На Пасхальном столе должна быть кулич, мясные деликатесы, как колбаска, ветчина или лужайка, шпондер, домашний кисломолочный сыр, или крем-сыр, остренькая свекла, хрен, отварные яйца, сливочное масло, соль.

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По желанию также готовят блюда из мяса, картофеля, выпекают сладкие торты или плетки. Мы предлагаем вам приготовить более традиционные блюда, но с новыми нотками по вкусу.

Рецепт домашней пасхи на желтках

Приготовление:

  • Разогреваем молоко до комнатной температуры и растворяем в нем свежие дрожжи. Добавляем к молоку сахар и просеянную муку.
  • Тщательно перемешиваем опару и накрываем слоем пищевой пленки. Оставляем опару на кулич в теплом месте без сквозняков на 60 – 90 минут.
  • Соединяем с опарой куриные яйца, растительное масло, соль и мягкое сливочное масло – перемешиваем.
  • Тщательно просеиваем муку через мелкое сито и небольшими порциями добавляем в тесто. Вымешиваем руками.
  • Ошпариваем лимон кипятком, снимаем с него цедру и добавляем к тесту. Высыпаем ванильный сахар.
  • Изюм предварительно замачиваем в воде, просушиваем на бумажном полотенце и вмешиваем в тесто.
  • Вымешиваем тесто до однородной консистенции руками. Тесто должно получиться эластичным, на его замешивание у вас будет около 30 – 40 минут. Лучше замешивать тесто на кулич руками.
  • Накрываем тесто слоем пищевой пленки, укрываем теплым полотенцем или одеялом и отставляем в теплое место без сквозняков подрасти на 2 – 3 часа.
  • Смазываем формы для выпечки маслом или маргарином.
  • Разогреваем духовку до 180 градусов.
  • Раскладываем готовое тесто по формам, заполняем их меньше половины. Смачиваем руки водой и разравниваем верх теста.
  • Оставляем куличи в формах подняться в третий раз, 20 – 25 минут в теплом месте будет достаточно.
  • Смазываем верх пасочек желтком и отправляем выпекаться в духовку. Через 40 – 50 минут проверяем куличи на готовность.
  • Помните, что маленькие формы с куличами приготовятся быстрее, чем большие.
  • Готовые ремни вынимаем из форм и оставляем их охлаждаться.

Приятного аппетита!

Лимонно-маковый творожный кулич

Приготовление:

  • Мак заливаем крутым кипятком на 30 минут и затем через сито сливаем всю воду.
  • Форму для кулича застилаем сложенной в 3 – 4 слоя влажной марлей.
  • Кисломолочный сыр совмещаем с сахаром, ванильным экстрактом, мягким сливочным маслом, сметаной, цедрой лимона и пробиваем блендером до однородной массы.


Сырный кулич / Фото Беляевка сети

  • Делим ее на две равные части: одну совмещаем с куркумой или желтым красителем, а вторую с маком.
  • Дно и бока формы смазываем желтой частью, середину наполняем маковой частью и сверху покрываем желтой частью.
  • Закрываем края марли, накрываем тарелкой, ставим что-нибудь тяжелое и убираем в холодильник на 12 – 24 часа.
  • Вынимаем из формы, снимаем марлю, украшаем и наслаждаемся!

Приятного аппетита!

Острые свеклы с хреном

Приготовление:

  • Тщательно моем свеклу, отвариваем их до готовности (примерно 2 часа).
  • Охлаждаем и снимаем с них шкурку. Натираем на мелкой терке.
  • Очищаем хрен от кожуры и натираем на мелкой терке.
  • В миске соединяем свеклу и хрен, заправляем сахаром и соком лимона – перемешиваем до однородной консистенции.

Приятного аппетита!

Рецепт домашнего крем-сыра

Приготовление:

  • Смешиваем все ингредиенты до однородности и отбрасываем на марлю, сложенную минимум в 4 раза (или на чистое полотенце).


Домашний крем-сыр / Фото Апостроф

  • Сверху ставим небольшой груз (миска с горохом) и прячем в холодильник на ночь (лучше на 20 часов).
  • Когда сыворотка стечет, остается нежный и однородный крем-сыр.

Приятного аппетита!

Пасхальные яйца на луковой шелухе

Приготовление:

  • Перекладываем шелуху в кастрюлю и заливаем водой.
  • Шелуху необходимо довести до кипения и варить на медленном огне от 20 до 60 минут. Чем дольше варится, тем насыщеннее получится цвет будущей пасхальной яйца. Оставьте отвар остыть до комнатной температуры.
  • В кастрюлю с отваром добавьте столовую ложку соли, перемешайте. Выложите яйца.
  • Варим их не менее 10 минут, но не больше 12. Подготовьте сосуд с холодной водой, и положите в него готовые пасхальные яйца на 5 – 7 минут.
  • Если хотите, чтобы яйца блестели, перед подачей смажьте их растительным маслом.

Готово!