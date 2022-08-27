На Ореховый Спас принято ходить в церковь и святить орехи, а также готовить из них вкусную выпечку: торты, рогалики, миндальные бисквиты или торты.

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24 канал подобрал для вас подборку вкусных блюд на Ореховый Спас: от закуски до десерта. Мы уверены, что каждый из них понравится вам вкусом и сочетанием с другими ингредиентами, а готовить их так просто!

Рецепт рулетов из баклажанов и ореховой пасты

Время: 2 часа

2 часа Порции: 4



Рулеты из баклажана и грецких орехов / Фото fancyish cooking

Ингредиенты:

– 2 баклажана;

– 1 стакан грецких орехов;

– 5 – 6 веточек кинзы;

– чеснок;

– масло для жарки;

– соль.

Приготовление:

Нарежьте ломтиками баклажаны и засолите на 20 минут. Они должны пустить сок и горечь.

Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте на ней ломтики баклажанов с обеих сторон.

Грецкие орехи измельчите в блендере. Выжмите чеснок и перемешайте ореховую пасту. Добавьте нарезанную кинзу и перемешайте еще раз.

Выложите начинку на баклажаны и осторожно заверните в рулет.

Приятного тебе аппетита!

Рецепт чахохбили из курицы и грецких орехов.

Время: 1 час 30 минут

1 час 30 минут Порции: 4



Чахохбили / Фото Freepik

Ингредиенты:

– 2 куриных бедра;

– 2 куриные голени;

– 3 столовые ложки масла;

– 1 репчатая луковица;

– 5 помидоров;

– 4 зубчика чеснока;

– 1 чайная ложка целого кориандра;

– 1 чайная ложка целого кумовья (звезда);

– 1/2 чайной ложки черного перца горошком;

– 1/2 чайной ложки зерен пажитника;

– 100 граммов грецких орехов;

– черный молотый перец;

– соль;

– 1/2 пучка кинзы.

Приготовление:

На сухой разогретой сковороде поджарьте все специи и переложите на ступку. Тщательно измельчите их, чтобы открыть аромат.

Курицу промойте и обсушите бумажными полотенцами. В глубокой кастрюле или сковороде с толстым дном разогрейте масло и обжарьте до золотистой корочки курицу.

Нарежьте полукольцами лук и добавьте к мясу, выжмите чеснок и добавьте специи.

Бланшируйте помидоры и снимите с них кожуру. Нарежьте случайными кусками и добавьте к мясу. Тушите все после закипания под крышкой на медленном огне 40 – 50 минут. Когда мясо начнет отставать от костей – блюдо готово.

Добавьте к ней пасту из грецких орехов, доведите до кипения чахохбили. Сдобрите специями по желанию и посыпьте мелко нарезанной зеленью кинзы.

Приятного тебе аппетита!

Ассорти из орехов с медом на зиму

Время: 30 минут



Ассорти орехов в меде / Фото 30 seconds

Ингредиенты:

– ассорти сырых орехов (грецкий, миндаль, кешью, лесной орех);

– мед.

Приготовление:

Тщательно простерилизуйте банки, в которых закручиваете ореховомедовую смесь. Также простерилизуйте и крышки.

Для этой витаминной бомбы можно использовать любые орехи. Важно, чтобы они были сырыми. Так у них сохранится максимум витаминов.

Выложите орехи в банки и залейте жидким медом. Плотно закройте все крышками и храните в прохладном темном месте.

Приятного тебе аппетита!