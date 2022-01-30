Запечений лосось ідеально підходить для сімейного застілля, або для швидкого обіду, коли у вас немає часу готувати. Страва дієтична та поживна, не зашкодить вашій фігурі.

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Рецепт запеченого лосося

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 4



Фото Café delites

Інгредієнти:

– 4 філе лосося без шкіри;

– 2 столові ложки свіжовичавленого лимонного соку;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– 1 столова ложка подрібненого часнику;

– 2 столові ложки сухого білого вина;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Для соусу:

– 1/4 склянки вершкового масла;

– 2 чайні ложки подрібненого часнику;

– 2 столові ложки сухого білого вина;

– 1/2 склянки вершків;

– 1 – 2 столові ложки свіжовичавленого лимонного соку;

– 1 столова ложка свіжої подрібненої петрушки.

Приготування:

Розігрійте духовку до 220 градусів. Форму для запікання злегка змастіть олією.

Обсушіть шматочки лосося паперовим рушником, щоб позбутися зайвої вологи.

Змішайте лимонний сік, оливкову олію, часник і вино. Натріть рибу приготованою сумішшю і викладіть у форму для запікання. Присмачте дрібкою солі та чорного меленого перцю.



Фото Café delites

Випікайте рибу в духовці 10 – 12 хвилин.

Приготуємо соус. Розтопіть вершкове масло, додайте часник і готуйте в сотейнику до появи аромату (30 секунд).

Влийте вино і проваріть суміш 2 – 3 хвилини. Додайте вершки та варіть, поки соус злегка не загусне.



Фото Café delites

Зніміть соус з вогню, додайте лимонний сік, шматочки лимона і подрібнену петрушку.

Залийте соусом приготований лосось, залишіть на кілька хвилин, щоб сік риби та соус об'єдналися.



Фото Café delites

Смачного!