Блюда из тыквы, которые не повредят фигуре: рецепты мармелада, дерунов и котлет

13:25

Сезон тыквы в разгаре, а это значит, что ее можно приобрести по умеренной цене и готовить вкусные блюда для семьи. Мы подготовили для вас три рецепта с тыквой: сладкие мармеладки, нежные котлеты и ароматные драники.