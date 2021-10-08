Всі рецепти чудово підійдуть як для обіду, так і для вечері. До страв не входить цукор чи пшеничне борошно, отже вони не зашкодять вашій фігурі.

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Гарбузово-апельсиновий мармелад

  • Час: 80 хвилин
  • Порції: 4


Мармелад / Фото Fat Killers

Приготування:

  1. Почистіть гарбуз від шкірки та запечіть в духовці розігрітій до 200 градусів до м'якості.
  1. Подрібніть його в пюре за допомогою блендера.
  1. Вичавіть сік з апельсина та додайте до пюре.
  1. Додайте підсолоджувач та влийте 100 мілілітрів води.
  1. Розділіть отриману суміш на дві частини.
  1. В одну додайте агар агар та відставте на 30 хвилин. Іншу доведіть до кипіння при постійному помішуванні.
  1. Влийте в неї суміш з агаром та перемішайте. Кип'ятіть суміш протягом 10 хвилин.
  1. Розлийте по силіконових формах та відправте в холодильник охолоджуватися.
  1. Коли мармелад застигне – вийміть з форм та подавайте до столу. Смачного!

Гарбузові деруни

  • Час: 80 хвилин
  • Порції: 4


Деруни / Фото Fat Killers

Приготування:

  1. Натріть гарбуз на грубій тертці. Також натріть цибулю і часник.
  1. З'єднайте ці інгредієнти та заправте спеціями.
  1. Додайте до маси яйця, борошно і ретельно вимішайте ложкою.
  1. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажуйте деруни по 3 хвилини з кожного боку.
  1. Подавайте млинці з гарбуза з улюбленим йогуртовим соусом, часниковим або зі сметанкою. Смачного!

Котлети з гарбузом і шпинатом

  • Час: 80 хвилин
  • Порції: 4


Котлети / Фото Fat Killers

Приготування:

  1. Натріть гарбуз на дрібній тертці.
  1. Дрібно наріжте ножем листя шпинату.
  1. Змішайте всі інгредієнти для котлет в одній мисці.
  1. Сформуйте котлети та викладіть їх на деко вкрите пергаментом.
  1. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте котлети 30 хвилин до готовності. Смачного!