Запеченный лосось идеально подходит для семейного застолья или для быстрого обеда, когда у вас нет времени готовить. Блюдо диетическое и питательное, не повредит вашей фигуре.

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Рецепт запеченного лосося

  • Время: 15 минут
  • Порции: 4


Фото Café delites

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 220 градусов. Форму для запекания слегка смажьте растительным маслом.
  1. Обсушите кусочки лосося бумажным полотенцем, чтобы избавиться от лишней влаги.
  1. Смешайте лимонный сок, оливковое масло, чеснок и вино. Натрите рыбу приготовленной смесью и выложите в форму для запекания. Сдобрите щепоткой соли и черного молотого перца.


Фото Café delites

  1. Выпекайте рыбу в духовке 10 – 12 минут.
  1. Приготовим соус. Растопите сливочное масло, добавьте чеснок и готовьте в сотейнике до появления аромата (30 секунд).
  1. Влейте вино и проварите смесь 2 – 3 минуты. Добавьте сливки и варите, пока соус немного не загустеет.


Фото Café delites

  1. Снимите соус с огня, добавьте лимонный сок, кусочки лимона и измельченную петрушку.
  1. Залейте приготовленный лосось, оставьте на несколько минут, чтобы сок рыбы и соус соединились.


Фото Café delites

Приятного аппетита!