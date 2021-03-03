Когда начинается Великий пост 2021: календарь питания по дням
Мы подготовили для вас календарь Великого поста 2021 года с четкими указаниями на каждый день.
Источник:24 канал
С 15 марта 2021 года по 1 мая 2021 года продлится один из самых длинных и строгих постов. Верующие строго соблюдают все правила поста и не употребляют мясо, молочные продукты и яйца, а также все блюда с содержанием указанных продуктов, в том числе и выпечку, соусы и сладости.
Читайте также Пусть думают, что хотят, но борщ украинский, – NYT написало об Ольге Габбро и секрете ее борща
Помните, что понедельник, среда и пятница – самые суровые дни поста. Это дни сухоядения, когда разрешено питаться только невареными блюдами без масла.
Меню на Великий пост: питание по дням
15 марта (понедельник) – высшая степень строгости поста, то есть полное воздержание от еды.
16 марта (вторник) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
17 марта (среда) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
18 марта (четверг) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
19 марта (пятница) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
20 марта (суббота) – горячая пища с маслом – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением растительного масла.
21 марта (воскресенье) – горячая пища с маслом – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением растительного масла.
22 марта (понедельник) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
23 марта (вторник) – горячая пища без масла – разрешается вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы).
24 марта (среда) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
25 марта (четверг) – горячая пища без масла – дозволяется вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы).
26 марта (пятница) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
27 марта (суббота) – горячая пища с маслом – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением растительного масла.
28 марта (воскресенье) – горячая пища с маслом – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением растительного масла.
29 марта (понедельник) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
30 марта (вторник) – горячая пища без масла – дозволяется вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы).
31 марта (среда) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
1 апреля (четверг) – горячая пища без масла – дозволяется вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы).
2 апреля (пятница) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
3 апреля (суббота) – горячая пища с маслом – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением растительного масла.
4 апреля (воскресенье) – горячая пища с маслом – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением растительного масла.
5 апреля (понедельник) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
6 апреля (вторник) – горячая пища без масла – дозволяется вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы).
7 апреля (среда) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
8 апреля (четверг) – горячая пища без масла – дозволяется вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы).
9 апреля (пятница) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
10 апреля (суббота) – горячая пища с маслом – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением растительного масла.
11 апреля (воскресенье) – горячая пища с маслом – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением растительного масла.
12 апреля (понедельник) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
13 апреля (вторник) – горячая пища без масла – дозволяется вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы).
14 апреля (среда) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
15 апреля (четверг) – горячая пища без масла – дозволяется вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы).
16 апреля (пятница) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
17 апреля (суббота) – горячая пища с маслом – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением растительного масла.
18 апреля (воскресенье) – горячая пища с маслом – разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением растительного масла.
19 апреля (понедельник) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
20 апреля (вторник) – горячая пища без масла – дозволяется вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы).
21 апреля (среда) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
22 апреля (четверг) – горячая пища без масла – дозволяется вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы).
23 апреля (пятница) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
24 апреля (суббота) – Лазарева суббота – разрешается потребление рыбной икры, вареной растительной пищи (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением растительного масла.
25 апреля (воскресенье) – Вербное воскресенье – разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.
26 апреля (понедельник) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
27 апреля (вторник) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
28 апреля (среда) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
29 апреля (четверг) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
30 апреля (пятница) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
1 мая (суббота) – сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
Поделиться новостью