Как приготовить рыбу на Новый год 2021: праздничные рецепты
Как вкусно приготовить рыбу, чтобы она понравилась всей семье? Вашему вниманию три рецепта вкусной запеченной рыбы.
SmachnoNews собрал для вас три рецепта рыбы: дорада, запеченная с овощами, пангасиус в ореховой панировке, карп в сметанном соусе, которые вы с легкостью можете сделать дома.
Читайте также Рыбные блюда на Новый год от Евгения Клопотенко: рецепты на любой вкус
Запеченная дорада с овощами
Запеченная дорада
- Помойте рыбу, сделайте надрезы, добавьте кружочки лимона.
- Помойте овощи. Томаты, картофель, морковь, нарежьте ломтиками, измельчите фасоль. Очистите чеснок, разрежьте пополам.
- Форму для запекания выстелите пергаментом, выложите картофель, морковь, томаты, чеснок, добавьте масло. Выложите рыбу на овощи.
- В миске смешайте вино со специями, добавьте сок лимона, полейте соусом рыбу.
- Разогрейте духовку при температуре 200 градусов и отправьте запекаться рыбу на 20 минут. Перед подачей задекорируйте петрушкой.
Пангасиус в ореховой панировке
Пангасиус
- Тщательно помойте рыбу, почистите от чешуи.
- Подсушите в духовке грецкие орехи, измельчите ножом. Помойте петрушку, измельчите ножем. В миске смешайте хлебные крошки с орехами, петрушкой, добавьте цедру апельсина, мускатный орех, перемешайте.
- На сковороде растопите сливочное масло, обжарьте хлебно-ореховую смесь в течение 10 минут до золотистой корочки. Оставьте до полного охлаждения.
- Нарежьте рыбу ломтиками, добавьте соль, перец, смажьте желтком и обваляйте в хлебно–ореховой смеси.
- Разогрейте духовку при температуре 200 градусов. Форму для выпекания выстелите пергаментом, выложите рыбу, отправьте запекаться в духовку на 25 минут до готовности. Выложите рыбу на тарелку.
Карп в сметанном соусе
Карп в соусе
- Тщательно помойте рыбу, почистите от чешуи, удалить внутренности, добавьте соль, перец.
- Помойте, почистите и нарежьте лук кружочками.
- Для приготовления соуса в миске смешайте сметану со специями. Отдельно натрите на крупной терке сыр.
- Форму для выпечки смажьте сливочным маслом, выложите лук, рыбу, полейте сметаной.
- Разогрейте духовку при температуре 180 градусов. Форму для выпекания накройте фольгой и отправьте запекаться на час до готовности. Выложите рыбу на тарелку. Приятного аппетита!
Поделиться новостью