На новорічному столі обов'язково має бути хоча б одна страва красиво задекорована у вигляді символу 2021 року – бичка (корови). А ідеї для оформлення ми вам вже підготували!

До Нового Року 2021 залишилось зовсім трішки, а ви ще не придумали, як будете декорувати страви до святкового столу? SmachnoNews підготував для вас декілька ідей оформлення закуски, салату та солодощів на святковий стіл в рік бика 2021.

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– Пряники

– Салат

Декор салату з бичком

– Торт

– Закуска

Фігурки з бичками

– Їстівні фігурки корівок

Сирні фігурки корівок