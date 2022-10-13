Оладки з квашеної капусти – це смачна та дешева страва. А ще це дуже хороша альтернатива дерунам, якими вже навряд чи когось здивуєш.
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Квашена капуста – далеко не той інгредієнт, з яким асоціюються оладки, але ця страва здатна здивувати навіть тих, хто має величезний кулінарний досвід.
Рецепт оладок з квашеної капусти
Час: 45 хвилин
Порцій: 4
Неймовірно апетитно / Фото czte ryfajery
Інгредієнти:
- 300 грамів квашеної капусти;
- 1 цибулина;
- 1 яйце;
- 200 мілілітрів води;
- 1 стакан пшеничного борошна;
- олія для смаження;
- приблизно половина чайної ложки солі і чорного меленого перцю;
- кмин до смаку;
- петрушка і сметана для подачі.
Приготування:
- Капусту злегка відіжміть від зайвого соку і нашаткуйте.
- Цибулю дрібно наріжте або натріть на тертці.
- У мисці змішайте борошно з яйцем і водою, щоб вийшло пухке тісто, як для млинців.
- Додайте в миску капусту, цибулю, кмин, сіль, перець і перемішайте.
- На сковороді розігрійте олію. Ложкою викладіть невеликі оладки, розрівняйте по всій поверхні і обсмажте з кожного боку до золотистої скоринки. Це займає в середньому приблизно 2 – 3 хвилини.
- Подавайте зі сметаною і зеленню.