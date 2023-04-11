Что приготовить на Пасху: лучшие традиционные блюда
Каждый год на Пасху мы стараемся удивить родных и близких совершенными блюдами: рыхлой куличом, нежным сыром, острой свеклой. Чтобы этот праздничный стол был богатым, мы подготовили интересную подборку традиционных блюд на Пасху 2023 года.
На Пасхальном столе должна быть кулич, мясные деликатесы, как колбаска, ветчина или лужайка, шпондер, домашний кисломолочный сыр, или крем-сыр, остренькая свекла, хрен, отварные яйца, сливочное масло, соль.
Читайте также Когда гости на пороге: 3 варианта блюд из курочки для крупных компаний
По желанию также готовят блюда из мяса, картофеля, выпекают сладкие торты или плетки. Мы предлагаем вам приготовить более традиционные блюда, но с новыми нотками по вкусу.
Рецепт домашней пасхи на желтках
Приготовление:
- Разогреваем молоко до комнатной температуры и растворяем в нем свежие дрожжи. Добавляем к молоку сахар и просеянную муку.
- Тщательно перемешиваем опару и накрываем слоем пищевой пленки. Оставляем опару на кулич в теплом месте без сквозняков на 60 – 90 минут.
- Соединяем с опарой куриные яйца, растительное масло, соль и мягкое сливочное масло – перемешиваем.
- Тщательно просеиваем муку через мелкое сито и небольшими порциями добавляем в тесто. Вымешиваем руками.
- Ошпариваем лимон кипятком, снимаем с него цедру и добавляем к тесту. Высыпаем ванильный сахар.
- Изюм предварительно замачиваем в воде, просушиваем на бумажном полотенце и вмешиваем в тесто.
- Вымешиваем тесто до однородной консистенции руками. Тесто должно получиться эластичным, на его замешивание у вас будет около 30 – 40 минут. Лучше замешивать тесто на кулич руками.
- Накрываем тесто слоем пищевой пленки, укрываем теплым полотенцем или одеялом и отставляем в теплое место без сквозняков подрасти на 2 – 3 часа.
- Смазываем формы для выпечки маслом или маргарином.
- Разогреваем духовку до 180 градусов.
- Раскладываем готовое тесто по формам, заполняем их меньше половины. Смачиваем руки водой и разравниваем верх теста.
- Оставляем куличи в формах подняться в третий раз, 20 – 25 минут в теплом месте будет достаточно.
- Смазываем верх пасочек желтком и отправляем выпекаться в духовку. Через 40 – 50 минут проверяем куличи на готовность.
- Помните, что маленькие формы с куличами приготовятся быстрее, чем большие.
- Готовые ремни вынимаем из форм и оставляем их охлаждаться.
Приятного аппетита!
Лимонно-маковый творожный кулич
Приготовление:
- Мак заливаем крутым кипятком на 30 минут и затем через сито сливаем всю воду.
- Форму для кулича застилаем сложенной в 3 – 4 слоя влажной марлей.
- Кисломолочный сыр совмещаем с сахаром, ванильным экстрактом, мягким сливочным маслом, сметаной, цедрой лимона и пробиваем блендером до однородной массы.
Сырный кулич / Фото Беляевка сети
- Делим ее на две равные части: одну совмещаем с куркумой или желтым красителем, а вторую с маком.
- Дно и бока формы смазываем желтой частью, середину наполняем маковой частью и сверху покрываем желтой частью.
- Закрываем края марли, накрываем тарелкой, ставим что-нибудь тяжелое и убираем в холодильник на 12 – 24 часа.
- Вынимаем из формы, снимаем марлю, украшаем и наслаждаемся!
Приятного аппетита!
Острые свеклы с хреном
Приготовление:
- Тщательно моем свеклу, отвариваем их до готовности (примерно 2 часа).
- Охлаждаем и снимаем с них шкурку. Натираем на мелкой терке.
- Очищаем хрен от кожуры и натираем на мелкой терке.
- В миске соединяем свеклу и хрен, заправляем сахаром и соком лимона – перемешиваем до однородной консистенции.
Приятного аппетита!
Рецепт домашнего крем-сыра
Приготовление:
- Смешиваем все ингредиенты до однородности и отбрасываем на марлю, сложенную минимум в 4 раза (или на чистое полотенце).
Домашний крем-сыр / Фото Апостроф
- Сверху ставим небольшой груз (миска с горохом) и прячем в холодильник на ночь (лучше на 20 часов).
- Когда сыворотка стечет, остается нежный и однородный крем-сыр.
Приятного аппетита!
Пасхальные яйца на луковой шелухе
Приготовление:
- Перекладываем шелуху в кастрюлю и заливаем водой.
- Шелуху необходимо довести до кипения и варить на медленном огне от 20 до 60 минут. Чем дольше варится, тем насыщеннее получится цвет будущей пасхальной яйца. Оставьте отвар остыть до комнатной температуры.
- В кастрюлю с отваром добавьте столовую ложку соли, перемешайте. Выложите яйца.
- Варим их не менее 10 минут, но не больше 12. Подготовьте сосуд с холодной водой, и положите в него готовые пасхальные яйца на 5 – 7 минут.
- Если хотите, чтобы яйца блестели, перед подачей смажьте их растительным маслом.
Готово!