На Горіховий Спас заведено ходити до церкви і святити горіхи, а також готувати з них смачну випічку: тарти, рогалики, мигдальні бісквіти або торти.

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24 канал дібрав для вас підбірку смачних страв на Горіховий Спас: від закуски до десерту. Ми впевнені, що кожна з них сподобається вам смаком та поєднанням з іншими інгредієнтами, а готувати їх так просто!

Рецепт рулетів з баклажанів та горіхової пасти

Час: 2 години

2 години Порції: 4



Рулети з баклажана і волоських горіхів / Фото fancyish cooking

Інгредієнти:

– 2 баклажани;

– 1 склянка волоських горіхів;

– 5 – 6 гілочок кінзи;

– часник;

– олія для смаження;

– сіль.

Приготування:

Наріжте баклажани скибками та засоліть на 20 хвилин. Вони повинні пустити сік та гіркоту.

Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній скибки баклажанів з обох сторін.

Волоські горіхи подрібніть в блендері. Вичавіть часник та перемішайте горіхову пасту. Додайте нарізану кінзу та ще раз перемішайте.

Викладіть начинку на баклажани та обережно загорніть в рулет.

Смачного!

Рецепт чахохбілі з курки та волоських горіхів

Час: 1 година 30 хвилин

1 година 30 хвилин Порції: 4



Чахохбілі / Фото Freepik

Інгредієнти:

– 2 курячих стегна;

– 2 курячі гомілки;

– 3 столові ложки олії;

– 1 ріпчаста цибулина;

– 5 помідорів;

– 4 зубчики часнику;

– 1 чайна ложка цілого коріандру;

– 1 чайна ложка цілого кумину (зіра);

– 1/2 чайної ложки чорного перцю горошком;

– 1/2 чайної ложки зернят пажитника;

– 100 грамів волоських горіхів;

– чорний мелений перець;

– сіль;

– 1/2 пучка кінзи.

Приготування:

На сухій розігрітій сковорідці підсмажте всі спеції та перекладіть до ступки. Ретельно змеліть їх, щоб відкрити аромат.

Курку помийте та обсушіть паперовими рушниками. У глибокій каструлі або сковорідці з товстим дном розігрійте олію та обсмажте до золотистої скоринки курку.

Наріжте цибулю півкільцями та додайте до м'яса, вичавіть часник та додайте спеції.

Бланшуйте помідори та зніміть з них шкірку. Наріжте довільними шматками та додайте до м'яса. Тушкуйте все після закипання під кришкою на повільному вогні 40 – 50 хвилин. Коли м'ясо почне відставати від кісток – страва готова.

Додайте до неї пасту з волоських горіхів, доведіть до кипіння чахохбілі. Присмачте спеціями за бажанням та посипте дрібно нарізаною зеленню кінзи.

Смачного!

Асорті з горіхів з медом на зиму

Час: 30 хвилин



Асорті горіхів в меді / Фото 30 seconds

Інгредієнти:

– асорті сирих горіхів (волоський, мигдаль, кеш'ю, лісовий горіх);

– мед.

Приготування:

Ретельно простерилізуйте банки, в яких будете закручувати горіхово-медову суміш. Також простерилізуйте і кришки.

Для цієї вітамінної бомби можна використовувати будь-які горіхи. Важливо, щоб вони були сирими. Так у них збережеться максимум вітамінів.

Викладіть горіхи в банки та залийте рідким медом. Щільно закрийте все кришками та зберігайте в прохолодному, темному місці.

Смачного!