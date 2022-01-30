Запечений лосось ідеально підходить для сімейного застілля, або для швидкого обіду, коли у вас немає часу готувати. Страва дієтична та поживна, не зашкодить вашій фігурі.
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Рецепт запеченого лосося
- Час: 15 хвилин
- Порції: 4
Фото Café delites
Приготування:
- Розігрійте духовку до 220 градусів. Форму для запікання злегка змастіть олією.
- Обсушіть шматочки лосося паперовим рушником, щоб позбутися зайвої вологи.
- Змішайте лимонний сік, оливкову олію, часник і вино. Натріть рибу приготованою сумішшю і викладіть у форму для запікання. Присмачте дрібкою солі та чорного меленого перцю.
Фото Café delites
- Випікайте рибу в духовці 10 – 12 хвилин.
- Приготуємо соус. Розтопіть вершкове масло, додайте часник і готуйте в сотейнику до появи аромату (30 секунд).
- Влийте вино і проваріть суміш 2 – 3 хвилини. Додайте вершки та варіть, поки соус злегка не загусне.
Фото Café delites
- Зніміть соус з вогню, додайте лимонний сік, шматочки лимона і подрібнену петрушку.
- Залийте соусом приготований лосось, залишіть на кілька хвилин, щоб сік риби та соус об'єдналися.
Фото Café delites
Смачного!