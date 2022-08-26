Сырные пончики в духовке – один из тех десертов, которые придется по душе из первого кусочка. Они быстры в приготовлении, просты и с ними справится даже начинающий.
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Дополнительно такие пончики можно украсить после выпечки глазурью, шоколадом или всевозможными посыпками. Они отлично подойдут на сладкий подарок или к праздничному столу: детскому или взрослому.
Рецепт пончиков в духовке
- Время: 35 минут
- Порции: 12 штук
Приготовление:
- Постепенно смешайте все ингредиенты для теста: яйцо, сахар, ванильный сахар, растительное масло, сметану, кисломолочный сыр и муку с разрыхлителем. Если тесто сильно липнет в руки – подсыпьте еще немного муки.
- Тесто делим на 12 частей, катаем шарики, прихлопываем их, вырезаем серединку. Выложите сформированные пончики на противень покрытый пергаментом и смажьте их молоком или смесью яичного желтка и молока.
- Разогрейте духовку и выпекайте пончики при 180 градусах 25 минут до легкой золотистости.
Приятного тебе аппетита!