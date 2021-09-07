Блюдо для ленивых за 5 минут: рецепт вкусной пиццы на сковороде с курицей

Пицца на сковороде – вкусное и быстрое блюдо, которое точно полюбит ваша семья.

Если у вас нет времени замешивать дрожжевое тесто или вы просто не любите иметь с ним дело, мы подготовили для вас идеальный вариант быстрой пиццы на сковородке.

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Начинка в блюде может быть разной, главное не переборщить с количеством добавленных ингредиентов.

Рецепт пиццы на сковородке

Время: 5 – 10 минут

5 – 10 минут Порции: 2



Пицца / Фото Повар

Приготовление:

Чтобы приготовить тесто для пиццы, смешайте сметану или майонез в глубокой миске. Выбейте яйца и перемешайте. Добавьте муку в миску с другими ингредиентами и тщательно перемешайте тесто. Сковороду разогрейте и смажьте маслом. Вылейте готовое тесто в сковороду и начинайте выкладывать начинку. Порежьте курятину кусочками и выложите на тесто. Помидор помойте, порежьте кольцами и тоже добавьте к пицце. Посыпьте блюдо кукурузой. Натрите сыр на крупной терке и обильно посыпьте сверху, накройте блюдо крышкой. Жарьте пиццу на маленьком огне под крышкой 5 минут. Снимите крышку и переложите блюдо на тарелку. Подавайте к столу горячей. Приятного аппетита!

– 8 ст. л. муки;– 8 ст. л. сметаны или майонеза;– 2 куриных яйца,– отварная куриная грудка;– 100 г твердого сыра;– помидор на ваш вкус;– кукуруза на ваш вкус.