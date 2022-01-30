Запечений лосось ідеально підходить для сімейного застілля, або для швидкого обіду, коли у вас немає часу готувати. Страва дієтична та поживна, не зашкодить вашій фігурі.

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Рецепт запеченого лосося

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 4


Фото Café delites

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 220 градусів. Форму для запікання злегка змастіть олією.
  1. Обсушіть шматочки лосося паперовим рушником, щоб позбутися зайвої вологи.
  1. Змішайте лимонний сік, оливкову олію, часник і вино. Натріть рибу приготованою сумішшю і викладіть у форму для запікання. Присмачте дрібкою солі та чорного меленого перцю.


Фото Café delites

  1. Випікайте рибу в духовці 10 – 12 хвилин.
  1. Приготуємо соус. Розтопіть вершкове масло, додайте часник і готуйте в сотейнику до появи аромату (30 секунд).
  1. Влийте вино і проваріть суміш 2 – 3 хвилини. Додайте вершки та варіть, поки соус злегка не загусне.


Фото Café delites

  1. Зніміть соус з вогню, додайте лимонний сік, шматочки лимона і подрібнену петрушку.
  1. Залийте соусом приготований лосось, залишіть на кілька хвилин, щоб сік риби та соус об'єдналися.


Фото Café delites

Смачного!