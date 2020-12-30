Как вкусно приготовить рыбу, чтобы она понравилась всей семье? Вашему вниманию три рецепта вкусной запеченной рыбы.

SmachnoNews собрал для вас три рецепта рыбы: дорада, запеченная с овощами, пангасиус в ореховой панировке, карп в сметанном соусе, которые вы с легкостью можете сделать дома.

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Запеченная дорада с овощами

Запеченная дорада

Ингредиенты:

– 1 шт. рыбы (дорада);

– 5 шт. картофеля;

– 3 моркови;

– 300 г стручковой фасоли;

– 10 г помидоров;

– 1 головка чеснока;

– 1 лимон;

– 100 мл вина;

– 5 ст. л. растительного масла;

– соль, перец.

Помойте рыбу, сделайте надрезы, добавьте кружочки лимона. Помойте овощи. Томаты, картофель, морковь, нарежьте ломтиками, измельчите фасоль. Очистите чеснок, разрежьте пополам. Форму для запекания выстелите пергаментом, выложите картофель, морковь, томаты, чеснок, добавьте масло. Выложите рыбу на овощи. В миске смешайте вино со специями, добавьте сок лимона, полейте соусом рыбу. Разогрейте духовку при температуре 200 градусов и отправьте запекаться рыбу на 20 минут. Перед подачей задекорируйте петрушкой.

Пангасиус в ореховой панировке

Пангасиус

Ингредиенты:

– 400 г рыбы (пангасиус);

– 80 г хлебных крошек;

– 50 г сливочного масла 82%;

– 100 г грецких орехов;

– 1 желток;

– петрушка;

– цедра ½ апельсина;

– щепотка мускатного ореха;

– соль, перец.

Тщательно помойте рыбу, почистите от чешуи. Подсушите в духовке грецкие орехи, измельчите ножом. Помойте петрушку, измельчите ножем. В миске смешайте хлебные крошки с орехами, петрушкой, добавьте цедру апельсина, мускатный орех, перемешайте. На сковороде растопите сливочное масло, обжарьте хлебно-ореховую смесь в течение 10 минут до золотистой корочки. Оставьте до полного охлаждения. Нарежьте рыбу ломтиками, добавьте соль, перец, смажьте желтком и обваляйте в хлебно–ореховой смеси. Разогрейте духовку при температуре 200 градусов. Форму для выпекания выстелите пергаментом, выложите рыбу, отправьте запекаться в духовку на 25 минут до готовности. Выложите рыбу на тарелку.

Карп в сметанном соусе

Карп в соусе

Ингредиенты:

– 2 шт. рыбы (карп);

– 1 луковица;

– 100 г творога;

– 20 г сливочного масла 82%;

– специи;

– 500 мл сметаны

– соль, перец.