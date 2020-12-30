Як смачно приготувати рибу, щоб вона сподобалася всім членам сім'ї? До вашої уваги три рецепти найсмачнішої запеченої риби.

SmachnoNews зібрав для вас три рецепти риби: дорадо, запечена з овочами, пангасіус в горіховій паніровці, короп у сметанному соусі, які ви з легкістю можете зробити вдома. Читайте також Рибні страви на Новий рік від Євгена Клопотенка: рецепти на будь-який смак Запечена дорадо з овочами Запечена дорада Інгредієнти:

– 1 дорадо;

– 5 картоплин;

– 3 моркви;

– 300 г стручкової квасолі;

– 10 томатів;

– 1 головка часнику;

– 1 лимон;

– 100 мл вина;

– 5 ст. л соняшникової олії;

– сіль, перець. Помийте рибу, зробіть надрізи, додайте кружальця лимона. Помийте овочі. Томати, картоплю, моркву, наріжте скибочками, подрібніть квасолю. Почистіть часник, розріжте навпіл. Форму для запікання вистеліть пергаментом, викладіть картоплю, моркву, томати, часник, додайте олії. Викладіть рибу на овочі. У мисці змішайте вино зі спеціями, додайте сік лимона, полийте соусом рибу. Розігрійте духовку при температурі 200 градусів і відправте запікатись рибу на 20 хвилин. Перед подачею задекоруйте петрушкою. Пангасіус в горіховій паніровці Пангасіус Інгредієнти:

– 400 г риби (пангасіус);

– 80 г хлібних крихт;

– 50 г вершкового масла 82%;

– 100 г волоських горіхів;

– 1 жовток;

– петрушка;

– цедра ½ апельсина;

– дрібка мускатного горіха;

– сіль, перець. Ретельно помийте рибу, почистіть від луски. Підсушіть у духовці волоські горіхи, подрібніть ножем. Помийте петрушку, подрібніть ножем. У мисці змішайте хлібні крихти з горіхами, петрушкою, додайте цедру апельсина, мускатний горіх, перемішайте. На пательні розтопіть вершкове масло, обсмажте хлібно-горіхову суміш протягом 10 хвилин до золотистої скоринки. Залиште до повного охолодження. Наріжте рибу скибочками, додайте сіль, перець, змастіть жовтком і обваляйте у хлібно-горіховій суміші. Розігрійте духовку при температурі 200 градусів. Форму для випікання вистеліть пергаментом, викладіть рибу, відправте запікатись у духовку на 25 хвилин до готовності. Викладіть рибу на тарілку. Короп у сметанному соусі Короп у соусі Інгредієнти:

– 2 шт. риби (короп);

– 1 цибулина;

– 100 г сиру;

– 20 г вершкового масла 82%;

– спеції;

– 500 мл сметани;

– сіль, перець. Ретельно помийте рибу, почистіть від луски, видаліть нутрощі, додайте сіль, перець. Помийте, почистіть та наріжте цибулю кружальцями Для приготування соусу у мисці змішайте сметану зі спеціями. Окремо натріть на грубій тертці сир. Форму для випікання змастіть вершковим маслом, викладіть цибулю, рибу, полийте сметаною. Розігрійте духовку при температурі 180 градусів. Форму для випікання накрийте фольгою і відправте запікатись на годину до готовності. Викладіть рибу на тарілку. Смачного!