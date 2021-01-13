Вкусные рецепты салатов с курицей на Старый Новый Год
К вашему вниманию подборка рецептов салатов с курицей к праздничному столу.
Салаты с курицей – диетические и низкокалорийные. Нежное мясо прекрасно сочетается с любыми продуктами. Smachno News собрал подборку рецептов вкусных и полезных салатов, которые понравятся всей семье.
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Салат с курицей и ананасами
Салат с курицей и ананасами
- Тщательно помойте куриное филе, в кастрюле отварите в подсоленной воде до готовности, охладите и нарежьте кубиками.
- Отдельно очистите помидор от кожуры, нарежьте ломтиками. На мелкой терке натрите сыр.
- В тарелку выложите листья салата, кубики курицы, помидор, тертый сыр, добавьте соли, перец, масло, сбрызните соком лимона, перемешайте.
Салат с курицей и черносливом
Салат с курицей и черносливом
- Помойте куриное филе, в кастрюле отварите в подсоленной воде до готовности, охладите и нарежьте кубиками.
- Чернослив помойте, залейте кипятком на 15 минут, сцедите воду, нарежьте ломтиками. Огурец помойте, очистите от кожуры, нарежьте кубиками. Твердый сыр натрите на крупной терке.
- Для приготовления соуса в миске смешайте сметану с горчицей, добавьте масло, лимонный сок, специи, тщательно перемешайте до однородной консистенции.
- Выложите в салатник кубики курицы, добавьте чернослив, тертый сыр, огурец, соль, перец, добавьте соус и задекорируйте кукурузой.
Салат с курицей, фетой и виноградом
Салат с курицей, фетой и виноградом
- Куриное филе помойте, отварите в подсоленной воде до готовности, охладите и нарежьте кубиками.
- Помойте, очистите от кожуры, косточек зеленое яблоко, натрите на крупной терке. Очистите свежий огурец, нарежьте кубиками. Фету нарежьте кубиками.
- Для приготовления заправки смешайте в миске сметану с маслом, горчицей, добавьте лимонный сок, соль, специи, тщательно перемешайте до однородной консистенции.
- Выложите на тарелку куриное филе, фету, виноград, огурец, яблоко, орехи, добавьте заправку, перемешайте.
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Салат с курицей, гранатом и орехами
Салат с курицей, гранатом и орехами
- Куриное филе помойте, отварите в подсоленной воде до готовности, охладите и нарежьте кубиками.
- Помойте, очистите от кожуры гранат. Пекинскую капусту нарежьте тонкой соломкой, сыр – кубиками.
- Для приготовления заправки смешайте в миске сметану с маслом, горчицей, добавьте лимонный сок, соль, специи, тщательно перемешайте до однородной консистенции.
- Выложите на тарелку капусту, куриное филе, орехи, сыр, добавьте заправку, перемешайте, сверху выложите зерна граната.
Салат с курицей, яйцом и томатами
Салат с курицей, яйцом и томатами
- Для приготовления салата помойте куриное филе, отварите в подсоленной воде до готовности, охладите и нарежьте кубиками. Отдельно отварите яйца, очистите от скорлупы, нарежьте ломтиками.
- Помойте, очистите помидоры от кожуры, нарежьте кубиками.
- Для приготовления заправки смешайте в миске сметану с маслом, горчицей, добавьте соль, специи, лимонный сок, тщательно перемешайте до однородной консистенции.
- Выложите на тарелку листья салата, куриное филе, томаты, яйца, добавьте заправку, перемешайте, задекорируйте листьями петрушки. Приятного аппетита!
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