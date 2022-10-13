Оладьи из квашеной капусты – это вкусное и дешевое блюдо. А еще это очень хорошая альтернатива дерунам, которыми вряд ли кого-нибудь удивишь.

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Квашеная капуста – далеко не тот ингредиент, с которым ассоциируются оладьи, но это блюдо способно удивить даже тех, кто имеет огромный кулинарный опыт.

Рецепт оладий из квашеной капусты

Время: 45 минут

Порций: 4

Невероятно аппетитно / Фото czte ryfajery

Ингредиенты:

300 грамм квашеной капусты;

1 лук;

1 яйцо;

200 миллилитров воды;

1 стакан пшеничной муки;

масло для жарки;

примерно половина чайной ложки соли и черного молотого перца;

тмин по вкусу;

петрушка и сметана для подачи.

Приготовление: