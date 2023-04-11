На Пасхальном столе должна быть кулич, мясные деликатесы, как колбаска, ветчина или лужайка, шпондер, домашний кисломолочный сыр, или крем-сыр, остренькая свекла, хрен, отварные яйца, сливочное масло, соль.

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По желанию также готовят блюда из мяса, картофеля, выпекают сладкие торты или плетки. Мы предлагаем вам приготовить более традиционные блюда, но с новыми нотками по вкусу.

Рецепт домашней пасхи на желтках

Ингредиенты для опары:

– 50 граммов свежих дрожжей;

– 500 граммов молока;

– 1 стакан сахара;

– 500 граммов муки.

Ингредиенты для теста:

– 9 куриных яиц;

– 2 чайные ложки соли;

– 1 столовая ложка масла;

– 200 – 250 граммов сливочного масла;

– 500 граммов муки;

– 200 граммов изюма;

– цедра лимона;

– масло для смазывания форм;

– 2 пакетика ванильного сахара.

Приготовление:

Разогреваем молоко до комнатной температуры и растворяем в нем свежие дрожжи. Добавляем к молоку сахар и просеянную муку.

Тщательно перемешиваем опару и накрываем слоем пищевой пленки. Оставляем опару на кулич в теплом месте без сквозняков на 60 – 90 минут.

Соединяем с опарой куриные яйца, растительное масло, соль и мягкое сливочное масло – перемешиваем.

Тщательно просеиваем муку через мелкое сито и небольшими порциями добавляем в тесто. Вымешиваем руками.

Ошпариваем лимон кипятком, снимаем с него цедру и добавляем к тесту. Высыпаем ванильный сахар.

Изюм предварительно замачиваем в воде, просушиваем на бумажном полотенце и вмешиваем в тесто.

Вымешиваем тесто до однородной консистенции руками. Тесто должно получиться эластичным, на его замешивание у вас будет около 30 – 40 минут. Лучше замешивать тесто на кулич руками.

Накрываем тесто слоем пищевой пленки, укрываем теплым полотенцем или одеялом и отставляем в теплое место без сквозняков подрасти на 2 – 3 часа.

Смазываем формы для выпечки маслом или маргарином.

Разогреваем духовку до 180 градусов.

Раскладываем готовое тесто по формам, заполняем их меньше половины. Смачиваем руки водой и разравниваем верх теста.

Оставляем куличи в формах подняться в третий раз, 20 – 25 минут в теплом месте будет достаточно.

Смазываем верх пасочек желтком и отправляем выпекаться в духовку. Через 40 – 50 минут проверяем куличи на готовность.

Помните, что маленькие формы с куличами приготовятся быстрее, чем большие.

Готовые ремни вынимаем из форм и оставляем их охлаждаться.

Приятного аппетита!

Лимонно-маковый творожный кулич

Ингредиенты:

– 500 граммов кисломолочного сыра;

– 100 граммов сахара;

– 1 чайная ложка ванильного экстракта;

– 100 граммов сливочного масла;

– 100 граммов сметаны;

– цедра 1 лимона;

– куркума или пищевой краситель;

– 40 граммов мака. ⠀ ⠀

Приготовление:

Мак заливаем крутым кипятком на 30 минут и затем через сито сливаем всю воду.

Форму для кулича застилаем сложенной в 3 – 4 слоя влажной марлей.

Кисломолочный сыр совмещаем с сахаром, ванильным экстрактом, мягким сливочным маслом, сметаной, цедрой лимона и пробиваем блендером до однородной массы.



Сырный кулич / Фото Беляевка сети

Делим ее на две равные части: одну совмещаем с куркумой или желтым красителем, а вторую с маком.

Дно и бока формы смазываем желтой частью, середину наполняем маковой частью и сверху покрываем желтой частью.

Закрываем края марли, накрываем тарелкой, ставим что-нибудь тяжелое и убираем в холодильник на 12 – 24 часа.

Вынимаем из формы, снимаем марлю, украшаем и наслаждаемся!

Приятного аппетита!

Острые свеклы с хреном

Ингредиенты:

– 2 кг свеклы;

– 80 г хрена;

– сок одного лимона;

– 50 г сахара.

Приготовление:

Тщательно моем свеклу, отвариваем их до готовности (примерно 2 часа).

Охлаждаем и снимаем с них шкурку. Натираем на мелкой терке.

Очищаем хрен от кожуры и натираем на мелкой терке.

В миске соединяем свеклу и хрен, заправляем сахаром и соком лимона – перемешиваем до однородной консистенции.

Приятного аппетита!

Рецепт домашнего крем-сыра

Ингредиенты:

– 300 г сметаны 20% жирности;

– 300 – 350 граммов греческого йогурта 10% жирности;

– щепотка соли.

Приготовление:

Смешиваем все ингредиенты до однородности и отбрасываем на марлю, сложенную минимум в 4 раза (или на чистое полотенце).



Домашний крем-сыр / Фото Апостроф

Сверху ставим небольшой груз (миска с горохом) и прячем в холодильник на ночь (лучше на 20 часов).

Когда сыворотка стечет, остается нежный и однородный крем-сыр.

Приятного аппетита!

Пасхальные яйца на луковой шелухе

Ингредиенты:

– шелуха 10 – 15 луковиц;

– масло;

– соль;

– яйца.

Приготовление:

Перекладываем шелуху в кастрюлю и заливаем водой.

Шелуху необходимо довести до кипения и варить на медленном огне от 20 до 60 минут. Чем дольше варится, тем насыщеннее получится цвет будущей пасхальной яйца. Оставьте отвар остыть до комнатной температуры.

В кастрюлю с отваром добавьте столовую ложку соли, перемешайте. Выложите яйца.

Варим их не менее 10 минут, но не больше 12. Подготовьте сосуд с холодной водой, и положите в него готовые пасхальные яйца на 5 – 7 минут.

Если хотите, чтобы яйца блестели, перед подачей смажьте их растительным маслом.

Готово!