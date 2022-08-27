На Горіховий Спас заведено ходити до церкви і святити горіхи, а також готувати з них смачну випічку: тарти, рогалики, мигдальні бісквіти або торти.
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24 канал дібрав для вас підбірку смачних страв на Горіховий Спас: від закуски до десерту. Ми впевнені, що кожна з них сподобається вам смаком та поєднанням з іншими інгредієнтами, а готувати їх так просто!
Рецепт рулетів з баклажанів та горіхової пасти
- Час: 2 години
- Порції: 4
Рулети з баклажана і волоських горіхів / Фото fancyish cooking
Приготування:
- Наріжте баклажани скибками та засоліть на 20 хвилин. Вони повинні пустити сік та гіркоту.
- Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній скибки баклажанів з обох сторін.
- Волоські горіхи подрібніть в блендері. Вичавіть часник та перемішайте горіхову пасту. Додайте нарізану кінзу та ще раз перемішайте.
- Викладіть начинку на баклажани та обережно загорніть в рулет.
Смачного!
Рецепт чахохбілі з курки та волоських горіхів
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порції: 4
Чахохбілі / Фото Freepik
Приготування:
- На сухій розігрітій сковорідці підсмажте всі спеції та перекладіть до ступки. Ретельно змеліть їх, щоб відкрити аромат.
- Курку помийте та обсушіть паперовими рушниками. У глибокій каструлі або сковорідці з товстим дном розігрійте олію та обсмажте до золотистої скоринки курку.
- Наріжте цибулю півкільцями та додайте до м'яса, вичавіть часник та додайте спеції.
- Бланшуйте помідори та зніміть з них шкірку. Наріжте довільними шматками та додайте до м'яса. Тушкуйте все після закипання під кришкою на повільному вогні 40 – 50 хвилин. Коли м'ясо почне відставати від кісток – страва готова.
- Додайте до неї пасту з волоських горіхів, доведіть до кипіння чахохбілі. Присмачте спеціями за бажанням та посипте дрібно нарізаною зеленню кінзи.
Смачного!
Асорті з горіхів з медом на зиму
- Час: 30 хвилин
Асорті горіхів в меді / Фото 30 seconds
Приготування:
- Ретельно простерилізуйте банки, в яких будете закручувати горіхово-медову суміш. Також простерилізуйте і кришки.
- Для цієї вітамінної бомби можна використовувати будь-які горіхи. Важливо, щоб вони були сирими. Так у них збережеться максимум вітамінів.
- Викладіть горіхи в банки та залийте рідким медом. Щільно закрийте все кришками та зберігайте в прохолодному, темному місці.
Смачного!