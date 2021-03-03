Ми підготували для вас календар Великого посту 2021 року з чіткими вказівками на кожен день.

З 15 березня 2021 року до 1 травня 2021 року триватиме один з найдовших та найсуворіших постів. Віряни строго дотримуються всіх правил посту та не вживають м’ясо, молочні продукти та яйця, а також усі страви з вмістом зазначених продуктів, зокрема й випічка, соуси та солодощі.

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Пам'ятайте, що понеділок, середа та п’ятниця – найсуворіші дні посту. Це дні сухоїдіння, коли дозволено харчуватися лише невареними стравами без олії.

Меню на Великий піст: харчування по днях

15 березня (понеділок) – вищий ступінь суворості посту, тобто повне утримання від їжі

16 березня (вівторок) – сухоїдіння – споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед

17 березня (середа) – сухоїдіння – споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед

18 березня (четвер) – сухоїдіння – споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед

19 березня (п’ятниця) – сухоїдіння – споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед

20 березня (субота) – гаряча їжа з олією – дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії

21 березня (неділя) – гаряча їжа з олією – дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії

22 березня (понеділок) – сухоїдіння – споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед

23 березня (вівторок) – гаряча їжа без олії – дозволяється варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби)

24 березня (середа) – сухоїдіння – споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед.

25 березня (четвер) – гаряча їжа без олії – дозволяється варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби)

26 березня (п’ятниця) – сухоїдіння – споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед.

27 березня (субота) – гаряча їжа з олією – дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії.

28 березня (неділя) – гаряча їжа з олією – дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії

29 березня (понеділок) – сухоїдіння – споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед

30 березня (вівторок) – гаряча їжа без олії – дозволяється варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби)

31 березня (середа) – сухоїдіння – споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед

1 квітня (четвер) – гаряча їжа без олії – дозволяється варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби)

2 квітня (п’ятниця) – сухоїдіння – споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед

3 квітня (субота) – гаряча їжа з олією – дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії

4 квітня (неділя) – гаряча їжа з олією – дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії

5 квітня (понеділок) – сухоїдіння – споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед

6 квітня (вівторок) – гаряча їжа без олії – дозволяється варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби)

7 квітня (середа) – сухоїдіння – споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед

8 квітня (четвер) – гаряча їжа без олії – дозволяється варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби)

9 квітня (п’ятниця) – сухоїдіння – споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед

10 квітня (субота) – гаряча їжа з олією – дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії

11 квітня (неділя) – гаряча їжа з олією – дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії

12 квітня (понеділок) – сухоїдіння – споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед

13 квітня (вівторок) – гаряча їжа без олії – дозволяється варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби)

14 квітня (середа) – сухоїдіння – споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед

15 квітня (четвер) – гаряча їжа без олії – дозволяється варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби)

16 квітня (п’ятниця) – сухоїдіння – споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед

17 квітня (субота) – гаряча їжа з олією – дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії

18 квітня (неділя) – гаряча їжа з олією – дозволяється варена рослинна їжа (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії

19 квітня (понеділок) – сухоїдіння – споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед

20 квітня (вівторок) – гаряча їжа без олії – дозволяється варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби)

21 квітня (середа) – сухоїдіння – споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед

22 квітня (четвер) – гаряча їжа без олії – дозволяється варена рослинна їжа без олії (каші, супи, тушковані овочі, гриби)

23 квітня (п’ятниця) – сухоїдіння – споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед.

24 квітня (субота) – Лазарева субота – дозволяється споживання рибної ікри, вареної рослинної їжі (каші, супи, тушковані овочі, гриби) з додаванням олії

25 квітня (неділя) – Вербна неділя – дозволяється поласувати стравами з риби і морепродуктів

26 квітня (понеділок) – сухоїдіння – споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед

27 квітня (вівторок) – сухоїдіння – споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед

28 квітня (середа) – сухоїдіння – споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед

29 квітня (четвер) – сухоїдіння – споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед.

30 квітня (п’ятниця) – сухоїдіння – споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед

1 травня (субота) – сухоїдіння – споживання невареної їжі рослинного походження: хліб, вода, сіль, сирі фрукти та овочі, сухофрукти, горіхи, мед.