На новогоднем столе обязательно должно быть хотя бы одно блюдо, красиво задекорировано в виде символа 2021 года – быка (коровы). А идеи для оформления мы вам уже подготовили!

До Нового Года 2021 осталось совсем немного, а вы еще не придумали, как будете декорировать блюда к праздничному столу? SmachnoNews подготовил для вас несколько идей оформления закуски, салата и сладостей на праздничный стол в год быка 2021.

Читайте также Салат в виде быка на Новый Год 2021: рецепт с ветчиной и грибами

– Пряники

– Салат

Декор салата с бычком

– Торт

– Закуска

Фигурки с бычками

– Съедобные фигурки коровок

Сырные фигурки коровок