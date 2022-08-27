На Горіховий Спас заведено ходити до церкви і святити горіхи, а також готувати з них смачну випічку: тарти, рогалики, мигдальні бісквіти або торти.

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24 канал дібрав для вас підбірку смачних страв на Горіховий Спас: від закуски до десерту. Ми впевнені, що кожна з них сподобається вам смаком та поєднанням з іншими інгредієнтами, а готувати їх так просто!

Рецепт рулетів з баклажанів та горіхової пасти

  • Час: 2 години
  • Порції: 4


Рулети з баклажана і волоських горіхів / Фото fancyish cooking

Приготування:

  • Наріжте баклажани скибками та засоліть на 20 хвилин. Вони повинні пустити сік та гіркоту.
  • Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній скибки баклажанів з обох сторін.
  • Волоські горіхи подрібніть в блендері. Вичавіть часник та перемішайте горіхову пасту. Додайте нарізану кінзу та ще раз перемішайте.
  • Викладіть начинку на баклажани та обережно загорніть в рулет.

Смачного!

Рецепт чахохбілі з курки та волоських горіхів

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порції: 4


Чахохбілі / Фото Freepik

Приготування:

  • На сухій розігрітій сковорідці підсмажте всі спеції та перекладіть до ступки. Ретельно змеліть їх, щоб відкрити аромат.
  • Курку помийте та обсушіть паперовими рушниками. У глибокій каструлі або сковорідці з товстим дном розігрійте олію та обсмажте до золотистої скоринки курку.
  • Наріжте цибулю півкільцями та додайте до м'яса, вичавіть часник та додайте спеції.
  • Бланшуйте помідори та зніміть з них шкірку. Наріжте довільними шматками та додайте до м'яса. Тушкуйте все після закипання під кришкою на повільному вогні 40 – 50 хвилин. Коли м'ясо почне відставати від кісток – страва готова.
  • Додайте до неї пасту з волоських горіхів, доведіть до кипіння чахохбілі. Присмачте спеціями за бажанням та посипте дрібно нарізаною зеленню кінзи.

Смачного!

Асорті з горіхів з медом на зиму

  • Час: 30 хвилин


Асорті горіхів в меді / Фото 30 seconds

Приготування:

  • Ретельно простерилізуйте банки, в яких будете закручувати горіхово-медову суміш. Також простерилізуйте і кришки.
  • Для цієї вітамінної бомби можна використовувати будь-які горіхи. Важливо, щоб вони були сирими. Так у них збережеться максимум вітамінів.
  • Викладіть горіхи в банки та залийте рідким медом. Щільно закрийте все кришками та зберігайте в прохолодному, темному місці.

Смачного!