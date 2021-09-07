Якщо у вас не має часу замішувати дріжджове тісто чи ви просто не любите мати з ним справу, ми підготували для вас ідеальний варіант швидкої піци на сковорідці.
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Начинка у страві може бути різною, головне не переборщити із кількістю доданих інгредієнтів.
Рецепт піци на сковорідці
- Час: 5 – 10 хвилин
- Порції: 2
Піца / Фото Кухар
Приготування:
- Щоб приготувати тісто для піци, змішайте сметану або майонез у глибокій мисці. Вибийте яйця та перемішайте.
- Додайте борошно в миску з іншими інгредієнтами та ретельно вимішайте тісто.
- Сковорідку розігрійте та змастіть олією. Вилийте готове тісто в сковорідку та починайте викладати начинку.
- Поріжте курятину шматочками та викладіть на тісто.
- Помідор помийте, поріжте кільцями та теж додайте до піци. Посипте страву кукурудзою.
- Натріть твердий сир на грубій терці та рясно посипте зверху, накрийте страву кришкою.
- Смажте піцу на маленькому вогні під кришкою 5 хвилин.
- Зніміть кришку та перекладіть страву на тарілку. Подавайте до столу гарячою. Смачного!