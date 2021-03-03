Коли починається Великий піст 2021: календар харчування по днях
Ми підготували для вас календар Великого посту 2021 року з чіткими вказівками на кожен день.
Джерело:24 канал
З 15 березня 2021 року до 1 травня 2021 року триватиме один з найдовших та найсуворіших постів. Віряни строго дотримуються всіх правил посту та не вживають м’ясо, молочні продукти та яйця, а також усі страви з вмістом зазначених продуктів, зокрема й випічка, соуси та солодощі.
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Пам'ятайте, що понеділок, середа та п’ятниця – найсуворіші дні посту. Це дні сухоїдіння, коли дозволено харчуватися лише невареними стравами без олії.
Меню на Великий піст: харчування по днях
15 березня (понеділок) – вищий ступінь суворості посту, тобто повне утримання від їжі
16 березня (вівторок) – сухоїдіння – споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед
17 березня (середа) – сухоїдіння – споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед
18 березня (четвер) – сухоїдіння – споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед
19 березня (п’ятниця) – сухоїдіння – споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед
20 березня (субота) – гаряча їжа з олією – дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії
21 березня (неділя) – гаряча їжа з олією – дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії
22 березня (понеділок) – сухоїдіння – споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед
23 березня (вівторок) – гаряча їжа без олії – дозволяється варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби)
24 березня (середа) – сухоїдіння – споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед.
25 березня (четвер) – гаряча їжа без олії – дозволяється варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби)
26 березня (п’ятниця) – сухоїдіння – споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед.
27 березня (субота) – гаряча їжа з олією – дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії.
28 березня (неділя) – гаряча їжа з олією – дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії
29 березня (понеділок) – сухоїдіння – споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед
30 березня (вівторок) – гаряча їжа без олії – дозволяється варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби)
31 березня (середа) – сухоїдіння – споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед
1 квітня (четвер) – гаряча їжа без олії – дозволяється варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби)
2 квітня (п’ятниця) – сухоїдіння – споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед
3 квітня (субота) – гаряча їжа з олією – дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії
4 квітня (неділя) – гаряча їжа з олією – дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії
5 квітня (понеділок) – сухоїдіння – споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед
6 квітня (вівторок) – гаряча їжа без олії – дозволяється варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби)
7 квітня (середа) – сухоїдіння – споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед
8 квітня (четвер) – гаряча їжа без олії – дозволяється варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби)
9 квітня (п’ятниця) – сухоїдіння – споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед
10 квітня (субота) – гаряча їжа з олією – дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії
11 квітня (неділя) – гаряча їжа з олією – дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії
12 квітня (понеділок) – сухоїдіння – споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед
13 квітня (вівторок) – гаряча їжа без олії – дозволяється варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби)
14 квітня (середа) – сухоїдіння – споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед
15 квітня (четвер) – гаряча їжа без олії – дозволяється варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби)
16 квітня (п’ятниця) – сухоїдіння – споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед
17 квітня (субота) – гаряча їжа з олією – дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії
18 квітня (неділя) – гаряча їжа з олією – дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії
19 квітня (понеділок) – сухоїдіння – споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед
20 квітня (вівторок) – гаряча їжа без олії – дозволяється варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби)
21 квітня (середа) – сухоїдіння – споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед
22 квітня (четвер) – гаряча їжа без олії – дозволяється варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби)
23 квітня (п’ятниця) – сухоїдіння – споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед.
24 квітня (субота) – Лазарева субота – дозволяється споживання рибної ікри, вареної рослинної їжі (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії
25 квітня (неділя) – Вербна неділя – дозволяється поласувати стравами з риби і морепродуктів
26 квітня (понеділок) – сухоїдіння – споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед
27 квітня (вівторок) – сухоїдіння – споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед
28 квітня (середа) – сухоїдіння – споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед
29 квітня (четвер) – сухоїдіння – споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед.
30 квітня (п’ятниця) – сухоїдіння – споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед
1 травня (субота) – сухоїдіння – споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед.
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