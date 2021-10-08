Блюда из тыквы, которые не повредят фигуре: рецепты мармелада, дерунов и котлет
8 октября 2021 , 13:25Читати новину українською
Источник:инстаграм Fat Killers
Сезон тыквы в разгаре, а это значит, что ее можно приобрести по умеренной цене и готовить вкусные блюда для семьи. Мы подготовили для вас три рецепта с тыквой: сладкие мармеладки, нежные котлеты и ароматные драники.
Все рецепты прекрасно подойдут как для обеда, так и для ужина. В блюда не входит сахар или пшеничная мука, так что они не навредят вашей фигуре.
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Тыквенно-апельсиновый мармелад
- Время: 80 минут
- Порции: 4
Мармелад / Фото Fat Killers
– 250 г тыквы;
– 1 апельсин;
– 100 мл воды;
– 5 г агар-агара;
– подсластитель.
Приготовление:
- Очистите тыкву от кожуры и запеките в духовке, разогретой до 200 градусов до мягкости.
- Измельчите ее в пюре с помощью блендера.
- Выжмите сок из апельсина и добавьте к пюре.
- Добавьте подсластитель и влейте 100 миллилитров воды.
- Разделите полученную смесь на две части.
- В одну добавьте агар-агар и отставьте на 30 минут. Другую доведите до кипения при постоянном помешивании.
- Влейте в нее смесь с агаром и перемешайте. Кипятите смесь в течение 10 минут.
- Разлейте по силиконовым формам и отправьте в холодильник охлаждаться.
- Когда мармелад застынет – выньте из форм и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Тыквенные драники
- Время: 80 минут
- Порции: 4
Драники / Фото Fat Killers
– 800 г тыквы;
– 1 репчатый лук;
– 3 зубчика чеснока;
– 2 сырых яйца,
– 1 ч. л. куркумы;
– 1 ч. л. копченой паприки;
– 100 г рисовой муки;
– оливковое масло для жарки;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Натрите тыкву на крупной терке. Также натрите лук и чеснок.
- Соедините эти ингредиенты и заправьте специями.
- Добавьте к массе яйца, муку и тщательно перемешайте ложкой.
- Разогрейте сковороду с маслом и обжаривайте драники по 3 минуты с каждой стороны.
- Подавайте блины из тыквы с любимым йогуртовым соусом, чесночным или со сметаной. Приятного аппетита!
Котлеты с тыквой и шпинатом
- Время: 80 минут
- Порции: 4
Котлеты / Фото Fat Killers
– 250 г куриного фарша;
– 200 г тыквы;
– 50 г шпината;
– 1 сырое яйцо,
– 3 – 4 ст. л. цельнозерновой муки;
– любимые специи;
– соль.
Приготовление:
- Натрите тыкву на мелкой терке.
- Мелко нарежьте ножом листья шпината.
- Смешайте все ингредиенты для котлет в одной миске.
- Сформируйте котлеты и выложите их на противень покрытый пергаментом.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте котлеты 30 минут до готовности. Приятного аппетита!