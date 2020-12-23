Рыбные блюда на Новый год от Евгения Клопотенко: рецепты на любой вкус
Шеф-повар Евгений Клопотенко предлагает к праздничному столу оригинальные рецепты рыбных блюд, которые легко и быстро готовятся и непременно понравятся всем гостям.
Кулинарный эксперт Евгений Клопотенко подготовил рецепты рыбных блюд и поделился на официальном сайте. Очень вкусные блюда прекрасно подойдут к праздничному меню – карп с фенхелем, стейк лосося, филе минтая с нежным голландским соусом.
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Стейк лосося с голландским соусом
- Тщательно помойте стейк лосося водой, просушите на бумажном полотенце. Духовку разогрейте до 180 градусов.
- Стейк посыпьте солью, перцем с обеих сторон, полейте соком половины лимона, сбрызните подсолнечным маслом, переложите на противень и отправьте запекаться на 15 минут.
- Для приготовления голландского соуса смешайте два яичных желтка с солью, соком лимона, разогрейте в миске на водяной бане на маленьком огне до 70 градусов, помешивайте смесь, добавьте 50 г мягкого сливочного масла, смешайте до полного розтанення масла. Важно! Готовьте соус 1–1,5 минуты, не перенагривайте смесь. Оставьте соус при комнатной температуре до полного охлаждения.
- Достаньте теплый стейк лосося из духовки, выложите на тарелку, полейте соусом.
Стейк лосося с соусом
Запеченный карп с фенхелем
- Тщательно помойте рыбу водой, просушите на бумажном полотенце, почистите от чешуи, вырежьте внутренности, удалите жабры.
- Корень фенхеля тщательно помойте, обсушите и нарежьте ломтиками.
- Рыбу замаринуйте в соли, черном перце, сбрызните растительным маслом, соком половинки лимона, разрежьте карп внутрь положите палочку корицы, добавьте ломтики фенхеля, семена фенхеля, переложите на противень. Духовку разогрейте до 175 градусов и отправьте запекаться в духовку на 40 минут.
- Достаньте рыбу из духовки, выложите на тарелку.
Запеченный карп с фенхелем
Филе минтая с голландским соусом и яблоком
- Тщательно помойте рыбу водой, просушите на бумажном полотенце.
- Рыбу разрежьте пополам, посыпьте солью, перцем, сбрызните соком половины лимона.
- Запанируйте рыбу в 3 ст. л манки с обеих сторон. Разогрейте сковороду, обжарьте несколько минут рыбу на сливочном масле.
- Духовку разогрейте до 180 градусов, переложите рыбу на противень и отправьте запекаться на 10 минут.
- Для приготовления голландского соуса смешайте два яичных желтка с солью, соком лимона, разогрейте в миске на водяной бане на маленьком огне до 70 градусов, помешивайте смесь, добавьте 50 г мягкого сливочного масла, смешайте до полного растворения масла. Важно! Готовьте соус 1–1,5 минуты, не перенагривайте соус. Оставьте соус при комнатной температуре до полного охлаждения.
- Для приготовления гарнира тщательно помойте яблоки, нарежьте ломтиками. Замаринуйте в 100 мл воды ломтики яблок, добавьте 2 ст. л уксуса, сахара, измельченный укроп и оставьте на 10 минут.
- Достаньте рыбу из духовки. Перед подачей выложите на тарелку маринованные яблоки, сверху теплую рыбу, полейте соусом. Приятного аппетита!
Филе минтая с соусом
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