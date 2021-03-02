Ольга Габро с Житомирщины поделилась своим секретным рецептом борща с американским изданием New York Times.

Авторы New York Times Маричка Вареникова и Эндрю Крамер написали об украинско-российских спорах вокруг борща, а украшением материала стала приятная женщина с Житомирщины госпожа Оля, которая поделилась с изданием рецептом своего секретного борща.

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Ольга Габбро из села Борщев с Житомирщины получила экземпляр со своим портретом в американском издании New York Times недавно, хотя напечатанный материал вышел еще в ноябре.

Пусть думают, что хотят, но борщ – украинский, – цитировали журналисты Ольгу Габбро.



Ольга Габро/Фото Марички Варениковой

Госпожа Ольга рассказала, как готовит борщ и рассказала несколько секретов из своего рецепта:

Нужно отдельно варить мясо, фасоль и картофель, отдельно – свеклу и морковь. А смешать все только перед подачей на стол,

– отметила Ольга Габро.

Фотограф Оксана Парафенюк также сняла для NYT, как Ольга готовит борщ, и на развороте газеты можно увидеть именно эту фотографию.

К слову, 21 декабря 2020 года эксперты ресторанного путеводителя Michelin посетили Россию и отнесли украинский борщ к русской национальной кухне. Такие заявления возмутили украинцев и вызвали шквал гневных комментариев: "Борщ – это национальное украинское блюдо", "Как вам не стыдно, борщ – это украинское блюдо", "Борщ – это не национальное русское блюдо, их национальное блюдо – это щи".