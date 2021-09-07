Блюдо для ленивых за 5 минут: рецепт вкусной пиццы на сковороде с курицей

7 сентября 2021 , 14:30
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Источник:

24 канал

Пицца на сковороде – вкусное и быстрое блюдо, которое точно полюбит ваша семья.

Если у вас нет времени замешивать дрожжевое тесто или вы просто не любите иметь с ним дело, мы подготовили для вас идеальный вариант быстрой пиццы на сковородке.

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Начинка в блюде может быть разной, главное не переборщить с количеством добавленных ингредиентов.

Рецепт пиццы на сковородке

  • Время: 5 – 10 минут
  • Порции: 2


Пицца / Фото Повар

Ингредиенты:
– 8 ст. л. муки;
– 8 ст. л. сметаны или майонеза;
– 2 куриных яйца,
– отварная куриная грудка;
– 100 г твердого сыра;
– помидор на ваш вкус;
– кукуруза на ваш вкус.

Приготовление:

  1. Чтобы приготовить тесто для пиццы, смешайте сметану или майонез в глубокой миске. Выбейте яйца и перемешайте.

  2. Добавьте муку в миску с другими ингредиентами и тщательно перемешайте тесто.

  3. Сковороду разогрейте и смажьте маслом. Вылейте готовое тесто в сковороду и начинайте выкладывать начинку.

  4. Порежьте курятину кусочками и выложите на тесто.

  5. Помидор помойте, порежьте кольцами и тоже добавьте к пицце. Посыпьте блюдо кукурузой.

  6. Натрите сыр на крупной терке и обильно посыпьте сверху, накройте блюдо крышкой.

  7. Жарьте пиццу на маленьком огне под крышкой 5 минут.

  8. Снимите крышку и переложите блюдо на тарелку. Подавайте к столу горячей. Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак