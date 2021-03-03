Мы подготовили для вас календарь Великого поста 2021 года с четкими указаниями на каждый день.

С 15 марта 2021 года по 1 мая 2021 года продлится один из самых длинных и строгих постов. Верующие строго соблюдают все правила поста и не употребляют мясо, молочные продукты и яйца, а также все блюда с содержанием указанных продуктов, в том числе и выпечку, соусы и сладости.

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Помните, что понедельник, среда и пятница – самые суровые дни поста. Это дни сухоядения, когда разрешено питаться только невареными блюдами без масла.

Меню на Великий пост: питание по дням

15 марта (понедельник) – высшая степень строгости поста, то есть полное воздержание от еды.

16 марта (вторник) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

17 марта (среда) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

18 марта (четверг) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

19 марта (пятница) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

20 марта (суббота) – горячая пища с маслом – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением растительного масла.

21 марта (воскресенье) – горячая пища с маслом – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением растительного масла.

22 марта (понедельник) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

23 марта (вторник) – горячая пища без масла – разрешается вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы).

24 марта (среда) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

25 марта (четверг) – горячая пища без масла – дозволяется вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы).

26 марта (пятница) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

27 марта (суббота) – горячая пища с маслом – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением растительного масла.

28 марта (воскресенье) – горячая пища с маслом – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением растительного масла.

29 марта (понедельник) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

30 марта (вторник) – горячая пища без масла – дозволяется вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы).

31 марта (среда) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

1 апреля (четверг) – горячая пища без масла – дозволяется вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы).

2 апреля (пятница) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

3 апреля (суббота) – горячая пища с маслом – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением растительного масла.

4 апреля (воскресенье) – горячая пища с маслом – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением растительного масла.

5 апреля (понедельник) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

6 апреля (вторник) – горячая пища без масла – дозволяется вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы).

7 апреля (среда) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

8 апреля (четверг) – горячая пища без масла – дозволяется вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы).

9 апреля (пятница) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

10 апреля (суббота) – горячая пища с маслом – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением растительного масла.

11 апреля (воскресенье) – горячая пища с маслом – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением растительного масла.

12 апреля (понедельник) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

13 апреля (вторник) – горячая пища без масла – дозволяется вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы).

14 апреля (среда) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

15 апреля (четверг) – горячая пища без масла – дозволяется вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы).

16 апреля (пятница) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

17 апреля (суббота) – горячая пища с маслом – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением растительного масла.

18 апреля (воскресенье) – горячая пища с маслом – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением растительного масла.

19 апреля (понедельник) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

20 апреля (вторник) – горячая пища без масла – дозволяется вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы).

21 апреля (среда) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

22 апреля (четверг) – горячая пища без масла – дозволяется вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы).

23 апреля (пятница) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

24 апреля (суббота) – Лазарева суббота – разрешается потребление рыбной икры, вареной растительной пищи (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением растительного масла.

25 апреля (воскресенье) – Вербное воскресенье – разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.

26 апреля (понедельник) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

27 апреля (вторник) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

28 апреля (среда) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

29 апреля (четверг) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

30 апреля (пятница) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

1 мая (суббота) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.