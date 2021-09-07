Якщо у вас не має часу замішувати дріжджове тісто чи ви просто не любите мати з ним справу, ми підготували для вас ідеальний варіант швидкої піци на сковорідці.

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Начинка у страві може бути різною, головне не переборщити із кількістю доданих інгредієнтів.

Рецепт піци на сковорідці

Час: 5 – 10 хвилин

5 – 10 хвилин Порції: 2



Піца / Фото Кухар

Інгредієнти:

– 8 ст. л. борошна;

– 8 ст. л. сметани або майонезу;

– 2 курячих яйця;

– відварена куряча грудка;

– 100 г твердого сиру;

– помідор на ваш смак;

– кукурудза на ваш смак.

Приготування:

Щоб приготувати тісто для піци, змішайте сметану або майонез у глибокій мисці. Вибийте яйця та перемішайте.

Додайте борошно в миску з іншими інгредієнтами та ретельно вимішайте тісто.

Сковорідку розігрійте та змастіть олією. Вилийте готове тісто в сковорідку та починайте викладати начинку.

Поріжте курятину шматочками та викладіть на тісто.

Помідор помийте, поріжте кільцями та теж додайте до піци. Посипте страву кукурудзою.

Натріть твердий сир на грубій терці та рясно посипте зверху, накрийте страву кришкою.

Смажте піцу на маленькому вогні під кришкою 5 хвилин.