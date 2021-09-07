Блюдо для ленивых за 5 минут: рецепт вкусной пиццы на сковороде с курицей
Источник:24 канал
Пицца на сковороде – вкусное и быстрое блюдо, которое точно полюбит ваша семья.
Если у вас нет времени замешивать дрожжевое тесто или вы просто не любите иметь с ним дело, мы подготовили для вас идеальный вариант быстрой пиццы на сковородке.
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Начинка в блюде может быть разной, главное не переборщить с количеством добавленных ингредиентов.
Рецепт пиццы на сковородке
- Время: 5 – 10 минут
- Порции: 2
Пицца / Фото Повар
– 8 ст. л. муки;
– 8 ст. л. сметаны или майонеза;
– 2 куриных яйца,
– отварная куриная грудка;
– 100 г твердого сыра;
– помидор на ваш вкус;
– кукуруза на ваш вкус.
Приготовление:
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Чтобы приготовить тесто для пиццы, смешайте сметану или майонез в глубокой миске. Выбейте яйца и перемешайте.
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Добавьте муку в миску с другими ингредиентами и тщательно перемешайте тесто.
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Сковороду разогрейте и смажьте маслом. Вылейте готовое тесто в сковороду и начинайте выкладывать начинку.
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Порежьте курятину кусочками и выложите на тесто.
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Помидор помойте, порежьте кольцами и тоже добавьте к пицце. Посыпьте блюдо кукурузой.
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Натрите сыр на крупной терке и обильно посыпьте сверху, накройте блюдо крышкой.
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Жарьте пиццу на маленьком огне под крышкой 5 минут.
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Снимите крышку и переложите блюдо на тарелку. Подавайте к столу горячей. Приятного аппетита!