Пусть думают, что хотят, но борщ украинский, – NYT опубликовало Ольгу Габро и секрет ее борща
Ольга Габро с Житомирщины поделилась своим секретным рецептом борща с американским изданием New York Times.
Источник:BBC News Ukrainian
Авторы New York Times Маричка Вареникова и Эндрю Крамер написали об украинско-российских спорах вокруг борща, а украшением материала стала приятная женщина с Житомирщины госпожа Оля, которая поделилась с изданием рецептом своего секретного борща.
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Ольга Габбро из села Борщев с Житомирщины получила экземпляр со своим портретом в американском издании New York Times недавно, хотя напечатанный материал вышел еще в ноябре.
Пусть думают, что хотят, но борщ – украинский, – цитировали журналисты Ольгу Габбро.
Ольга Габро/Фото Марички Варениковой
Госпожа Ольга рассказала, как готовит борщ и рассказала несколько секретов из своего рецепта:
Нужно отдельно варить мясо, фасоль и картофель, отдельно – свеклу и морковь. А смешать все только перед подачей на стол,
– отметила Ольга Габро.
Фотограф Оксана Парафенюк также сняла для NYT, как Ольга готовит борщ, и на развороте газеты можно увидеть именно эту фотографию.
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