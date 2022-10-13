Оладки з квашеної капусти – це смачна та дешева страва. А ще це дуже хороша альтернатива дерунам, якими вже навряд чи когось здивуєш.

Буде цікаво Рецепт курячих гомілок в беконі, що ідеально підійдуть до застілля з сім'єю чи друзями

Квашена капуста – далеко не той інгредієнт, з яким асоціюються оладки, але ця страва здатна здивувати навіть тих, хто має величезний кулінарний досвід.

Рецепт оладок з квашеної капусти

Час: 45 хвилин
Порцій: 4

Неймовірно апетитно / Фото czte ryfajery

Інгредієнти:

  • 300 грамів квашеної капусти;
  • 1 цибулина;
  • 1 яйце;
  • 200 мілілітрів води;
  • 1 стакан пшеничного борошна;
  • олія для смаження;
  • приблизно половина чайної ложки солі і чорного меленого перцю;
  • кмин до смаку;
  • петрушка і сметана для подачі.

Приготування:

  1. Капусту злегка відіжміть від зайвого соку і нашаткуйте.
  2. Цибулю дрібно наріжте або натріть на тертці.
  3. У мисці змішайте борошно з яйцем і водою, щоб вийшло пухке тісто, як для млинців.
  4. Додайте в миску капусту, цибулю, кмин, сіль, перець і перемішайте.
  5. На сковороді розігрійте олію. Ложкою викладіть невеликі оладки, розрівняйте по всій поверхні і обсмажте з кожного боку до золотистої скоринки. Це займає в середньому приблизно 2 – 3 хвилини.
  6. Подавайте зі сметаною і зеленню.