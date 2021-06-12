Вкусные и оригинальные блюда из куриного филе: ТОП-10 простых рецептов

Куриная грудка – это не только быстро, но и легко, вкусно и диетически. Рецепты из курицы должны быть в арсенале каждой хозяйки или хозяина. Лучшим бонусом к непревзойденному вкусу является диетичность и польза куриного мяса. Калорийность на 100 г продукта составляет 113 ккал, а содержание белка 30 г. Именно поэтому мы собрали для вас топ-10 быстрых и простых рецептов из куриного филе.
Куриные рулеты с маринованными помидорами
- Количество порций – 4 персоны
- Время приготовления – 70 минут
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Куриные рулеты с маринованными помидорами / Фото natareli
Ингредиенты:– 4 куриные грудки без костей и кожи
– 2 зубчика чеснока, мелко натертые на терке
– 2 ст. л. цедры лимона
– 2 ст. л. ложки лимонного сока
– 1/2 стакана мелко натертого пармезана
– 32 листочки шпината
– соль и перец
– 3 ст. л. оливкового масла
– помидоры черри, нарезанные ломтиками
– 1/4 небольшой красной луковицы, тонко нарезанной ломтиками
– 2 ст. л. красного винного уксуса
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Приготовление:
- Нагрейте духовку до 250º С. Отбейте каждую куриную грудку. В небольшой миске соедините чеснок, цедру лимона и пармезан.
- Выложите по 8 листьев шпината на каждую куриную отбивную, а затем посыпьте сверху чесночной смесью. Сверните курицу и закрепите зубочисткой (поместите зубочистку параллельно шву, чтобы облегчить вращение рулетов). Приправьте курицу 1/2 ч. ложками соли и перца.
- Нагрейте 1 ст. ложку масла в большой сковороде и на среднем уровне осторожно обжарьте швом вниз рулеты, пока они со всех сторон не подрумянятся, 6 – 7 минут.
- Переложите в духовку и выпекайте до готовности, еще 8 – 9 минут. Полейте лимонным соком.
- Пока курица печется, приготовьте гарнир. Смешайте помидоры, лук, красный винный уксус, 2 столовые ложки масла и 1/2 ч. ложки соли и перца.
- Подавайте с курицей.
Курица на гриле с салатом из копченой кукурузы
- Количество порций – 4 персоны
- Время приготовления – 40 минут
Курица на гриле с салатом из копченой кукурузы / Фото deztop
Ингредиенты:– 4 половинки куриных грудок без костей и кожи
– 2 лайма
– 4 початка кукурузы
– 1/4 стакана кинзы, измельченной
– 2 ст. л. измельченных зеленых оливок
– 30 г сыра пармезан, мелко натертого
– соль и перец
– 1 1/2 ч. л. оливкового масла
– 1 ч. л. копченой паприки
Приготовление:
- Приправьте половинки куриных грудок без костей солью и перцем и обжарьте на среднем огне, по 5 – 6 минут с одной стороны.
- Между тем обжарьте лайм без кожуры и початки кукурузы со всех сторон, 6 – 8 минут.
- Отсоедините зерна кукурузы от початка и перемешайте с соком 2 половинок лайма, измельченной кинзой, зелеными оливками, тертым сыром, дальше нужно приправить солью и перцем.
- Подавайте курицу с кукурузой и половинками лайма и полейте смесью оливкового масла и копченой паприки.
Куриные такос
- Количество порций – 4 персоны
- Время приготовления – 25 минут
Куриные такос / Фото gastronom
Ингредиенты:– 700 г куриной грудки без костей и кожи, нарезанной кусочками в 1 сантиметр
– 1 1/2 ч. л. несладкого какао-порошка
– 1 1/2 ч. л. порошка чили
– 1 ч. л. молотой корицы
– соль и перец
– 1 небольшая красная луковица, тонко нарезанная ломтиками
– 1 красный перец, тонко нарезанный ломтиками
– 1 небольшая краснокочанная капуста, сердцевина тонко нарезанная ломтиками
– 2 ст. л свежего сока лайма
– 8 маленьких кукурузных такос
– кинза и йогурт для подачи
Приготовление:
- Нагрейте духовку до 250 ° С. Выстелите противень фольгой.
- В миске смешайте курицу с какао-порошком, чили, корицей и ¼ чайной ложки соли и перца.
- Переложите курицу на подготовленный противень и пеките до готовности, примерно 12 минут.
- Тем временем в большой миске соедините красный лук, красный перец, капусту и посыпьте соком лайма и ¼ чайной ложки соли и перца.
- Теплые кукурузные такос наполните курицей и овощами. Подавайте с кинзой, йогуртом и половинками лайма, если хотите.
