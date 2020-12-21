Блюда в виде быка на Новый Год 2021: идеи оформления праздничных вкусностей
На новогоднем столе обязательно должно быть хотя бы одно блюдо, красиво задекорировано в виде символа 2021 года – быка (коровы). А идеи для оформления мы вам уже подготовили!
До Нового Года 2021 осталось совсем немного, а вы еще не придумали, как будете декорировать блюда к праздничному столу? SmachnoNews подготовил для вас несколько идей оформления закуски, салата и сладостей на праздничный стол в год быка 2021.
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– Пряники
– Салат
Декор салата с бычком
– Торт
– Закуска
Фигурки с бычками
– Съедобные фигурки коровок
Сырные фигурки коровок
Источник: SmachnoNews
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