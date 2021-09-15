Французский луковый суп – это зимне-осеннее блюдо, которое окутывает теплом и уютом. Также это очень древнее блюдо, поскольку разновидности луковых супов существовали в Европе более 2000 лет назад, во времена Древней Римской и Греческой эпох. На протяжении всей истории этот суп рассматривался как пища для бедных людей, поскольку лука было много и ее легко выращивать.
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История возникновения современного супа
Хотя история приготовления лукового супа очень древняя, классический рецепт уходит корнями в 18 век. Легенда гласит, что король Людовик XV устраивал незапланированную вечеринку в своем охотничьем домике. Повар не ожидал такого события, растерялся и совершил набег на кладовую и нашел там масло, шампанское и горсть лука. Взялся за работу, соединив эти, казалось бы, мизерные ингредиенты, и создал первый классический французский луковый суп.
Старинное и бюджетное блюдо / Фото unsplash
Впоследствии его принято было готовить на основе говяжьего бульона, белого вина и карамелизированного лука. Иногда для того, чтобы придать блюду изысканности, в него добавляли коньяк.
Рецепт лукового супа
Эта аппетитная и сытная пища точно согреет прохладными осенними вечерами.
Время: 1 час
Порций: 4
Просто и вкусно / Фото unsplash
Ингредиенты:
- 1 килограмм репчатого лука;
- 50 грамм сливочного масла;
- 1 столовая ложка сахара,
- 2 чайные ложки соли;
- 3 столовые ложки муки;
- 200 миллилитров белого сухого вина;
- 1,5 литра куриного или говяжьего бульона;
- черный молотый перец по вкусу;
- соль по вкусу.
Приготовление:
- Мелко нашинкованный лук обжариваем на растопленном сливочном масле. Для этого лучше всего подойдет кастрюля с толстым дном.
- Добавляем соль и сахар.
- Жарим на медленном огне до золотистого цвета. На это уйдет около 20 – 25 минут.
- Когда лук приготовится, посыпаем ее мукой и тушим 2 – 3 минуты.
- К луку вливаем вино и доводим до кипения. После этого варим смесь на среднем огне до полного испарения вина.
- Когда вино испарится, вливаем к луку бульон и доводим до кипения. Когда блюдо закипит, уменьшаем огонь и варим суп еще 40 – 50 минут. Лук должен хорошо развариться, а суп – немного загустеть.