Всі рецепти чудово підійдуть як для обіду, так і для вечері. До страв не входить цукор чи пшеничне борошно, отже вони не зашкодять вашій фігурі.
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Гарбузово-апельсиновий мармелад
- Час: 80 хвилин
- Порції: 4
Мармелад / Фото Fat Killers
Приготування:
- Почистіть гарбуз від шкірки та запечіть в духовці розігрітій до 200 градусів до м'якості.
- Подрібніть його в пюре за допомогою блендера.
- Вичавіть сік з апельсина та додайте до пюре.
- Додайте підсолоджувач та влийте 100 мілілітрів води.
- Розділіть отриману суміш на дві частини.
- В одну додайте агар агар та відставте на 30 хвилин. Іншу доведіть до кипіння при постійному помішуванні.
- Влийте в неї суміш з агаром та перемішайте. Кип'ятіть суміш протягом 10 хвилин.
- Розлийте по силіконових формах та відправте в холодильник охолоджуватися.
- Коли мармелад застигне – вийміть з форм та подавайте до столу. Смачного!
Гарбузові деруни
- Час: 80 хвилин
- Порції: 4
Деруни / Фото Fat Killers
Приготування:
- Натріть гарбуз на грубій тертці. Також натріть цибулю і часник.
- З'єднайте ці інгредієнти та заправте спеціями.
- Додайте до маси яйця, борошно і ретельно вимішайте ложкою.
- Розігрійте сковорідку з олією та обсмажуйте деруни по 3 хвилини з кожного боку.
- Подавайте млинці з гарбуза з улюбленим йогуртовим соусом, часниковим або зі сметанкою. Смачного!
Котлети з гарбузом і шпинатом
- Час: 80 хвилин
- Порції: 4
Котлети / Фото Fat Killers
Приготування:
- Натріть гарбуз на дрібній тертці.
- Дрібно наріжте ножем листя шпинату.
- Змішайте всі інгредієнти для котлет в одній мисці.
- Сформуйте котлети та викладіть їх на деко вкрите пергаментом.
- Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте котлети 30 хвилин до готовності. Смачного!