Гранатово-медовая глазированная курица и сквош
- Количество порций – 4 персоны
- Время приготовления – 40 минут
Гранатово-медовая глазированная курица и сквош / Фото chef
Ингредиенты:– 1 средний кабачок или тыква
– 1 пучок мяты
– щепотка кайенского перца
– 4 куриные грудки без костей
– 1/3 стакана натурального гранатового сока
– 1/4 стакана меда
– 1 ст. л. бальзамического уксуса
– 1/3 стакана сыра фета
– 1/3 стакана гранатовых зерен
Приготовление:
- Нагрейте духовку до 250 ° С. Удалите семена из кабачка/тыквы и нарежьте ломтиками толщиной 2 сантиметра. Мелко нарежьте 1 пучок мяты.
- На большой противень выложите ломтики кабачков, смазать 1 столовой ложкой оливкового масла, ½ чайной ложки соли и щепоткой кайенского перца. Жарьте до золотистой корочки и мягкости, 20 – 25 минут.
- Между тем на большой сковороде на среднем огне нагрейте 1 столовую ложку оливкового масла. Приправьте 4 куриные грудки ½ чайной ложки соли и ¼ чайной ложки черного перца. Обжарьте курицу до появления золотистой корочки, 6 – 8 минут с каждой стороны.
- Отдельно приготовьте гранатовую глазурь. Добавьте в сотейник 1/3 стакана гранатового сока, и готовьте в течение 1 минуты. Добавьте ¼ стакана меда и 1 столовую ложку бальзамического уксуса и варите до густой и сиропа подобной формы от 3 до 5 минут.
- Промажьте курицу глазурью. Перед подачей к кабачку добавьте измельченную фету, гранатовые зерна и мяту.
Сливочно-лимонная куриная паста
- Количество порций – 4 персоны
- Время приготовления – 45 минут
Сливочно-лимонная куриная паста / Фото 1000.menu
Ингредиенты:– 340 г пасты лингвини
– 1 стакан замороженного гороха
– 2 ст. л. оливкового масла
– 340 г куриной грудки, нарезанной кусочками размером 2 сантиметра
– 2 ч. л. мелко натертой цедры лимона
– 1/4 c. свежего лимонного сока
– 120 г нежирного сливочного сыра, порезанного кубиками
– 1/2 стакана тертого пармезана
– 1/4 стакана петрушки
– 1/4 ч. л соли
– 1/4 ч. л. перца
Приготовление:
- Приготовьте пасту по инструкции, указанной на упаковке, добавляя горох в течение последних 2 минут варки. Зарезервируйте 1 стакан жидкости для приготовления макаронных изделий, а затем слейте макароны и горох.
- Тем временем разогрейте оливковое масло в большой глубокой сковороде. Приправьте курицу солью и перцем и жарьте до золотистой корочки со всех сторон, 4 – 5 минут.
- Добавьте к курице лимонный сок, покрывая все кусочки. Далее добавьте сливочный сыр и размешивайте до расплавления. Затем снять с огня.
- Смешайте цедру лимона и пармезан, затем петрушку. Залейте этой смесью пасту.
- Подавайте горячими.
Сливочный кукурузный суп с курицей
- Количество порций – 8 персон
- Время приготовления – 1 час 20 минут
Сливочный кукурузный суп с курицей / Фото 1000.menu
Ингредиенты:– 4 крупные кочаны кукурузы, зерна отделены
– 900 г куриной грудки с костью, без кожи
– 4 ст. л. сливочного масла
– 1 ст. л. оливкового масла
– 5 стеблей сельдерея, измельченные
– 4 большие моркови, измельченные
– 1 средняя луковица, мелко нарезанная
– 1/3 стакана муки
– 3 ст. измельченных свежих листьев эстрагона
Приготовление:
- Отделите зерна кукурузы от початков. Выдавите соки из початков в кастрюлю с соусом на 5 – 6 литров. Кочаны вместе с курицей добавьте в кастрюлю и залейте 8 стаканами воды и 1/2 чайной ложки соли. Нужно нагреть до кипения на высокой температуре.
- Уменьшите огонь, чтобы поддерживать легкое кипячения. Готовьте 20 – 25 минут или до готовности курицы, периодически переворачивая куриные грудки. Снимите котел с огня и дайте остыть.
- Переложите курицу в большую миску. Когда остынет достаточно, выньте и выбросьте кости, порежьте на маленькие кусочки.
- Между тем в кастрюле с соусом нагрейте масло и масло на среднем огне, пока масло не растает. Добавьте сельдерей, морковь, лук и 1/2 чайной ложки соли. Варить 10 минут или до размягчения овощей, часто помешивая.
- Посыпте овощи мукой; варите 1 минуту, помешивая. Добавьте зерна кукурузы.
- Доведите до кипения на высокой температуре: кипятить 1 минуту, помешивая.
- Уменьшите огонь, чтобы поддерживать кипение. Варите 15 минут, периодически помешивая.
- Добавьте эстрагон, курицу, 1 чайную ложку соли и 1/2 чайной ложки перца.
- Подавайте горячим.
