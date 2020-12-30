Як приготувати рибу на Новий рік 2021: святкові рецепти
Як смачно приготувати рибу, щоб вона сподобалася всім членам сім'ї? До вашої уваги три рецепти найсмачнішої запеченої риби.
SmachnoNews зібрав для вас три рецепти риби: дорадо, запечена з овочами, пангасіус в горіховій паніровці, короп у сметанному соусі, які ви з легкістю можете зробити вдома.
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Запечена дорадо з овочами
Запечена дорада
- Помийте рибу, зробіть надрізи, додайте кружальця лимона.
- Помийте овочі. Томати, картоплю, моркву, наріжте скибочками, подрібніть квасолю. Почистіть часник, розріжте навпіл.
- Форму для запікання вистеліть пергаментом, викладіть картоплю, моркву, томати, часник, додайте олії. Викладіть рибу на овочі.
- У мисці змішайте вино зі спеціями, додайте сік лимона, полийте соусом рибу.
- Розігрійте духовку при температурі 200 градусів і відправте запікатись рибу на 20 хвилин. Перед подачею задекоруйте петрушкою.
Пангасіус в горіховій паніровці
Пангасіус
- Ретельно помийте рибу, почистіть від луски.
- Підсушіть у духовці волоські горіхи, подрібніть ножем. Помийте петрушку, подрібніть ножем. У мисці змішайте хлібні крихти з горіхами, петрушкою, додайте цедру апельсина, мускатний горіх, перемішайте.
- На пательні розтопіть вершкове масло, обсмажте хлібно-горіхову суміш протягом 10 хвилин до золотистої скоринки. Залиште до повного охолодження.
- Наріжте рибу скибочками, додайте сіль, перець, змастіть жовтком і обваляйте у хлібно-горіховій суміші.
- Розігрійте духовку при температурі 200 градусів. Форму для випікання вистеліть пергаментом, викладіть рибу, відправте запікатись у духовку на 25 хвилин до готовності. Викладіть рибу на тарілку.
Короп у сметанному соусі
Короп у соусі
- Ретельно помийте рибу, почистіть від луски, видаліть нутрощі, додайте сіль, перець.
- Помийте, почистіть та наріжте цибулю кружальцями
- Для приготування соусу у мисці змішайте сметану зі спеціями. Окремо натріть на грубій тертці сир.
- Форму для випікання змастіть вершковим маслом, викладіть цибулю, рибу, полийте сметаною.
- Розігрійте духовку при температурі 180 градусів. Форму для випікання накрийте фольгою і відправте запікатись на годину до готовності. Викладіть рибу на тарілку. Смачного!
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