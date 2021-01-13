К вашему вниманию подборка рецептов салатов с курицей к праздничному столу.

Салаты с курицей – диетические и низкокалорийные. Нежное мясо прекрасно сочетается с любыми продуктами. Smachno News собрал подборку рецептов вкусных и полезных салатов, которые понравятся всей семье.

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Салат с курицей и ананасами

Салат с курицей и ананасами

Ингредиенты:

– 350 г куриного филе;

– пучок свежего зеленого салата;

– 1 свежий помидор;

– 200 г сыра Моцарелла;

– 50 г ананаса (консервированного);

– 2 ст. л оливкового масла;

– лимонный сок;

– соль, перец.

Тщательно помойте куриное филе, в кастрюле отварите в подсоленной воде до готовности, охладите и нарежьте кубиками. Отдельно очистите помидор от кожуры, нарежьте ломтиками. На мелкой терке натрите сыр. В тарелку выложите листья салата, кубики курицы, помидор, тертый сыр, добавьте соли, перец, масло, сбрызните соком лимона, перемешайте.

Салат с курицей и черносливом

Салат с курицей и черносливом

Ингредиенты:

– 400 г куриного филе;

– 150 г чернослива;

– 150 твердого сыра;

– 1 огурец;

– 50 г кукурузы (консервированная);

– 1 ч. л горчицы;

– 300 мл оливкового масла;

– 1 ч. л лимонного сока;

– соль;

– 100 г нежирной сметаны.

Помойте куриное филе, в кастрюле отварите в подсоленной воде до готовности, охладите и нарежьте кубиками. Чернослив помойте, залейте кипятком на 15 минут, сцедите воду, нарежьте ломтиками. Огурец помойте, очистите от кожуры, нарежьте кубиками. Твердый сыр натрите на крупной терке. Для приготовления соуса в миске смешайте сметану с горчицей, добавьте масло, лимонный сок, специи, тщательно перемешайте до однородной консистенции. Выложите в салатник кубики курицы, добавьте чернослив, тертый сыр, огурец, соль, перец, добавьте соус и задекорируйте кукурузой.

Салат с курицей, фетой и виноградом

Салат с курицей, фетой и виноградом

Ингредиенты:

– 350 г куриного филе;

– 1 зеленое яблоко;

– 1 свежий огурец;

– 200 г феты;

– 100 г винограда без косточек;

– 1 ст. л грецкого ореха;

– 2 ст. л оливкового масла;

– 1 ч.л горчицы;

– 150 г нежирной сметаны;

– лимонный сок;

– соль, перец.

Куриное филе помойте, отварите в подсоленной воде до готовности, охладите и нарежьте кубиками. Помойте, очистите от кожуры, косточек зеленое яблоко, натрите на крупной терке. Очистите свежий огурец, нарежьте кубиками. Фету нарежьте кубиками. Для приготовления заправки смешайте в миске сметану с маслом, горчицей, добавьте лимонный сок, соль, специи, тщательно перемешайте до однородной консистенции. Выложите на тарелку куриное филе, фету, виноград, огурец, яблоко, орехи, добавьте заправку, перемешайте.

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Салат с курицей, гранатом и орехами

Салат с курицей, гранатом и орехами

Ингредиенты:

– 350 г куриного филе;

– 350 пекинской капусты;

– 1 гранат;

– 200 г твердого сыра;

– 1 ст. л грецких орехов;

– 2 ст. л оливкового масла;

– 1 ч.л горчицы;

– 150 г нежирной сметаны;

– лимонный сок;

– соль, перец.

Куриное филе помойте, отварите в подсоленной воде до готовности, охладите и нарежьте кубиками. Помойте, очистите от кожуры гранат. Пекинскую капусту нарежьте тонкой соломкой, сыр – кубиками. Для приготовления заправки смешайте в миске сметану с маслом, горчицей, добавьте лимонный сок, соль, специи, тщательно перемешайте до однородной консистенции. Выложите на тарелку капусту, куриное филе, орехи, сыр, добавьте заправку, перемешайте, сверху выложите зерна граната.

Салат с курицей, яйцом и томатами

Салат с курицей, яйцом и томатами

Ингредиенты:

– 400 г куриного филе;

– 3 яйца;

– 2 томата;

– пучок свежего зеленого салата;

– петрушка;

– 2 ст. л оливкового масла;

– 1 ч.л горчицы;

– 150 г нежирной сметаны;

– лимонный сок;

– соль, перец.