Паста орзо с курицей и соусом песто
- Количество порций – 8 персон
- Время приготовления – 30 минут
Паста орзо с курицей и соусом песто / Фото liebherr
Ингредиенты:– 220 г пасты орзо
– 2 ст. ложки оливкового масла
– 4 куриные грудки
– соль и перец
– 1/4 стакана белого винного уксуса
– 2 небольших кабачка (примерно 140 г каждый), очень тонко нарезанные ломтиками
– 2 маленьких желтых патиссона (примерно 140 г каждый), очень тонко нарезанные ломтиками
– 1/2 стакана соуса песто
– 1/4 стакана жареного миндаля, измельченного
Приготовление:
- Подготовьте пасту орзо по инструкции на упаковке. Слейте воду, затем переложите в большую миску и залейте 1 столовой ложкой масла.
- Тем временем разогрейте остаток масла в большой сковороде на среднем огне.
- Приправьте курицу ½ чайной ложки соли и перца и жарьте до золотистой корочки, 5 – 7 минут с каждой стороны.
- В другой большой миске смешайте уксус и 1/4 чайной ложки соли и перца. Добавьте цукини и кабачки. Дайте замариноваться овощам не менее 5 минут.
- Переложите овощи в миску с орзо, оставив уксус в миске, хорошо перемешайте.
- Взбейте песто с уксусом, затем добавьте немного в пасту и посыпьте миндалем.
- Подавайте с курицей.
Жареная курица с брокколи, жареным на лимоне
- Количество порций – 8 персон
- Время приготовления – 35 минут
Жареная курица с брокколи, жареным на лимоне / Фото crushpixel
Ингредиенты:– 1 1/2 фунтов брокколи, нарезанной на цветочки
– 2 зубчика чеснока, нарезанные тонкими ломтиками
– 3 ст. оливковое масло
– соль и перец
– 4 куриные грудки
– 1 c. л. универсальной муки
– 1 лимон, нарезанный кусочками в 1 сантиметр
– 2 ст. л. лимонного сока
Приготовление:
- Нагрейте духовку до 250° С.
- На противень выстелите фольгу и на нее положите брокколи и чеснок с 1 ст. ложкой масла и 1/4 ч. ложки соли и перца. Запекайте 10 минут.
- Между тем измельчите куриные грудки на равные кусочки, приправьте 1/4 ч. ложки соли и перца, а затем обмажьте мукой.
- Нагрейте 1 ст. ложку масла в большой сковороде на среднем огне и жарьте курицу до золотистой корочки, 3 – 5 минут с каждой стороны.
- Добавьте куриные филе к брокколи и выпекайте, пока курица не зажарится, а брокколи станет золотисто-коричневым и нежным, примерно 6 минут.
- Приготовьте соус. Добавьте остальное масло, затем кусочки лимона, и готовьте, помешивая, до появления румянца, примерно 3 минуты.
- Добавьте лимонный сок и 1/3 стакана воды и варите, помешивая. Полейте этим соусом куриные филе и подавайте с брокколи.
Средиземноморские куриные боулы
- Количество порций – 4 персоны
- Время приготовления – 30 минут
Средиземноморский куриный боул / Фото magic bowls
Ингредиенты:– 450 г куриного филе
– 1 ст. л. оливкового масла
– 1 ч. л. сушеного орегано
– соль и перец
– помидоры черри
– 1 средняя луковица, грубо нарезанная
– 1 стакан кускуса
– 1 ч. л. тертой цедры лимона
– 1 ст. ложка лимонного сока
– лимонные четвертинки для подачи
– 1/4 стакана свежего укропа
– сыр фета для подачи
Приготовление:
- Замаринуйте курицу с маслом, орегано, солью и перцем. Добавьте помидоры и лук, перемешайте.
- Разложите ровным слоем в фритюрнице и жарьте при температуре 200 ° С, периодически встряхивая корзину, пока курица не станет золотистой, 15 – 20 минут.
- Между тем кускус перемешайте с цедрой лимона и готовьте по указаниям, которые указаны на упаковке.
- Подавайте курицу и овощи на подушке из кускуса.
- Посыпьте укропом и фетой и подавайте с лимонными четвертинками по желанию.
Куриное филе с целыми персиками и голландским соусом
- Количество порций – 4 персоны
- Время приготовления – 40 минут
Куриное филе с целыми персиками и голландским соусом / Фото gettyimages
Ингредиенты:– 2 куриных филе
– 1 банка консервированных персиков
– заранее приготовленный голландский соус
– 1/2 стакана сливок или жирного молока
– по 1 ч.л. специй (соль, перец, другое)
Приготовление:
- Куриные грудки сначала нужно порежьте на равномерные кусочки, далее замаринуйте солью и перцем и другими специями по вкусу.
- Затем обжаривайте на сковороде 3 минуты с каждой стороны.
- Далее положите мясо на противень, а сверху на каждое филе персики.
- Перемешайте голландский соус со сливками или молоком. Залейте этой смесью персики и мясо.
- Выпекайте курицу при температуре 180 ° C градусов, 25 минут.
- Для гарнира подойдет рис, спаржа на пару или брокколи.
- Подавайте.
Приятного аппетита!