ятіння. Готуйте 20 – 25 хвилин або до готовності курки, періодично перевертаючи курячі грудки. Зніміть казан з вогню і дайте охолонути.
- Перекладіть курку у велику миску. Коли охолоне достатньо, вийміть і викиньте кістки, поріжте на маленькі шматочки. Тим часом у каструлі з соусом нагрійте масло та олію на середньому вогні, поки масло не розтане.
- Додайте селеру, моркву, цибулю та 1/2 чайної ложки солі. Варити 10 хвилин або до пом’якшення овочів, часто помішуючи.
- Посипте овочі борошном; варіть 1 хвилину, помішуючи. Додайте зерна кукурудзи.
- Доведіть до кипіння на високій температурі; кип’ятити 1 хвилину, помішуючи. Зменште вогонь, щоб підтримувати кипіння. Варити 15 хвилин, періодично помішуючи. Додайте естрагон, курку, 1 чайну ложку солі та 1/2 чайної ложки перцю.
- Подавайте гарячим.
Паста орзо з куркою та соусом песто
- Кількість порцій – 8 персон
- Час приготування – 30 хвилин
Паста орзо з куркою та соусом песто / Фото liebherr
Інгредієнти:
Приготування:
- Підготуйте пасту орзо за інструкцією на упаковці. Злийте воду, потім перекладіть у велику миску і залийте 1 столовою ложкою олії.
- Тим часом розігрійте залишок олії у великій пательні на середньому вогні.
- Приправте курку ½ чайної ложки солі та перцю та смажте до золотавої скоринки, 5 – 7 хвилин з кожної сторони .
- В іншій великій мисці змішайте оцет і 1/4 чайної ложки солі та перцю. Додайте цукіні та кабачки. Дайте намаринуватися овочам принаймні 5 хвилин.
- Перекладіть овочі в миску з орзо, залишивши оцет у мисці, добре перемішайте.
- Збийте песто з оцтом, потім додайте трішки на пасту і посипте мигдалем.
- Подавайте з куркою.
Смажена курятина з броколі, смаженою на лимоні
- Кількість порцій – 8 персон
- Час приготування – 35 хвилин
Смажена курятина з броколі, смаженою на лимоні / Фото crushpixel
Інгредієнти:
Приготування:
- Нагрійте піч до 250° С.
- На деко вистеліть фольгу і на неї покладіть броколі та часник з 1 ст. ложкою олії та 1/4 ч. ложки солі та перцю. Запікати 10 хвилин.
- Тим часом подрібніть курячі грудки на рівні шматочки, приправте 1/4 ч. ложки солі і перцю, а потім обмажте борошном.
- Нагрійте 1 ст. ложку олії у великій пательні на середньому вогні та смажте курку до золотавої скоринки, 3 – 5 хвилин з кожної сторони.
- Додайте курячі філе до броколі та випікайте, поки курка не зготується, а броколі стане золотаво-коричневим і ніжним, приблизно 6 хвилин.
- Приготуйте соус. Додайте решту олії, потім шматочки лимона, і готуйте, помішуючи, до початку підрум'янення, приблизно 3 хвилини.
- Додайте лимонний сік і 1/3 склянки води і варіть, помішуючи. Полийте цим соусом курячі філе і подавайте з броколі.
Середземноморські курячі боули
- Кількість порцій – 4 персони
- Час приготування – 30 хвилин
Середземноморський курячий боул / Фото magic bowls
Інгредієнти:
Приготування:
- Замаринуйте курку з олією, орегано, сіллю та перцем. Додайте помідори і цибулю, перемішайте.
- Розкладіть рівним шаром у фритюрниці та смажте за температури 200° С, періодично струшуючи кошик, поки курка не стане золотавою, 15 – 20 хвилин.
- Тим часом кускус перемішайте з цедрою лимона і готуйте за вказівками, які вказані на упаковці.
- Подавайте курку та овочі на подушці з кускусу.
- Посипте кропом та фетою та подавайте з лимонними четвертинками за бажанням.
Куряче філе з цілими персиками та голландським соусом
- Кількість порцій – 4 персони
- Час приготування – 40 хвилин
Куряче філе з цілими персиками / Фото gettyimages
Інгредієнти:
Приготування:
- Курячі грудки спочатку потрібно наріжте на рівномірні шматочки, далі замаринуйте сіллю та перцем й іншими спеціями за смаком.
- Потім обсмажуйте на пательні 3 хвилини з кожної сторони.
- Далі покладіть м’ясо на деко, а зверху на кожне філе персики.
- Перемішайте голландський соус з вершками або молоком. Залийте цією сумішшю персики і м’ясо.
- Випікайте курку за температури 180° C градусів, 25 хвилин.
- Для гарніру пасуватиме рис, спаржа на пару чи броколі.
- Подавайте.
Смачного!