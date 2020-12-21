Страви у вигляді бика на Новий Рік 2021: ідеї оформлення святкових смаколиків
На новорічному столі обов'язково має бути хоча б одна страва красиво задекорована у вигляді символу 2021 року – бичка (корови). А ідеї для оформлення ми вам вже підготували!
До Нового Року 2021 залишилось зовсім трішки, а ви ще не придумали, як будете декорувати страви до святкового столу? SmachnoNews підготував для вас декілька ідей оформлення закуски, салату та солодощів на святковий стіл в рік бика 2021.
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– Пряники
– Салат
Декор салату з бичком
– Торт
– Закуска
Фігурки з бичками
– Їстівні фігурки корівок
Сирні фігурки корівок
Джерело: SmachnoNews
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