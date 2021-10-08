Все рецепты прекрасно подойдут как для обеда, так и для ужина. В блюда не входит сахар или пшеничная мука, так что они не навредят вашей фигуре.

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Тыквенно-апельсиновый мармелад

  • Время: 80 минут
  • Порции: 4


Мармелад / Фото Fat Killers

Приготовление:

  1. Очистите тыкву от кожуры и запеките в духовке, разогретой до 200 градусов до мягкости.
  2. Измельчите ее в пюре с помощью блендера.
  3. Выжмите сок из апельсина и добавьте к пюре.
  4. Добавьте подсластитель и влейте 100 миллилитров воды.
  5. Разделите полученную смесь на две части.
  6. В одну добавьте агар-агар и отставьте на 30 минут. Другую доведите до кипения при постоянном помешивании.
  7. Влейте в нее смесь с агаром и перемешайте. Кипятите смесь в течение 10 минут.
  8. Разлейте по силиконовым формам и отправьте в холодильник охлаждаться.
  9. Когда мармелад застынет – выньте из форм и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Тыквенные драники

  • Время: 80 минут
  • Порции: 4


Драники / Фото Fat Killers

Приготовление:

  • Натрите тыкву на крупной терке. Также натрите лук и чеснок.
  • Соедините эти ингредиенты и заправьте специями.
  • Добавьте к массе яйца, муку и тщательно перемешайте ложкой.
  • Разогрейте сковороду с маслом и обжаривайте драники по 3 минуты с каждой стороны.
  • Подавайте блины из тыквы с любимым йогуртовым соусом, чесночным или со сметаной. Приятного аппетита!

Котлеты с тыквой и шпинатом

  • Время: 80 минут
  • Порции: 4


Котлеты / Фото Fat Killers

Приготовление:

  1. Натрите тыкву на мелкой терке.
  2. Мелко нарежьте ножом листья шпината.
  3. Смешайте все ингредиенты для котлет в одной миске.
  4. Сформируйте котлеты и выложите их на противень покрытый пергаментом.
  5. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте котлеты 30 минут до готовности. Приятного аппетита!