Найсмачніші закуски до святкового столу та будь-який смак, а ще вони надзвичайно смачні та легкі у приготуванні.

SmachnoNews підготував для вас три смачні закуски до святкового столу, які ви з легкістю можете приготувати вдома.

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– грінки з печінкою тріски

Брускети з печінкою тріски

Чудова та швидка у приготуванні закуска з печінки трісків сподобається кожному. Грінки можна замінити на свіжий хрусткий багет або батон.

Інгредієнти:

– 1 шт. печінки тріски;

– грінки;

– вершкове масло;

– цибуля ріпчаста.

Змастіть вершковим маслом грінки, викладіть на них печінку тріски та легенько розмастіть по поверхні. Наріжте ріпчасту цибулю кільцями та викладіть на канапки. Одразу подавайте закуску до столу, щоб грінки не встигли зм'якнути. Смачного!

– фаршировані яйця з грибами



Фаршировані яйця

Традиційні варені яйця можна приготувати ще смачніше додавши до них печериці – це дуже смачна та швидка у приготуванні закуска.

Інгредієнти:

– 10 курячих яєць;

– 200 печериць;

– 1 цибулина;

– соєвий соус;

– майонез на ваш смак.

Ретельно помийте яйця, відваріть їх до готовності та охолодіть. Почищені від шкарлупи яйця розріжте навпіл та вийміть жовтки. Половинки білків викладіть на тарілку, а жовтки розімніть виделкою. Гриби почистьте та помийте, наріжте дрібними шматочками та обсмажте разом із цибулею на сковорідці. Заправте засмажку соєвим соусом та готуйте ще 2-3 хвилини. З'єднайте жовтки з грибною засмажкою та перемішайте до однорідної маси. Начиніть яйця отриманою масою та подавайте до столу. Смачного!

– смажений сир в клярі

Сир в клярі

Ніжна закуска з сиру в клярі найкраще смакуватиме з журавлиновим соусом або кетчупом.

Інгредієнти:

– 400 г сиру Моцарела;

– панірувальні сухарі;

– 2 яйця.