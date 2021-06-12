Вкусные и оригинальные блюда из куриного филе: ТОП-10 простых рецептов

11:41

Куриная грудка – это не только быстро, но и легко, вкусно и диетически. Рецепты из курицы должны быть в арсенале каждой хозяйки или хозяина. Лучшим бонусом к непревзойденному вкусу является диетичность и польза куриного мяса. Калорийность на 100 г продукта составляет 113 ккал, а содержание белка 30 г. Именно поэтому мы собрали для вас топ-10 быстрых и простых рецептов из куриного филе.