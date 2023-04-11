На Пасхальном столе должна быть кулич, мясные деликатесы, как колбаска, ветчина или лужайка, шпондер, домашний кисломолочный сыр, или крем-сыр, остренькая свекла, хрен, отварные яйца, сливочное масло, соль.
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По желанию также готовят блюда из мяса, картофеля, выпекают сладкие торты или плетки. Мы предлагаем вам приготовить более традиционные блюда, но с новыми нотками по вкусу.
Рецепт домашней пасхи на желтках
Приготовление:
- Разогреваем молоко до комнатной температуры и растворяем в нем свежие дрожжи. Добавляем к молоку сахар и просеянную муку.
- Тщательно перемешиваем опару и накрываем слоем пищевой пленки. Оставляем опару на кулич в теплом месте без сквозняков на 60 – 90 минут.
- Соединяем с опарой куриные яйца, растительное масло, соль и мягкое сливочное масло – перемешиваем.
- Тщательно просеиваем муку через мелкое сито и небольшими порциями добавляем в тесто. Вымешиваем руками.
- Ошпариваем лимон кипятком, снимаем с него цедру и добавляем к тесту. Высыпаем ванильный сахар.
- Изюм предварительно замачиваем в воде, просушиваем на бумажном полотенце и вмешиваем в тесто.
- Вымешиваем тесто до однородной консистенции руками. Тесто должно получиться эластичным, на его замешивание у вас будет около 30 – 40 минут. Лучше замешивать тесто на кулич руками.
- Накрываем тесто слоем пищевой пленки, укрываем теплым полотенцем или одеялом и отставляем в теплое место без сквозняков подрасти на 2 – 3 часа.
- Смазываем формы для выпечки маслом или маргарином.
- Разогреваем духовку до 180 градусов.
- Раскладываем готовое тесто по формам, заполняем их меньше половины. Смачиваем руки водой и разравниваем верх теста.
- Оставляем куличи в формах подняться в третий раз, 20 – 25 минут в теплом месте будет достаточно.
- Смазываем верх пасочек желтком и отправляем выпекаться в духовку. Через 40 – 50 минут проверяем куличи на готовность.
- Помните, что маленькие формы с куличами приготовятся быстрее, чем большие.
- Готовые ремни вынимаем из форм и оставляем их охлаждаться.
Приятного аппетита!
Лимонно-маковый творожный кулич
Приготовление:
- Мак заливаем крутым кипятком на 30 минут и затем через сито сливаем всю воду.
- Форму для кулича застилаем сложенной в 3 – 4 слоя влажной марлей.
- Кисломолочный сыр совмещаем с сахаром, ванильным экстрактом, мягким сливочным маслом, сметаной, цедрой лимона и пробиваем блендером до однородной массы.
Сырный кулич / Фото Беляевка сети
- Делим ее на две равные части: одну совмещаем с куркумой или желтым красителем, а вторую с маком.
- Дно и бока формы смазываем желтой частью, середину наполняем маковой частью и сверху покрываем желтой частью.
- Закрываем края марли, накрываем тарелкой, ставим что-нибудь тяжелое и убираем в холодильник на 12 – 24 часа.
- Вынимаем из формы, снимаем марлю, украшаем и наслаждаемся!
Приятного аппетита!
Острые свеклы с хреном
Приготовление:
- Тщательно моем свеклу, отвариваем их до готовности (примерно 2 часа).
- Охлаждаем и снимаем с них шкурку. Натираем на мелкой терке.
- Очищаем хрен от кожуры и натираем на мелкой терке.
- В миске соединяем свеклу и хрен, заправляем сахаром и соком лимона – перемешиваем до однородной консистенции.
Приятного аппетита!
Рецепт домашнего крем-сыра
Приготовление:
- Смешиваем все ингредиенты до однородности и отбрасываем на марлю, сложенную минимум в 4 раза (или на чистое полотенце).
Домашний крем-сыр / Фото Апостроф
- Сверху ставим небольшой груз (миска с горохом) и прячем в холодильник на ночь (лучше на 20 часов).
- Когда сыворотка стечет, остается нежный и однородный крем-сыр.
Приятного аппетита!
Пасхальные яйца на луковой шелухе
Приготовление:
- Перекладываем шелуху в кастрюлю и заливаем водой.
- Шелуху необходимо довести до кипения и варить на медленном огне от 20 до 60 минут. Чем дольше варится, тем насыщеннее получится цвет будущей пасхальной яйца. Оставьте отвар остыть до комнатной температуры.
- В кастрюлю с отваром добавьте столовую ложку соли, перемешайте. Выложите яйца.
- Варим их не менее 10 минут, но не больше 12. Подготовьте сосуд с холодной водой, и положите в него готовые пасхальные яйца на 5 – 7 минут.
- Если хотите, чтобы яйца блестели, перед подачей смажьте их растительным маслом.
Готово!