Дешево и сердито: рецепт оладий из квашеной капусты

13 октября 2022 , 10:41
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Источник:

cztery fajery

Рецепт оладий из квашеной капусты очень прост. Достаточно нашинковать квашеную капусту и лук, смешать с тестом и обжарить.

Оладьи из квашеной капусты – это вкусное и дешевое блюдо. А еще это очень хорошая альтернатива дерунам, которыми вряд ли кого-нибудь удивишь.

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Квашеная капуста – далеко не тот ингредиент, с которым ассоциируются оладьи, но это блюдо способно удивить даже тех, кто имеет огромный кулинарный опыт.

Рецепт оладий из квашеной капусты

Время: 45 минут
Порций: 4

Невероятно аппетитно / Фото czte ryfajery

Ингредиенты:

  • 300 грамм квашеной капусты;
  • 1 лук;
  • 1 яйцо;
  • 200 миллилитров воды;
  • 1 стакан пшеничной муки;
  • масло для жарки;
  • примерно половина чайной ложки соли и черного молотого перца;
  • тмин по вкусу;
  • петрушка и сметана для подачи.

Приготовление:

  1. Капусту слегка отожмите от лишнего сока и нашинкуйте.
  2. Лук мелко нашинкуйте или натрите на терке.
  3. В миске смешайте муку с яйцом и водой, чтобы получилось рыхлое тесто, как для блинов.
  4. Добавьте в миску капусту, лук, тмин, соль, перец и перемешайте.
  5. На сковороде разогрейте растительное масло. Ложкой выложите небольшие оладьи, разровняйте по всей поверхности и обжарьте с каждой стороны до золотистой корочки. Это занимает в среднем примерно 2 – 3 минуты.
  6. Подавайте со сметаной и зеленью.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська