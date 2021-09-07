Если у вас нет времени замешивать дрожжевое тесто или вы просто не любите иметь с ним дело, мы подготовили для вас идеальный вариант быстрой пиццы на сковородке.

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Начинка в блюде может быть разной, главное не переборщить с количеством добавленных ингредиентов.

Рецепт пиццы на сковородке

Время: 5 – 10 минут

5 – 10 минут Порции: 2



Пицца / Фото Повар

Ингредиенты:

– 8 ст. л. муки;

– 8 ст. л. сметаны или майонеза;

– 2 куриных яйца,

– отварная куриная грудка;

– 100 г твердого сыра;

– помидор на ваш вкус;

– кукуруза на ваш вкус.

Приготовление: