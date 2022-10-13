Оладьи из квашеной капусты – это вкусное и дешевое блюдо. А еще это очень хорошая альтернатива дерунам, которыми вряд ли кого-нибудь удивишь.
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Квашеная капуста – далеко не тот ингредиент, с которым ассоциируются оладьи, но это блюдо способно удивить даже тех, кто имеет огромный кулинарный опыт.
Рецепт оладий из квашеной капусты
Время: 45 минут
Порций: 4
Невероятно аппетитно / Фото czte ryfajery
Ингредиенты:
- 300 грамм квашеной капусты;
- 1 лук;
- 1 яйцо;
- 200 миллилитров воды;
- 1 стакан пшеничной муки;
- масло для жарки;
- примерно половина чайной ложки соли и черного молотого перца;
- тмин по вкусу;
- петрушка и сметана для подачи.
Приготовление:
- Капусту слегка отожмите от лишнего сока и нашинкуйте.
- Лук мелко нашинкуйте или натрите на терке.
- В миске смешайте муку с яйцом и водой, чтобы получилось рыхлое тесто, как для блинов.
- Добавьте в миску капусту, лук, тмин, соль, перец и перемешайте.
- На сковороде разогрейте растительное масло. Ложкой выложите небольшие оладьи, разровняйте по всей поверхности и обжарьте с каждой стороны до золотистой корочки. Это занимает в среднем примерно 2 – 3 минуты.
- Подавайте со сметаной и зеленью.