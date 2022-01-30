Блюдо за 15 минут: быстрый рецепт запеченного лосося с лимонным соусом
30 января 2022 , 10:21Читати новину українською
Источник:Café delites
Нежный запеченный лосось с лимонно-сливочным соусом – быстрый и простой рецепт обеда или ужина.
Запеченный лосось идеально подходит для семейного застолья или для быстрого обеда, когда у вас нет времени готовить. Блюдо диетическое и питательное, не повредит вашей фигуре.
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Рецепт запеченного лосося
- Время: 15 минут
- Порции: 4
Фото Café delites
– 4 филе лосося без кожи;
– 2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– 1 столовая ложка измельченного чеснока;
– 2 столовые ложки сухого белого вина;
– соль;
– черный молотый перец.
Для соуса:
– 1/4 стакана сливочного масла;
– 2 чайные ложки измельченного чеснока;
– 2 столовые ложки сухого белого вина;
– 1/2 стакана сливок;
– 1 – 2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока;
– 1 столовая ложка свежей измельченной петрушки.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 220 градусов. Форму для запекания слегка смажьте растительным маслом.
- Обсушите кусочки лосося бумажным полотенцем, чтобы избавиться от лишней влаги.
- Смешайте лимонный сок, оливковое масло, чеснок и вино. Натрите рыбу приготовленной смесью и выложите в форму для запекания. Сдобрите щепоткой соли и черного молотого перца.
Фото Café delites
- Выпекайте рыбу в духовке 10 – 12 минут.
- Приготовим соус. Растопите сливочное масло, добавьте чеснок и готовьте в сотейнике до появления аромата (30 секунд).
- Влейте вино и проварите смесь 2 – 3 минуты. Добавьте сливки и варите, пока соус немного не загустеет.
Фото Café delites
- Снимите соус с огня, добавьте лимонный сок, кусочки лимона и измельченную петрушку.
- Залейте приготовленный лосось, оставьте на несколько минут, чтобы сок рыбы и соус соединились.
Фото Café delites
Приятного аппетита!