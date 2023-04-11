На Великодньому столі повинна бути пасочка, м'ясні делікатеси, як ковбаска, шинка чи полядвиця, шпондер, домашній кисломолочний сир, або крем-сир, гостренькі бурячки, хрін, відварені яйця, вершкове масло, сіль.
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За бажанням також готують страви з м'яса, картоплі, випікають солодкі торти чи пляцки. Ми пропонуємо вам приготувати більш традиційні страви, але з новими нотками у смаках.
Рецепт домашньої паски на жовтках
Приготування:
- Розігріваємо молоко до кімнатної температури та розчиняємо в ньому свіжі дріжджі. Додаємо до молока цукру та просіяне борошно.
- Ретельно перемішуємо опару та накриваємо шаром харчової плівки. Залишаємо опару на паску в теплому місці без протягів на 60 – 90 хвилин.
- З'єднуємо з опарою курячі яйця, рослинну олію, сіль та м'яке вершкове масло – перемішуємо.
- Ретельно просіюємо борошно через дрібне сито та невеликими порціями додаємо в тісто. Вимішуємо руками.
- Ошпарюємо лимон окропом, знімаємо з нього цедру та додаємо до тіста. Висипаємо ванільний цукор.
- Родзинки попередньо замочуємо у воді, просушуємо на паперовому рушнику та вмішуємо в тісто.
- Вимішуємо тісто до однорідної консистенції руками. Тісто повинно вийти еластичним, на його замішування у вас буде близько 30 – 40 хвилин. Краще замішувати тісто на паску руками.
- Накриваємо тісто шаром харчової плівки, вкриваємо теплим рушником чи ковдрою та відставляємо в тепле місце без протягів підрости на 2 – 3 години.
- Змащуємо форми для випікання маслом чи маргарином.
- Розігріваємо духовку до 180 градусів.
- Розкладаємо готове тісто по формах, заповнюємо їх менше половини. Змочуємо руки водою та розрівнюємо верх тіста.
- Залишаємо пасочки у формах піднятися втретє, 20 – 25 хвилин в теплому місці буде достатньо.
- Змащуємо верх пасочок жовтком та відправляємо випікатися в духовку. Через 40 – 50 хвилин перевіряємо пасочки на готовність.
- Пам'ятайте, що маленькі форми з пасочками приготуються швидше, ніж великі.
- Готові пасочки виймаємо з форм та залишаємо їх охолоджуватися.
Смачного!
Лимонно-макова сирна паска
Приготування:
- Мак заливаємо окропом на 30 хвилин і потім через сито зливаємо всю воду.
- Форму для паски застилаємо складеною в 3 – 4 шари вологою марлею.
- Кисломолочний сир поєднуємо з цукром, ванільним екстрактом, м‘яким вершковим маслом, сметаною, цедрою лимона та пробиваємо блендером до однорідної маси.
Сирна паска / Фото Біляївка сіті
- Ділимо її на дві рівні частини: одну поєднуємо з куркумою або жовтим барвником, а другу з маком.
- Дно та боки форми змащуємо жовтою частиною, середину наповнюємо маковою частиною і зверху покриваємо жовтою частиною.
- Закриваємо краї марлі, накриваємо тарілкою, ставимо щось важке та прибираємо у холодильник на 12 – 24 години.
- Виймаємо з форми, знімаємо марлю, прикрашаємо та насолоджуємося!
Смачного!
Гострі бурячки з хроном
Приготування:
- Ретельно миємо бурячки, відварюємо їх до готовності (приблизно 2 години).
- Охолоджуємо та знімаємо з них шкірку. Натираємо на дрібній тертці.
- Очищуємо хрін від шкірки та натираємо на дрібній тертці.
- В мисці з’єднуємо бурячки та хрін, заправляємо цукром та соком лимона – перемішуємо до однорідної консистенції.
Смачного!
Рецепт домашнього крем-сиру
Приготування:
- Змішуємо всі інгредієнти до однорідності і відкидаємо на марлю, складену мінімум в 4 рази (або на чистий рушник).
Домашній крем-сир / Фото Апостроф
- Зверху ставимо невеличкий вантаж (миска з горохом) і ховаємо в холодильник на ніч (краще на 20 годин).
- Коли сироватка стече, залишиться ніжний і однорідний крем-сир.
Смачного!
Крашанки на цибулевому лушпинні
Приготування:
- Перекладаємо лушпиння в каструлю і заливаємо водою.
- Лушпиння необхідно довести до кипіння і варити на повільному вогні від 20 до 60 хвилин. Чим довше вариться, тим більш насиченим вийде колір майбутньої крашанки. Залиште відвар охолонути до кімнатної температури.
- У каструлю з відваром додайте столову ложку солі, перемішайте. Викладіть яйця.
- Варимо їх не менше 10 хвилин, але не більше 12. Підготуйте посудину з холодною водою, і покладіть в неї готові крашанки на 5 – 7 хвилин.
- Якщо хочете, щоб яйця блищали, перед подачею змастіть їх олією.
Готово!