На Великодньому столі повинна бути пасочка, м'ясні делікатеси, як ковбаска, шинка чи полядвиця, шпондер, домашній кисломолочний сир, або крем-сир, гостренькі бурячки, хрін, відварені яйця, вершкове масло, сіль.

Читайте також Коли гості на порозі: 3 варіанти страв із курочки для великих компаній

За бажанням також готують страви з м'яса, картоплі, випікають солодкі торти чи пляцки. Ми пропонуємо вам приготувати більш традиційні страви, але з новими нотками у смаках.

Рецепт домашньої паски на жовтках

Інгредієнти для опари:

– 50 грамів свіжих дріжджів;

– 500 грамів молока;

– 1 склянка цукру;

– 500 грамів борошна.

Інгредієнти для тіста:

– 9 курячих яєць;

– 2 чайні ложки солі;

– 1 столова ложка олії;

– 200 – 250 грамів вершкового масла;

– 500 грамів борошна;

– 200 грамів родзинок;

– цедра лимона;

– масло для змащування форм;

– 2 пакетики ванільного цукру.

Приготування:

Розігріваємо молоко до кімнатної температури та розчиняємо в ньому свіжі дріжджі. Додаємо до молока цукру та просіяне борошно.

Ретельно перемішуємо опару та накриваємо шаром харчової плівки. Залишаємо опару на паску в теплому місці без протягів на 60 – 90 хвилин.

З'єднуємо з опарою курячі яйця, рослинну олію, сіль та м'яке вершкове масло – перемішуємо.

Ретельно просіюємо борошно через дрібне сито та невеликими порціями додаємо в тісто. Вимішуємо руками.

Ошпарюємо лимон окропом, знімаємо з нього цедру та додаємо до тіста. Висипаємо ванільний цукор.

Родзинки попередньо замочуємо у воді, просушуємо на паперовому рушнику та вмішуємо в тісто.

Вимішуємо тісто до однорідної консистенції руками. Тісто повинно вийти еластичним, на його замішування у вас буде близько 30 – 40 хвилин. Краще замішувати тісто на паску руками.

Накриваємо тісто шаром харчової плівки, вкриваємо теплим рушником чи ковдрою та відставляємо в тепле місце без протягів підрости на 2 – 3 години.

Змащуємо форми для випікання маслом чи маргарином.

Розігріваємо духовку до 180 градусів.

Розкладаємо готове тісто по формах, заповнюємо їх менше половини. Змочуємо руки водою та розрівнюємо верх тіста.

Залишаємо пасочки у формах піднятися втретє, 20 – 25 хвилин в теплому місці буде достатньо.

Змащуємо верх пасочок жовтком та відправляємо випікатися в духовку. Через 40 – 50 хвилин перевіряємо пасочки на готовність.

Пам'ятайте, що маленькі форми з пасочками приготуються швидше, ніж великі.

Готові пасочки виймаємо з форм та залишаємо їх охолоджуватися.

Смачного!

Лимонно-макова сирна паска

Інгредієнти:

– 500 грамів кисломолочного сиру;

– 100 грамів цукру;

– 1 чайна ложка ванільного екстракту;

– 100 грамів вершкового масла;

– 100 грамів сметани;

– цедра 1 лимону;

– куркума або харчовий барвник;

– 40 грамів маку. ⠀ ⠀

Приготування:

Мак заливаємо окропом на 30 хвилин і потім через сито зливаємо всю воду.

Форму для паски застилаємо складеною в 3 – 4 шари вологою марлею.

Кисломолочний сир поєднуємо з цукром, ванільним екстрактом, м‘яким вершковим маслом, сметаною, цедрою лимона та пробиваємо блендером до однорідної маси.



Сирна паска / Фото Біляївка сіті

Ділимо її на дві рівні частини: одну поєднуємо з куркумою або жовтим барвником, а другу з маком.

Дно та боки форми змащуємо жовтою частиною, середину наповнюємо маковою частиною і зверху покриваємо жовтою частиною.

Закриваємо краї марлі, накриваємо тарілкою, ставимо щось важке та прибираємо у холодильник на 12 – 24 години.

Виймаємо з форми, знімаємо марлю, прикрашаємо та насолоджуємося!

Смачного!

Гострі бурячки з хроном

Інгредієнти:

– 2 кг буряків;

– 80 г хрону;

– сік одного лимона;

– 50 г цукру.

Приготування:

Ретельно миємо бурячки, відварюємо їх до готовності (приблизно 2 години).

Охолоджуємо та знімаємо з них шкірку. Натираємо на дрібній тертці.

Очищуємо хрін від шкірки та натираємо на дрібній тертці.

В мисці з’єднуємо бурячки та хрін, заправляємо цукром та соком лимона – перемішуємо до однорідної консистенції.

Смачного!

Рецепт домашнього крем-сиру

Інгредієнти:

– 300 грамів сметани 20% жирності;

– 300 – 350 грамів грецького йогурту 10% жирності;

– дрібка солі.

Приготування:

Змішуємо всі інгредієнти до однорідності і відкидаємо на марлю, складену мінімум в 4 рази (або на чистий рушник).



Домашній крем-сир / Фото Апостроф

Зверху ставимо невеличкий вантаж (миска з горохом) і ховаємо в холодильник на ніч (краще на 20 годин).

Коли сироватка стече, залишиться ніжний і однорідний крем-сир.

Смачного!

Крашанки на цибулевому лушпинні

Інгредієнти:

– лушпиння 10 – 15 цибулин;

– олія;

– сіль;

– яйця.

Приготування:

Перекладаємо лушпиння в каструлю і заливаємо водою.

Лушпиння необхідно довести до кипіння і варити на повільному вогні від 20 до 60 хвилин. Чим довше вариться, тим більш насиченим вийде колір майбутньої крашанки. Залиште відвар охолонути до кімнатної температури.

У каструлю з відваром додайте столову ложку солі, перемішайте. Викладіть яйця.

Варимо їх не менше 10 хвилин, але не більше 12. Підготуйте посудину з холодною водою, і покладіть в неї готові крашанки на 5 – 7 хвилин.

Якщо хочете, щоб яйця блищали, перед подачею змастіть їх олією.

Готово!