Блюдо за 15 минут: быстрый рецепт запеченного лосося с лимонным соусом

Нежный запеченный лосось с лимонно-сливочным соусом – быстрый и простой рецепт обеда или ужина.

Запеченный лосось идеально подходит для семейного застолья или для быстрого обеда, когда у вас нет времени готовить. Блюдо диетическое и питательное, не повредит вашей фигуре.

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Рецепт запеченного лосося

Время: 15 минут

15 минут Порции: 4



Фото Café delites

– 4 филе лосося без кожи;– 2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока;– 1 столовая ложка оливкового масла;– 1 столовая ложка измельченного чеснока;– 2 столовые ложки сухого белого вина;– соль;– черный молотый перец.– 1/4 стакана сливочного масла;– 2 чайные ложки измельченного чеснока;– 2 столовые ложки сухого белого вина;– 1/2 стакана сливок;– 1 – 2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока;– 1 столовая ложка свежей измельченной петрушки.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 220 градусов. Форму для запекания слегка смажьте растительным маслом.

Обсушите кусочки лосося бумажным полотенцем, чтобы избавиться от лишней влаги.

Смешайте лимонный сок, оливковое масло, чеснок и вино. Натрите рыбу приготовленной смесью и выложите в форму для запекания. Сдобрите щепоткой соли и черного молотого перца.



Фото Café delites

Выпекайте рыбу в духовке 10 – 12 минут.

Приготовим соус. Растопите сливочное масло, добавьте чеснок и готовьте в сотейнике до появления аромата (30 секунд).

Влейте вино и проварите смесь 2 – 3 минуты. Добавьте сливки и варите, пока соус немного не загустеет.



Фото Café delites

Снимите соус с огня, добавьте лимонный сок, кусочки лимона и измельченную петрушку.

Залейте приготовленный лосось, оставьте на несколько минут, чтобы сок рыбы и соус соединились.



Фото Café delites

Приятного аппетита!