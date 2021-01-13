Добірка страв на Старий Новий Рік 2021: швидкі та смачні рецепти закусок
Найсмачніші закуски до святкового столу та будь-який смак, а ще вони надзвичайно смачні та легкі у приготуванні.
SmachnoNews підготував для вас три смачні закуски до святкового столу, які ви з легкістю можете приготувати вдома.
Читайте також Смачні рецепти салатів з куркою на Старий Новий Рік
– грінки з печінкою тріски
Брускети з печінкою тріски
Чудова та швидка у приготуванні закуска з печінки трісків сподобається кожному. Грінки можна замінити на свіжий хрусткий багет або батон.
- Змастіть вершковим маслом грінки, викладіть на них печінку тріски та легенько розмастіть по поверхні.
- Наріжте ріпчасту цибулю кільцями та викладіть на канапки. Одразу подавайте закуску до столу, щоб грінки не встигли зм'якнути. Смачного!
– фаршировані яйця з грибами
Фаршировані яйця
Традиційні варені яйця можна приготувати ще смачніше додавши до них печериці – це дуже смачна та швидка у приготуванні закуска.
- Ретельно помийте яйця, відваріть їх до готовності та охолодіть. Почищені від шкарлупи яйця розріжте навпіл та вийміть жовтки. Половинки білків викладіть на тарілку, а жовтки розімніть виделкою.
- Гриби почистьте та помийте, наріжте дрібними шматочками та обсмажте разом із цибулею на сковорідці.
- Заправте засмажку соєвим соусом та готуйте ще 2-3 хвилини.
- З'єднайте жовтки з грибною засмажкою та перемішайте до однорідної маси.
- Начиніть яйця отриманою масою та подавайте до столу. Смачного!
– смажений сир в клярі
Сир в клярі
Ніжна закуска з сиру в клярі найкраще смакуватиме з журавлиновим соусом або кетчупом.
- Наріжте сир грубими шматками.
- Яйце розмішайте виделкою та мочайте в нього шматочки сиру та обвалюйте в панірувальних сухарях.
- Розігрійте фритюр до 190 градусів та обсмажуйте в ньому сир в клярі до золотої скоринки.
- Готову закуску подавайте гарячою до столу разом із соусом. Смачного!
Джерело: SmachnoNews
Поділитися новиною