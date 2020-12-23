Шеф-повар Евгений Клопотенко предлагает к праздничному столу оригинальные рецепты рыбных блюд, которые легко и быстро готовятся и непременно понравятся всем гостям.

Кулинарный эксперт Евгений Клопотенко подготовил рецепты рыбных блюд и поделился на официальном сайте. Очень вкусные блюда прекрасно подойдут к праздничному меню – карп с фенхелем, стейк лосося, филе минтая с нежным голландским соусом.

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Стейк лосося с голландским соусом

Ингредиенты:

– 200–300 г лосося;

– ½ лимона;

– 1 ст. л подсолнечного масла;

– соль, перец.

Ингредиенты для соуса:

– 2 яичных желтка;

– 1-2 ст. л сока лимона;

– 50 г сливочного масла 82%;

– соль, перец.

Тщательно помойте стейк лосося водой, просушите на бумажном полотенце. Духовку разогрейте до 180 градусов. Стейк посыпьте солью, перцем с обеих сторон, полейте соком половины лимона, сбрызните подсолнечным маслом, переложите на противень и отправьте запекаться на 15 минут. Для приготовления голландского соуса смешайте два яичных желтка с солью, соком лимона, разогрейте в миске на водяной бане на маленьком огне до 70 градусов, помешивайте смесь, добавьте 50 г мягкого сливочного масла, смешайте до полного розтанення масла. Важно! Готовьте соус 1–1,5 минуты, не перенагривайте смесь. Оставьте соус при комнатной температуре до полного охлаждения. Достаньте теплый стейк лосося из духовки, выложите на тарелку, полейте соусом.

Стейк лосося с соусом

Запеченный карп с фенхелем

Ингредиенты:

– 1 карп (1,5 кг);

– 1 корень фенхеля;

– 1 ч. л семян фенхеля;

– 1 лимон;

– 1 палочка корицы;

– 2 ст. л растительного масла;

– соль, перец.

Тщательно помойте рыбу водой, просушите на бумажном полотенце, почистите от чешуи, вырежьте внутренности, удалите жабры. Корень фенхеля тщательно помойте, обсушите и нарежьте ломтиками. Рыбу замаринуйте в соли, черном перце, сбрызните растительным маслом, соком половинки лимона, разрежьте карп внутрь положите палочку корицы, добавьте ломтики фенхеля, семена фенхеля, переложите на противень. Духовку разогрейте до 175 градусов и отправьте запекаться в духовку на 40 минут. Достаньте рыбу из духовки, выложите на тарелку.

Запеченный карп с фенхелем

Филе минтая с голландским соусом и яблоком

Ингредиенты:

– 500 г филе минтая;

– ½ лимон;

– 2–3 ст. л манки;

– 50 г сливочного масла 82%;

– 1 ст. л подсолнечного масла;

– соль, перец.

Ингредиенты для соуса:

– 2 яичных желтка;

– 1–2 ст. л сока лимона;

– 2–3 ст. л манки;

– 50 г сливочного масла 82%;

– соль, перец. Для гарнира:

– 1 яблоко;

– укроп;

– 100 мл воды;

– 1 ч. л сахара

– 2 ст. л уксуса;

Тщательно помойте рыбу водой, просушите на бумажном полотенце. Рыбу разрежьте пополам, посыпьте солью, перцем, сбрызните соком половины лимона. Запанируйте рыбу в 3 ст. л манки с обеих сторон. Разогрейте сковороду, обжарьте несколько минут рыбу на сливочном масле. Духовку разогрейте до 180 градусов, переложите рыбу на противень и отправьте запекаться на 10 минут. Для приготовления голландского соуса смешайте два яичных желтка с солью, соком лимона, разогрейте в миске на водяной бане на маленьком огне до 70 градусов, помешивайте смесь, добавьте 50 г мягкого сливочного масла, смешайте до полного растворения масла. Важно! Готовьте соус 1–1,5 минуты, не перенагривайте соус. Оставьте соус при комнатной температуре до полного охлаждения. Для приготовления гарнира тщательно помойте яблоки, нарежьте ломтиками. Замаринуйте в 100 мл воды ломтики яблок, добавьте 2 ст. л уксуса, сахара, измельченный укроп и оставьте на 10 минут. Достаньте рыбу из духовки. Перед подачей выложите на тарелку маринованные яблоки, сверху теплую рыбу, полейте соусом. Приятного аппетита!

Филе минтая с соусом