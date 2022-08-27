Блюда на Ореховый Спас: от закуски до десерта
Ореховый Спас отмечают 29 августа. В этот день принято собирать за столом всю семью и угощать их блюдами с добавлением различных орехов.
На Ореховый Спас принято ходить в церковь и святить орехи, а также готовить из них вкусную выпечку: торты, рогалики, миндальные бисквиты или торты.
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24 канал подобрал для вас подборку вкусных блюд на Ореховый Спас: от закуски до десерта. Мы уверены, что каждый из них понравится вам вкусом и сочетанием с другими ингредиентами, а готовить их так просто!
Рецепт рулетов из баклажанов и ореховой пасты
- Время: 2 часа
- Порции: 4
Рулеты из баклажана и грецких орехов / Фото fancyish cooking
– 2 баклажана;
– 1 стакан грецких орехов;
– 5 – 6 веточек кинзы;
– чеснок;
– масло для жарки;
– соль.
Приготовление:
- Нарежьте ломтиками баклажаны и засолите на 20 минут. Они должны пустить сок и горечь.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте на ней ломтики баклажанов с обеих сторон.
- Грецкие орехи измельчите в блендере. Выжмите чеснок и перемешайте ореховую пасту. Добавьте нарезанную кинзу и перемешайте еще раз.
- Выложите начинку на баклажаны и осторожно заверните в рулет.
Приятного тебе аппетита!
Рецепт чахохбили из курицы и грецких орехов.
- Время: 1 час 30 минут
- Порции: 4
Чахохбили / Фото Freepik
– 2 куриных бедра;
– 2 куриные голени;
– 3 столовые ложки масла;
– 1 репчатая луковица;
– 5 помидоров;
– 4 зубчика чеснока;
– 1 чайная ложка целого кориандра;
– 1 чайная ложка целого кумовья (звезда);
– 1/2 чайной ложки черного перца горошком;
– 1/2 чайной ложки зерен пажитника;
– 100 граммов грецких орехов;
– черный молотый перец;
– соль;
– 1/2 пучка кинзы.
Приготовление:
- На сухой разогретой сковороде поджарьте все специи и переложите на ступку. Тщательно измельчите их, чтобы открыть аромат.
- Курицу промойте и обсушите бумажными полотенцами. В глубокой кастрюле или сковороде с толстым дном разогрейте масло и обжарьте до золотистой корочки курицу.
- Нарежьте полукольцами лук и добавьте к мясу, выжмите чеснок и добавьте специи.
- Бланшируйте помидоры и снимите с них кожуру. Нарежьте случайными кусками и добавьте к мясу. Тушите все после закипания под крышкой на медленном огне 40 – 50 минут. Когда мясо начнет отставать от костей – блюдо готово.
- Добавьте к ней пасту из грецких орехов, доведите до кипения чахохбили. Сдобрите специями по желанию и посыпьте мелко нарезанной зеленью кинзы.
Приятного тебе аппетита!
Ассорти из орехов с медом на зиму
- Время: 30 минут
Ассорти орехов в меде / Фото 30 seconds
– ассорти сырых орехов (грецкий, миндаль, кешью, лесной орех);
– мед.
Приготовление:
- Тщательно простерилизуйте банки, в которых закручиваете ореховомедовую смесь. Также простерилизуйте и крышки.
- Для этой витаминной бомбы можно использовать любые орехи. Важно, чтобы они были сырыми. Так у них сохранится максимум витаминов.
- Выложите орехи в банки и залейте жидким медом. Плотно закройте все крышками и храните в прохладном темном месте.
Приятного тебе аппетита!